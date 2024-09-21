Утром дойдём до островов Яссиджа, где часто останавливаются прогулочные катеры. Здесь вы сможете поплавать, позагорать или попробовать снорклинг.

Далее посетим бухты Килле и Бедри Рахми, соседствующие друг с другом. В первой можно укрыться от палящего солнца в тени и порелаксировать на песчаном пляже, а во второй — прогуляться по лесным тропам и увидеть Ликийские гробницы. Бухта получила своё название благодаря турецкому художнику, который нарисовал на местном камне рыбу, вмещающую в себя других животных.

Затем побываем в бухте Сарсала. Покатаемся на сапах, отдохнём в ресторане на берегу моря.