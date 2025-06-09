Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие к Дальяну из Фетхие (с обедом и трансфером)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалы...
«Пронос своей еды и напитков на борт запрещён»
Завтра в 08:00
11 июн в 08:00
€50 за человека
Водная прогулка
Подводный мир Фетхие: дайвинг с обедом и трансфером
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалы...
«Пронос своей еды и напитков на борт запрещён»
Завтра в 08:30
10 июн в 08:30
€66 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент (обед включён)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«Обед в уютном ресторане у реки»
Завтра в 08:30
10 июн в 08:30
€30 за человека
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
Отправьтесь на лодочную прогулку по Дальяну: тростниковые заросли, редкие птицы и ликийские гробницы. Погрузитесь в культуру древних цивилизаций
Начало: В Фетхие или Олюдениз
«Узнаете о культуре ликийцев, местных традициях и гастрономии»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
11 июн в 08:00
€50 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
На день в Памуккале из Фетхие
Путешествие в Памуккале из Фетхие: белоснежные скалы, античные руины и обед в ресторане. Откройте для себя чудеса Турции за один день
Начало: Ваш отель
«Дегустация проводится бесплатно и позволит вам оценить неповторимый вкус уникальных сортов»
Расписание: Вторник и пятница, ориентировочно в 05:30 (время варьируется в зависимости от дальности отеля)
10 июн в 05:30
13 июн в 05:30
€55 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Гастрономические»
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