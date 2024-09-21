Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять:
Спортивную сумку или чемодан ручной клади. Главное правило — багаж должен быть небольшим.
Медикаменты, которые могут понадобиться. Включая таблетки от укачивания.
Купальник или плавки
Яхтенные туфли — топсайдеры. Их главная примета — жесткая, рельефная и светлая подошва. По тем же параметрам можно подобрать любую другую обувь: мокасины, кроссовки, туфли.
Кепку, бандану, панаму или любую другую шляпу.
Полотенца брать желательно: те, что выдают на яхте, не всегда нужного размера.
Солнцезащитный крем, очки
Зарядку для мобильного телефона, power bank, нужные провода. Наличные деньги (банкоматы нередко далеко от гавани). Беруши (на яхте бывает шумно), повязку на глаза. Сухой шампунь и салфетки для лица (не всегда есть возможность принять душ).
Проживание. Двухместное размещение в каюте (носовой, кормовой) на яхте Tarsu или Techne.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Выход из Гёджека
Встретим вас в аэропорту и направимся в Гёджек к нашей яхте. После размещения выйдем в море. На борту вы сможете поужинать и отдохнуть.
Живописные бухты: Килле, Бедри Рахми и Сарсала
Утром дойдём до островов Яссиджа, где часто останавливаются прогулочные катеры. Здесь вы сможете поплавать, позагорать или попробовать снорклинг.
Далее посетим бухты Килле и Бедри Рахми, соседствующие друг с другом. В первой можно укрыться от палящего солнца в тени и порелаксировать на песчаном пляже, а во второй — прогуляться по лесным тропам и увидеть Ликийские гробницы. Бухта получила своё название благодаря турецкому художнику, который нарисовал на местном камне рыбу, вмещающую в себя других животных.
Затем побываем в бухте Сарсала. Покатаемся на сапах, отдохнём в ресторане на берегу моря.
Бухта Клеопатры и остров Терсане
После завтрака дойдём до бухты Клеопатры. Она известна своими кристально чистыми водами и уникальным песком, который, как говорят, был привезён сюда по приказу Марка Антония для египетской царицы Клеопатры. Бухта окружена скалами и соснами, что создаёт особую атмосферу. В глубинах вод прячутся руины бывших купален. Согласно легенде, они стали подарком царице от мужа.
Далее нас ждёт остров Терсане. Здесь можно увидеть руины древнего города. Вы сможете прогуляться по древним улицам, осмотреть остатки крепостных стен и башен, а также полюбоваться видами на море. Желающие просто отдохнут на пляже, наслаждаясь водными активностями.
Красный остров и Sea me beach
Сегодня первым делом сделаем остановку у Красного острова, получившего своё название из-за скал и земли красноватого оттенка. Пологий вход в воду позволяет загорать прямо в море.
Пообедав, отправимся на частный пляж Sea me (посещение оплачивается отдельно). Здесь свой день рождения отмечал Билл Гейтс. Везде царит роскошь и при этом уют. Живая музыка, вкусные напитки и еда — райский уголок.
От бухты Аквариум до острова Гемиле
Стартуем к бухте Аквариум, прозванной так из-за чистейшей воды. Это отличное место для изучения подводного мира, поэтому вооружайтесь масками!
Затем направимся к острову Гемиле — излюбленному месту паломников. Здесь сохранились руины ряда древних церквей. Согласно предположениям, в одной из них мог быть захоронен Николай Чудотворец. До вечера будем наслаждаться атмосферой и даже познакомимся с местными обитателями — чёрными длинношёрстными козлами.
Олюдениз: Голубая лагуна и Долина бабочек
Сегодня доберёмся до курорта Олюдениз. Начнём прогулку с мыса, где нет толп туристов. Затем дойдём до Голубой лагуны, где вы полюбуетесь потрясающим видом как с картинки.
В завершении экскурсии посетим Долину бабочек — живописную бухту, которая спряталась между высокими скалами. Бабочек вы можете и не встретить, но лазурные воды бухты однозначно произведут на вас впечатление.
Частный пляж Fimi Island, возвращение в Гёджек
В этот день посетим ещё один частный пляж — Fimi Island. Понежиться на песке с коктейлем или полежать под солнцем на шезлонге — выбор за вами (посещение оплачивается дополнительно). К ужину мы вернёмся в марину, откуда начался наш тур. У вас будет время погулять по городку.
Окончание тура
Завтракаем и в 10:00 покидаем яхту. Мы доставим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|130 990 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта Даламана или Антальи
- Трансфер по маршруту
- Постельное бельё и полотенца
- Уборка кают
- Услуги гида
- Снаряжение для снорклинга, рыбалки
- Аренда сапбордов
Что не входит в цену
- Перелёт до Турции и обратно
- Вход на частные пляжи
- Одноместное размещение
- Обратите внимание: стоимость тура в октябре - 108 250 руб