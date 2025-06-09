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На день в Памуккале из Фетхие Путешествие в Памуккале из Фетхие: белоснежные скалы, античные руины и обед в ресторане. Откройте для себя чудеса Турции за один день Начало: Ваш отель «Дегустация проводится бесплатно и позволит вам оценить неповторимый вкус уникальных сортов»

Расписание: Вторник и пятница, ориентировочно в 05:30 (время варьируется в зависимости от дальности отеля)