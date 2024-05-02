Групповые экскурсии Фетхие

Найдено 13 экскурсий в категории «Групповые» в Фетхие, цены от €25, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
Круиз
7 часов
1 отзыв
Путешествие на пиратском корабле: Остров Святого Николая и Верблюжий пляж
Присоединяйтесь к круизу на «Чёрной жемчужине» и насладитесь красотами Средиземного моря. Посетите Голубую пещеру, Долину бабочек и другие уникальные места
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
Расписание: ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
45 за человека
Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
Групповая
7 часов
2 отзыва
Насладитесь красотой Средиземноморья на морской прогулке «12 островов» в Фетхие
Погрузитесь в мир невероятных морских пейзажей, где каждый остров - это уникальная история. Песчаные пляжи, чистая вода и уединение ждут вас
Начало: Фетхие
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
38 за человека
Города Каш и Калкан с посещением пляжей Капуташ и Патара
Групповая
10 часов
4 отзыва
Города Каш и Калкан с пляжами Капуташ и Патара: полный день из Фетхие
Захватывающая экскурсия в Каш и Калкан с посещением изумительных пляжей Капуташ и Патара. Насладитесь красотой и историей за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам и пятницам, в 8:30
2 июля в 09:00
80 за человека
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Параглайдинг в Фетхие
Мини-группа
1 час
Параглайдинг в Фетхие: захватывающий полет над живописным Олудениз
Почувствуйте неподдельную свободу, паря над синими водами и зелеными ландшафтами Фетхие вместе с опытным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200 за человека
Экскурсия в Памуккале из Фетхие
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Памуккале из Фетхие: Иераполис и бассейн Клеопатры
Откройте для себя красоту Памуккале, посетив уникальный бассейн Клеопатры и древний город Иераполис в однодневной поездке из Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 05:30
14 июня в 05:30
85 за человека
Рафтинг в Фетхие
Групповая
8 часов
Рафтинг в Фетхие: покорение реки Даламан с обедом и инструктажем
Добавьте адреналина в ваш отдых в Фетхие, покоряя бурные воды реки Даламан в компании профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
50 за человека
Турецкая баня в Фетхие
Мини-группа
2 часа
Турецкая баня в Фетхие: погружение в мир релакса и здоровья
Позвольте себе роскошь полного расслабления и оздоровления в аутентичной турецкой бане в сердце Фетхие
Начало: Трансфер только из центра Фетхие
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Дайвинг в Фетхие
Групповая
6 часов
Дайвинг в Фетхие: погружение с инструктором и обед на лодке
Подводный мир Фетхие ждет вас! Откройте для себя красочные кораллы и морских обитателей в сопровождении профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 за человека
Экскурсия в Дальян из Фетхие
Групповая
10 часов
Путешествие в Дальян: источники, черепахи и древние гробницы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дальяна, насладитесь грязевыми ваннами и исследуйте пляж Изтузу, родину морских черепах
Начало: Ваш отель (в пределах Фетхие)
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50 за человека
Верховая езда в Фетхие
Мини-группа
2 часа
Верховая езда в Фетхие: конные прогулки для всех
Присоединяйтесь к конной прогулке в Фетхие и насладитесь природой, свежим воздухом и дружелюбными лошадьми. Подходит для всех уровней наездников
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Сафари на квадроциклах в Фетхие
🛻 На квадроциклах
Групповая
1 час
Сафари на квадроциклах в Фетхие: захватывающее приключение в природе
Присоединяйтесь к увлекательному сафари на квадроциклах в Фетхие! Преодоление препятствий и наслаждение природой ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 30 за человека
Полёт на параглайдинге в Олюденизе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
Незабываемый полёт на параплане в Олюденизе: профессиональные пилоты и потрясающие виды
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
179162 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Города Каш и Калкан с посещением пляжей Капуташ и Патара
    Красоту региона Фетхие невозможно оценить, сидя в отеле. Мы провели невероятный день в компании Рамазана, который провел нам интереснейшую экскурсию
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    и показал secret places для незабываемых фотографий. Если вы цените: Свое время Комфорт (автомобили Mercedes с кондиционером) Оптимальное количество туристической группы (нас было 10 человек) Чувство юмора и дружелюбность (этим отличался наш гид) И ваши деньги (у отельных гидов все в разы дороже) Вам сюда! Будем всем вас рекомендовать и сами еще обязательно вернемся!

  • А
    Алена
    27 сентября 2023
    Города Каш и Калкан с посещением пляжей Капуташ и Патара
    Очень понравилось! Ездили с двумя детьми 10 и 17 лет. Удобно, комфортно, весело! Рамазан интересно и с юмором рассказывал и
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    о достопримечательностях, и о жизни в Турции в целом. Места очень красивые, пляжи роскошные, стОит съездить! 👍 Спасибо, Алина и Рамазан ещё раз!

  • E
    Elenagor
    18 сентября 2023
    Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
    Отличная экскурсия, все четко по времени, забрали в отеле, в порту посадили на яхту, прогулка по островам была великолепна, а
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    учитывая не высокий ценник (у гида в отеле было в два раза дороже) - мечта. Про чудесную природу и море - без комментариев. Спасибо Вам за такой замечательный день

  • О
    Ольга
    28 августа 2023
    Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
    стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
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    здесь вы можете перевести всю сумму на карту мир организатору. сам тур на целый день, на корабле. 4 остановки, пляжи, купанье, долина бабочек, на корабле кормят, вкусно и сытно. напитки за доп плату! и большую. но тут везде так, возьмите с собой побольше воды. можно купаться, можно пойти в долину бабочек, можно посмотреть на античные руины. скучно не будет, виды с корабля великолепные. и трансфер от и до отеля можно и нужно с детьми

    стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Ностандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Ностандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но
  • M
    Mariehomely
    12 августа 2023
    Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
    Очень понравилось! Приятное судно, никакой громкой музыки, очень расслабляющее путешествие! Красота невероятная! Такого не увидишь никаким другим способом. Очень советую!
  • Л
    Лидия
    22 мая 2023
    Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
    Благодарим организаторов за приятную поездку и интересную экскурсию. Брали индивидуальный тур по данному маршруту и остались очень довольны!
  • E
    Esorokin
    14 мая 2023
    Города Каш и Калкан с посещением пляжей Капуташ и Патара
    Красивые и необычные места. Интересный рассказ гида. Все было прекрасно
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2022
    Морская Прогулка в Олюденизе «6 Островов»
    Очень понравился сервис на корабле: пенная вечеринка, обед и конечно же остановки для плавания.
  • А
    Антон
    27 апреля 2022
    Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
    Хорошая и интересная экскурсия, жаль не хватило времени дойти до конца каньона

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Групповые»

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  1. Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
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  3. Города Каш и Калкан с посещением пляжей Капуташ и Патара
  4. Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
  5. Параглайдинг в Фетхие
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2024
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