Описание тура
Яхтенное путешествие - это не просто способ перемещения, это погружение в атмосферу свободы и исследований. Оно приоткрывает дверь в мир приключений и возможностей, оставляя незабываемые воспоминания на всю жизнь.
Представьте себе: Под парусом, с легким шелестом ветра, яхта стремительно скользит по глади морской воды. Солнце ласково греет кожу, создавая идеальный контраст с прохладным морским бризом. На горизонте лишь небо и море сливаются в единое целое, словно сказочное панорамное окно, открывающее вид на бескрайние просторы.
Вокруг открывается неизведанный морской мир, в котором белоснежные яхты, соревнуются друг с другом в красоте и грации. Во время путешествия каждый миг наполнен приключениями: встречи с дельфинами и черепахами, веселые плавания на SUP бордах и снорклинг в уютных бухтах, обеды на солнечной палубе с видом на бескрайнее море.
Программа тура по дням
Прибытие, знакомство
Прилет в Турцию, ближайший аэропорт - Даламан.
Прибытие на яхту. Знакомство с экипажем. Заселение на яхту, инструктаж и обсуждение деталей круиза. Закупка провианта.
Прогулка по Фетье. Осмотр скальных гробниц Аминтоса. Ужин в уютном ресторанчике на набережной.
Ночевка на якорной стоянке у города Фетхие.
Переход из Fethiye на острова Ясиджа
Обязательный инструктаж по технике безопасности. Простой и комфортный переход. По пути осматриваем Рыцарский остров и Красный остров. Ловим рыбу, ищем дельфинов, осьминогов и черепах. Много загораем и купаемся.
Рыцарский остров в заливе Фетхие – живописное место. В древности этот остров использовался в качестве сторожевого поста Родосских рыцарей, потому и получил такое название. Можно осмотреть руины каменных верфей, где раньше ремонтировали пиратски корабли.
Остров Кызылада (Красный остров) был назван так из-за того, что в лучах закатного солнца прибрежные песок и галька приобретают красноватый оттенок. Кроме маяка на острове больше нет ни одного сооружения. В восточной части острова, закрытой от ветров, очень удобно встать на якорь и искупаться.
Далее переходим на остров Деликташ (Камень желаний), состоящий из нескольких маленьких островков. Это место славится красивым подводным миром. Можно понырять с маской и пообедать.
Группа островов Ясиджа - наша конечная точка маршрута в этот день. Острова столь незначительны по величине, что даже не были придуманы имена для каждого в отдельности — назвали все разом: Яссиджа. Здесь нет ни одного строения. На самом большом из них песчаный мыс, протянувшийся в море, образует маленький бассейн, такой симпатичный, словно создан для купания младенцев. Здесь вы без страха можете вплавь отправиться в путешествие между островами на SUP бордах и посетить все четыре острова. При желании можете прогуляться по поверхности островов и познакомится с обитающими здесь кроликами.
Ужин на борту.
Переход из Ясиджа на остров Святого Николая
Завтрак на лодке.
Продолжаем исследовать залив Фетхие. По пути ловим рыбу, купаемся, отдыхаем и наслаждаемся яхтингом. Пройдем мимо острова 3ейтин, что в переводе означает оливковый. Это единственный остров в заливе являющийся частной собственностью. На нем расположен заводик до производству оливкового масла, построенный еще в османские времена и вертолетная площадка его владельцев.
У острова Принц в бухте Аквамарин мы бросим якорь, чтобы понырять с масками - здесь по водой находятся руины древней церкви, а прозрачнейшая вода позволяет их хорошо рассмотреть. Когда-то на острове водилось множество диких кабанов и отсюда другое название острова Домуз (Кабаний).
Дальше мы пересечем залив Фетье, обогнем мыс Иблис (Отчаянья) и бросим якорь у острова Святого Николая.
Остров Гемилер (остров Святого Николая) - уникальное место, где можно прикоснуться к истории, увидеть христианские постройки, датированные 5−6 веками до н. э., взобраться на вершину, где установлен маяк, чтобы сделать кадры, от которых захватывает дух. По одной из версий, обитель была основана Святым Николаем, покровителем мореплавателей. Он родился, вырос и проповедовал в этих краях, а его подвижники продолжили начатое дело. Гемилер также популярен благодаря многочисленным руинам, дошедшим до нас ещё со времён Византии. Остров хранит следы крупного византийского поселения, которое в своё время было одним из первых центров распространения христианства. Самые существенные из них – это останки четырёх больших церквей и сводчатая галерея. Напротив острова удобно встать на якорь, чтобы потом высадиться на берег.
После обеда нас ждет пешая прогулка по острову, осмотр сохранившихся фресок и мозаик, а также великолепный закат с вершины острова с бокалом прохладного вина.
Остров Гимилер - Долина Бабочек - Олюдениз
Ранний подъем. Завтрак на яхте и переход в Долину Бабочек.
Долина бабочек, также известная как долина Кедра (Kelebekler Vadisi) - это удивительное природное место находящееся в бухте с лазурной водой и красивейшим песчаным пляжем. Уникальный маленький заповедник у моря, окруженный с трех сторон горами. В закрытую с суши долину можно попасть только морем, поэтому природа здесь сохранена в первозданном виде. Бабочки редкого, «тигрового», вида, порхают здесь, не боясь ничего. Платаны, пахнущие ванилью, чистейшие горные ручьи, небольшое озеро и водопады. Пляж в Долине бабочек является идеальным местом для отдыха и купания, особенно из-за его уединенности и тишины и все это исчезает с прибытием туристических кораблей к 10 утра, но мы к этому времени уже будем поднимать якорь, оставив этот прекрасный уголок на разграбление ордам отдыхающих.
Следующей точкой маршрута у нас будет бухта Олюдениз (Голубая Лагуна) —это уникальный природный заповедник у начала Ликийских гор. Лесистые холмы прикрывают Голубую Лагуну от северных ветров. Здесь находится самый красивый широкий пляж Турции, который защищен от открытого моря длинной песчаной косой. Сам поселок Олюдениз является Меккой парапланеризма. Он находится у подножья горы Баба Адаг, с вершины которой практически без остановки стартуют парапланеристы, парят в над горами и лазурным морем около 30 минут и садятся прямо на полоску белоснежного пляжа. При желании можно приобщиться и к этому виду экстремального отдыха, полетав в тандеме с опытным пилотом, и получить незабываемый опыт и ощущения. К месту старта, на высоту почти две тысячи метров, ведет канатная дорога, откуда открывается великолепный вид на береговую линию Эгейского моря, окружающие горы и залив Фетье. Только даже ради этого стоит туда подняться.
Ужин на борту в тихой уединенной бухте неподалеку от бурлящего ночной жизнью Олюдениза.
Каякой - Хамам Клеопатры
Завтрак на лодке.
Этот день начнется с трекинга из бухты Cold Water Bay в город-призрак Каякой. Больше ста лет назад греки покинули свои дома, а турки так в них и не заселились. За разгадкой этой тайны мы отправимся пока солнце не загонит нас обратно под прохладу морских бризов.
После обеда переход в бухту Wall Bay. Другое название бухты – Хамам Клеопатры. Это необычайно уютное и спокойное место, окружённое соснами и олеандрами, с кристально чистой бирюзовой водой, красивой береговой линией и живописными видами. В бухте у самого берега можно найти полузатопленные руины терм, в которых проводила время сама Клеопатра.
Ужин на борту или в находящемся поблизости ресторанчике Adaia.
Хамам Клеопатры - Tomb Bay - Геджек
Завтрак на лодке. Небольшая прогулка по живописной тропе вдоль бухт с лазурной водой к Хамаму Клеопатры, где можно поплавать среди руин, сделать красивые фотографии и насладиться ароматами хвойного леса.
Буквально в часе хода под парусами в заливе Ташьяка (Бедри Рахми), который называют так из-за большого рисунка с изображением символичной рыбы, выполненной известным турецким художником Бедри Рахми Эйюболу на скале, находиться бухта Tomb Bay. Короткая горная тропа приведет нас к древним ликийским гробницам вырубленным прямо в скале.
Далее переход в столицу турецкого яхтинга город Геджек. В небольшой хорошо защищенном от всех штормов бухте Геджека находиться целых пять марин.
Морская марина - это специально оборудованное пристанище для яхт и лодок. Она представляет собой закрытую или открытую зону на берегу моря или внутреннего водоема, предназначенную для яхт, катеров и других водных судов.
Сам город еще называют Турецкой Венецией. Он пронизан яхтенным духом и не похож ни на один другой турецкий городок. Пешеходная улочка с сувенирными и яхтенными магазинами, небольшие бутик-отели, маленькие ресторанчики с едой на любой вкус. Здесь практически нет людей не причастных к яхтингу и вы к концу нашего круиза уже смело сможете причислить себя к их числу.
После неспешной прогулки и ужина в одном из ресторанчиков у нас будет ночевка на якорной стоянке Геджека.
Геджек - Древний ликийский город Лидай
Завтрак на лодке. Переход в бухту Буюкага - еще одну прекрасную бухту с небольшим галечным пляжем и разнообразными подводным миром. Купаемся, плаваем с масками, катаемся на SUP бордах А когда солнечные лучи перестанут так нещадно палить мы отправимся в приятную прогулку по пути, по которому ходили люди уже две тысячи лет назад, к вершине холма Явансу, где находятся развалины античного города Лидай, которые до сих пор практически не изучены. Сейчас на месте крупного города ликийского союза живет один турецкий фермер. Выращивает коров, собирает орегано, держит пчел и печет хлеб.
Ужин на борту с фермерским хлебом и медом.
Бухта Буюкага - Фетье
Завтрак, выход в море, переход к месту окончания круиза в г. Фетхие.
Прощание - самый грустный и трогательный момент. Путешествие никого не оставит равнодушным. Все станут настоящими друзьями во время рейса. Но все хорошее заканчивается и команда должна покинуть яхту.
Поможем с организацией трансфера в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Проживание на яхте, двухместное размещение в каютах
- Обучение навыкам управления яхтой и работы с парусами
- Работа капитана
- Быт на яхте: Приготовление пищи, уборка посуды, постельное белье, газ, посуда, шлюпка с мотором
- WiFi на борту
- Сопровождение во время тренинговых выходов
Что не входит в цену
- Перелет
- Трансфер до места встречи в яхтенном порту Фетье и обратно
- Судовая касса: ~150-250 Є на человека - общий сбор на еду, стоянки в портах, топливо, финальная уборка яхты
- Личные расходы на берегу
- Экскурсии, вход в платные парки
- Страховка
- Сувениры