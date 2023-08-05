Экскурсия «Эфес и Памуккале из Фетхие» — полный двухдневный тур, возможность увидеть самые важные путевые точки в Турции. Что вас ждет День 1. Город Эфес Мы начнем первый день нашей экскурсии с посещения древнего города Эфес. Доберемся до Сельчукского района Измира, а затем до Эфеса. После чего отправимся на прогулку в сопровождении профессионального гида. Вы услышите рассказ о богатой истории города, насчитывающей 2000 лет, исторических личностях, мифологии, гладиаторах, любви, войнах и мире, увидите колонны, гробницы, бани, переходы, улицы, религиозные святыни. Остатки храма Артемиды Наша следующая остановка – Храм Артемиды, одно из 7 чудес древнего мира. Это гигантское здание, от которого до наших дней сохранились только руины. Мы узнаем кем и для каких целей он был построен, послушаем историю этой легендарной архитектурной красоты. . Мы посетим:

библиотека Цельса, • улица Лиман, • Эфесский Античный Театр (Большой Театр) вместимостью 25 тысяч человек, • храм Адриана, • храм императора Августа. В первый день в Эфесе мы совершим захватывающее путешествие во времени. Отдых После энергичного и яркого путешествия по древнему городу Эфесу, мы направимся к нашему отелю. Отдохнем в чистых, безопасных, стильных и комфортабельных номерах. День 2. Город Памуккале — «белая красавица». Во второй день мы посетим природное чудо, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, завораживающего своими природными красотами — Памуккале, известный своими белыми травертинами, термальными водами и лечебными грязями. Травертины Памуккале, образовались на одноименной горе под воздействием термальных вод, химических реакций и погодных явлений. Во время прогулки понаблюдаем за этими естественными «террасными» сооружениями, их бассейнами, наполненными теплой термальной водой. Бассейн Клеопатры Достигнув холма, на котором расположен Иераполис, мы отправимся к бассейну Клеопатры, чтобы насладиться чудесным плаванием. По преданиям вода здесь имеет лечебный эффект. Столетия назад царица Клеопатра купалась в этих горячих водах, чтобы укрепить здоровье. Если вы не хотите плавать, то можете насладиться великолепными видами древних руин, украшающих бассейн. Возвращение в отели Примерно через 3-4 часа наша Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие закончится, и мы отправимся на автобусе в отель. Важно знать • дети до 5 лет и младше размещаются бесплатно, • дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии вместе со взрослы, • в путешествии пригодится удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем,купальные костюмы на случай, если захотите искупаться в античном бассейне.