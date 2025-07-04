Индивидуальный яхтенный круиз по следам ликийской цивилизации
Яхтенное путешествие - это погружение в атмосферу свободы и исследований
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от 88 438 ₽ за человека
Яхтинг в Турции по райским островам
Очень комфортное и расслабленное путешествие, даже для тех, кто никогда не пробовал яхтинг
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
от 88 438 ₽ за человека
Круиз на парусной яхте «всё включено» (на гюлете из Гёчека)
Единственный яхтенный тур с питанием, трекингом и бесплатным интернетом. 0+
8 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
от 125 779 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «На море»
Самые популярные туры этой рубрики в Фетхие
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Фетхие в июле 2025
Сейчас в Фетхие в категории "На море" можно забронировать 3 тура от 88 438 до 125 779. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Фетхие на 2025 год на море, 16 ⭐ отзывов, цены от 88438₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь