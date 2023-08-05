В комфортных условиях в сопровождении веселой команды профессионалов вы отправитесь в увлекательное путешествие.
Вас ждут руины древних городов, истории и легенды о чудесах природы и событиях древности, вкусные перерывы, множество новых знаний и положительных эмоций.
Вас ждут руины древних городов, истории и легенды о чудесах природы и событиях древности, вкусные перерывы, множество новых знаний и положительных эмоций.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|€250
|Детский билет (4-11)
|€160
|Детский билет (0-3)
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Памуккале
- Иераполис
- Эфес
Описание тура
Экскурсия «Эфес и Памуккале из Фетхие» — полный двухдневный тур, возможность увидеть самые важные путевые точки в Турции. Что вас ждет День 1. Город Эфес Мы начнем первый день нашей экскурсии с посещения древнего города Эфес. Доберемся до Сельчукского района Измира, а затем до Эфеса. После чего отправимся на прогулку в сопровождении профессионального гида. Вы услышите рассказ о богатой истории города, насчитывающей 2000 лет, исторических личностях, мифологии, гладиаторах, любви, войнах и мире, увидите колонны, гробницы, бани, переходы, улицы, религиозные святыни. Остатки храма Артемиды Наша следующая остановка – Храм Артемиды, одно из 7 чудес древнего мира. Это гигантское здание, от которого до наших дней сохранились только руины. Мы узнаем кем и для каких целей он был построен, послушаем историю этой легендарной архитектурной красоты. . Мы посетим:
библиотека Цельса, • улица Лиман, • Эфесский Античный Театр (Большой Театр) вместимостью 25 тысяч человек, • храм Адриана, • храм императора Августа. В первый день в Эфесе мы совершим захватывающее путешествие во времени. Отдых После энергичного и яркого путешествия по древнему городу Эфесу, мы направимся к нашему отелю. Отдохнем в чистых, безопасных, стильных и комфортабельных номерах. День 2. Город Памуккале — «белая красавица». Во второй день мы посетим природное чудо, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, завораживающего своими природными красотами — Памуккале, известный своими белыми травертинами, термальными водами и лечебными грязями. Травертины Памуккале, образовались на одноименной горе под воздействием термальных вод, химических реакций и погодных явлений. Во время прогулки понаблюдаем за этими естественными «террасными» сооружениями, их бассейнами, наполненными теплой термальной водой. Бассейн Клеопатры Достигнув холма, на котором расположен Иераполис, мы отправимся к бассейну Клеопатры, чтобы насладиться чудесным плаванием. По преданиям вода здесь имеет лечебный эффект. Столетия назад царица Клеопатра купалась в этих горячих водах, чтобы укрепить здоровье. Если вы не хотите плавать, то можете насладиться великолепными видами древних руин, украшающих бассейн. Возвращение в отели Примерно через 3-4 часа наша Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие закончится, и мы отправимся на автобусе в отель. Важно знать • дети до 5 лет и младше размещаются бесплатно, • дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии вместе со взрослы, • в путешествии пригодится удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем,купальные костюмы на случай, если захотите искупаться в античном бассейне.
Среда
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Иераполис
- Эфес
Что включено
- 2 завтрака+1 ужин
- Входной билет в Памуккале
- Англоязычный гид
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Напитки
- Музей и бассейн Клеопатры
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда
Экскурсия длится около 1 дня 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти
- Дети до 5 лет и младше размещаются бесплатно
- Дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии вместе со взрослы
- В путешествии пригодится удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, купальные костюмы на случай, если захотите искупаться в античном бассейне
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
5 авг 2023
Смирные лошади, красивый вид на Фетхие
Тур входит в следующие категории Фетхие
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