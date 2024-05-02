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Круиз
7 часов
Путешествие на пиратском корабле: Остров Святого Николая и Верблюжий пляж
Присоединяйтесь к круизу на «Чёрной жемчужине» и насладитесь красотами Средиземного моря. Посетите Голубую пещеру, Долину бабочек и другие уникальные места
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
Расписание: ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€45 за человека
Групповая
7 часов
Насладитесь красотой Средиземноморья на морской прогулке «12 островов» в Фетхие
Погрузитесь в мир невероятных морских пейзажей, где каждый остров - это уникальная история. Песчаные пляжи, чистая вода и уединение ждут вас
Начало: Фетхие
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€38 за человека
Групповая
10 часов
Города Каш и Калкан с пляжами Капуташ и Патара: полный день из Фетхие
Захватывающая экскурсия в Каш и Калкан с посещением изумительных пляжей Капуташ и Патара. Насладитесь красотой и историей за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам и пятницам, в 8:30
2 июля в 09:00
€80 за человека
Мини-группа
10 часов
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Мини-группа
1 час
Параглайдинг в Фетхие: захватывающий полет над живописным Олудениз
Почувствуйте неподдельную свободу, паря над синими водами и зелеными ландшафтами Фетхие вместе с опытным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Памуккале из Фетхие: Иераполис и бассейн Клеопатры
Откройте для себя красоту Памуккале, посетив уникальный бассейн Клеопатры и древний город Иераполис в однодневной поездке из Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 05:30
14 июня в 05:30
€85 за человека
Групповая
8 часов
Рафтинг в Фетхие: покорение реки Даламан с обедом и инструктажем
Добавьте адреналина в ваш отдых в Фетхие, покоряя бурные воды реки Даламан в компании профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€50 за человека
Мини-группа
2 часа
Турецкая баня в Фетхие: погружение в мир релакса и здоровья
Позвольте себе роскошь полного расслабления и оздоровления в аутентичной турецкой бане в сердце Фетхие
Начало: Трансфер только из центра Фетхие
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Групповая
6 часов
Дайвинг в Фетхие: погружение с инструктором и обед на лодке
Подводный мир Фетхие ждет вас! Откройте для себя красочные кораллы и морских обитателей в сопровождении профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€40 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в Дальян: источники, черепахи и древние гробницы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дальяна, насладитесь грязевыми ваннами и исследуйте пляж Изтузу, родину морских черепах
Начало: Ваш отель (в пределах Фетхие)
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
€50 за человека
Мини-группа
2 часа
Верховая езда в Фетхие: конные прогулки для всех
Присоединяйтесь к конной прогулке в Фетхие и насладитесь природой, свежим воздухом и дружелюбными лошадьми. Подходит для всех уровней наездников
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
1 час
Сафари на квадроциклах в Фетхие: захватывающее приключение в природе
Присоединяйтесь к увлекательному сафари на квадроциклах в Фетхие! Преодоление препятствий и наслаждение природой ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €30 за человека
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
Незабываемый полёт на параплане в Олюденизе: профессиональные пилоты и потрясающие виды
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
179€162 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 мая 2024Красоту региона Фетхие невозможно оценить, сидя в отеле. Мы провели невероятный день в компании Рамазана, который провел нам интереснейшую экскурсию
- ААлена27 сентября 2023Очень понравилось! Ездили с двумя детьми 10 и 17 лет. Удобно, комфортно, весело! Рамазан интересно и с юмором рассказывал и
- EElenagor18 сентября 2023Отличная экскурсия, все четко по времени, забрали в отеле, в порту посадили на яхту, прогулка по островам была великолепна, а
- ООльга28 августа 2023стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
- MMariehomely12 августа 2023Очень понравилось! Приятное судно, никакой громкой музыки, очень расслабляющее путешествие! Красота невероятная! Такого не увидишь никаким другим способом. Очень советую!
- ЛЛидия22 мая 2023Благодарим организаторов за приятную поездку и интересную экскурсию. Брали индивидуальный тур по данному маршруту и остались очень довольны!
- EEsorokin14 мая 2023Красивые и необычные места. Интересный рассказ гида. Все было прекрасно
- ЕЕкатерина28 мая 2022Морская Прогулка в Олюденизе «6 Островов»Очень понравился сервис на корабле: пенная вечеринка, обед и конечно же остановки для плавания.
- ААнтон27 апреля 2022Хорошая и интересная экскурсия, жаль не хватило времени дойти до конца каньона
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Групповые»
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