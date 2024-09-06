Описание тура
Вас ждет трекинг без рюкзаков, огненные виды и насыщенная программа от Фетхие до пляжа Парадайз!
Ликийская тропа — это пеший маршрут длиной 540 километров вдоль средиземноморского побережья Турции, мы же с вами захватим самый живописный участок тропы от Олюдениза до пляжа Парадайз.
Практически вся тропа проходит вдоль побережья, где вас ждут закаты в море, разбивающиеся о камни волны, скалистые берега, закрытые бухты, пляж Парадайз, параглайдинг (при желании) и многое другое.
Тур подойдет для новичков, так как тропа комфортная и проходим мы ее налегке, без жестких погодных условий, но стоит учитывать, что на нашем пути будут спуски и подъемы, поэтому готовимся к активному отдыху!
Я предлагаю прожить вам маленькую жизнь в путешествии, полную новых эмоций и ярких ощущений! Побыть наедине с собой и природой, без связи и интернета.
Это время вы запомните надолго - обещаю;)
Программа тура по дням
Встреча и знакомство
Сбор в Фетхие (обязательно подскажем как добраться из любой точки Турции-это не трудно). В этот день есть возможность совершить полет на параплане с горы Бабадаг (оплачивается дополнительно - около 100-120$).
Заселение с 14:00 в отель около набережной Средиземного моря.
Вечером запланирован организационный сбор.
Начало Ликийской тропы
В 9:00 садимся в трансфер и мчим до города-призрака Каякей.
В первый день мы пройдем порядка 15и километров вдоль побережья. В этот день мы посетим пляж, искупаемся и перекусим. Нам будут открываться живописные виды на гору Баба Даг и на бухту Олюдениз.
На ночевку мы остановимся у подножия горы Бабадаг.
Ночевка в палатке, общее расстояние дня - 13-15 км.
Пляж бабочек
Сегодня мы пройдем до следующей остановки на ночевку - видовой площадки на бухту Бабочек. Наш переход займет первую часть дня, в остальное время можно будет отдохнуть или для тех, кто желает, будет организован радиальный трекинг к пляжу Бабочек - спуск в ущелье экстремальный, проходит по скалистой тропе, где то даже висят страховочные веревки. На вечер запланирован ужин в семейном ресторане.
Поселок Кабак
Собрав лагерь и отправив вещи трансфером мы выдвинемся в сторону деревни Кабак. Пройдемся по лесу с видом на скалистые берега Средиземного моря. После отдыха продолжим свой маршрут и, преодолев небольшой перевал, выйдем к кемпингу. Ночевка в палатке в кемпинге с душем и розетками. Расстояние за день - 10 километров.
Пляж Парадайз
Нас ждет радиальный выход до труднодоступного пляжа. Путь к нему займет 2,5-3 часа. На этот пляжа можно попасть только пешком или по воде, поэтому есть возможность оказаться на малолюдном пляже. После купаний и отдыха нас заберет катер и доставит в деревню Кабак. Ночевка в кемпинге с душем и розетками. Общее расстояние - 3-4 километра.
Отъезд
Сегодня в 12:00 (возможно позже, если это будет удобно всем участникам группы) нас заберет трансфер и доставит в город Фетхие.
А утром есть возможность спуститься к пляжу в Кабак.
Ориентировочное время прибытие в Фетхие - 13:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле (Фетхие)
- Трансфер на катере Пляж Парадайз-Кабак
- Трансфер вещей в каждую локацию
- Кемпинг в Кабаке (вода, электричество)
- Палатка под звездным небом в остальные дни маршрута (личное снаряжение не входит в стоимость)
- Завтраки на маршруте (не входит первый день)
- Весь трансфер на маршруте (отель-город Каякей, Олюдениз - начало тропы, Кабак - Фетхие)
- Внимание и сопровождение гидов 24/7
- Общественное снаряжение (котлы, газ, газовая горелка, 3х и 2х местные палатки)
- Аптечка
- Консультация перед походом и помощь в подготовке
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Турции (оказываем помощь в логистике)
- Трансфер из аэропорта (выдаем памятку как добраться на автобусе)
- Личное снаряжение - спальник, коврик, палки (можно взять в аренду в Турции)
- Перекусы и ужины (для перекуса заходим в магазины, для ужина - в магазины или кафе). Ориентировочная стоимость перекуса 1-5$, ужина 5-15$
Визы
Виза не требуется