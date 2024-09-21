Релакс на яхте в Средиземноморье: круиз от Гёджека до Гемиле

Побывать в Долине бабочек, посетить бухту Клеопатры и увидеть Красный остров
Приглашаем вас в яхт-тур по побережью Турции! Питание, аренда снаряжения для водных активностей уже включены в стоимость, поэтому вы сможете полностью наслаждаться путешествием. Стартуем в Гёджеке и отправляемся исследовать живописные бухты и острова. Посетим остров Терсане и бухту Клеопатры, заглянем в Олюдениз и побываем на острове Гемиле. За дополнительную плату желающие смогут отдохнуть на частных пляжах.
Релакс на яхте в Средиземноморье: круиз от Гёджека до Гемиле
Релакс на яхте в Средиземноморье: круиз от Гёджека до Гемиле
Релакс на яхте в Средиземноморье: круиз от Гёджека до Гемиле
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 18:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять:
Спортивную сумку или чемодан ручной клади. Главное правило — багаж должен быть небольшим.
Медикаменты, которые могут понадобиться. Включая таблетки от укачивания.
Купальник или плавки
Яхтенные туфли — топсайдеры. Их главная примета — жесткая, рельефная и светлая подошва. По тем же параметрам можно подобрать любую другую обувь: мокасины, кроссовки, туфли.
Кепку, бандану, панаму или любую другую шляпу.
Полотенца брать желательно: те, что выдают на яхте, не всегда нужного размера.
Солнцезащитный крем, очки
Зарядку для мобильного телефона, power bank, нужные провода. Наличные деньги (банкоматы нередко далеко от гавани). Беруши (на яхте бывает шумно), повязку на глаза. Сухой шампунь и салфетки для лица (не всегда есть возможность принять душ).

Проживание. Двухместное размещение в каюте (носовой, кормовой) на яхте Tarsu или Techne.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Выход из Гёджека

Встретим вас в аэропорту и направимся в Гёджек к нашей яхте. После размещения выйдем в море. На борту вы сможете поужинать и отдохнуть.

Выход из ГёджекаВыход из ГёджекаВыход из ГёджекаВыход из Гёджека
2 день

Живописные бухты: Килле, Бедри Рахми и Сарсала

Утром дойдём до островов Яссиджа, где часто останавливаются прогулочные катеры. Здесь вы сможете поплавать, позагорать или попробовать снорклинг.

Далее посетим бухты Килле и Бедри Рахми, соседствующие друг с другом. В первой можно укрыться от палящего солнца в тени и порелаксировать на песчаном пляже, а во второй — прогуляться по лесным тропам и увидеть Ликийские гробницы. Бухта получила своё название благодаря турецкому художнику, который нарисовал на местном камне рыбу, вмещающую в себя других животных.

Затем побываем в бухте Сарсала. Покатаемся на сапах, отдохнём в ресторане на берегу моря.

Живописные бухты: Килле, Бедри Рахми и СарсалаЖивописные бухты: Килле, Бедри Рахми и СарсалаЖивописные бухты: Килле, Бедри Рахми и СарсалаЖивописные бухты: Килле, Бедри Рахми и Сарсала
3 день

Бухта Клеопатры и остров Терсане

После завтрака дойдём до бухты Клеопатры. Она известна своими кристально чистыми водами и уникальным песком, который, как говорят, был привезён сюда по приказу Марка Антония для египетской царицы Клеопатры. Бухта окружена скалами и соснами, что создаёт особую атмосферу. В глубинах вод прячутся руины бывших купален. Согласно легенде, они стали подарком царице от мужа.

Далее нас ждёт остров Терсане. Здесь можно увидеть руины древнего города. Вы сможете прогуляться по древним улицам, осмотреть остатки крепостных стен и башен, а также полюбоваться видами на море. Желающие просто отдохнут на пляже, наслаждаясь водными активностями.

Бухта Клеопатры и остров ТерсанеБухта Клеопатры и остров ТерсанеБухта Клеопатры и остров ТерсанеБухта Клеопатры и остров Терсане
4 день

Красный остров и Sea me beach

Сегодня первым делом сделаем остановку у Красного острова, получившего своё название из-за скал и земли красноватого оттенка. Пологий вход в воду позволяет загорать прямо в море.

Пообедав, отправимся на частный пляж Sea me (посещение оплачивается отдельно). Здесь свой день рождения отмечал Билл Гейтс. Везде царит роскошь и при этом уют. Живая музыка, вкусные напитки и еда — райский уголок.

Красный остров и Sea me beachКрасный остров и Sea me beachКрасный остров и Sea me beachКрасный остров и Sea me beach
5 день

От бухты Аквариум до острова Гемиле

Стартуем к бухте Аквариум, прозванной так из-за чистейшей воды. Это отличное место для изучения подводного мира, поэтому вооружайтесь масками!

Затем направимся к острову Гемиле — излюбленному месту паломников. Здесь сохранились руины ряда древних церквей. Согласно предположениям, в одной из них мог быть захоронен Николай Чудотворец. До вечера будем наслаждаться атмосферой и даже познакомимся с местными обитателями — чёрными длинношёрстными козлами.

От бухты Аквариум до острова ГемилеОт бухты Аквариум до острова ГемилеОт бухты Аквариум до острова ГемилеОт бухты Аквариум до острова Гемиле
6 день

Олюдениз: Голубая лагуна и Долина бабочек

Сегодня доберёмся до курорта Олюдениз. Начнём прогулку с мыса, где нет толп туристов. Затем дойдём до Голубой лагуны, где вы полюбуетесь потрясающим видом как с картинки.

В завершении экскурсии посетим Долину бабочек — живописную бухту, которая спряталась между высокими скалами. Бабочек вы можете и не встретить, но лазурные воды бухты однозначно произведут на вас впечатление.

Олюдениз: Голубая лагуна и Долина бабочекОлюдениз: Голубая лагуна и Долина бабочекОлюдениз: Голубая лагуна и Долина бабочекОлюдениз: Голубая лагуна и Долина бабочек
7 день

Частный пляж Fimi Island, возвращение в Гёджек

В этот день посетим ещё один частный пляж — Fimi Island. Понежиться на песке с коктейлем или полежать под солнцем на шезлонге — выбор за вами (посещение оплачивается дополнительно). К ужину мы вернёмся в марину, откуда начался наш тур. У вас будет время погулять по городку.

Частный пляж Fimi Island, возвращение в ГёджекЧастный пляж Fimi Island, возвращение в ГёджекЧастный пляж Fimi Island, возвращение в ГёджекЧастный пляж Fimi Island, возвращение в Гёджек
8 день

Окончание тура

Завтракаем и в 10:00 покидаем яхту. Мы доставим вас в аэропорт. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет130 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта Даламана или Антальи
  • Трансфер по маршруту
  • Постельное бельё и полотенца
  • Уборка кают
  • Услуги гида
  • Снаряжение для снорклинга, рыбалки
  • Аренда сапбордов
Что не входит в цену
  • Перелёт до Турции и обратно
  • Вход на частные пляжи
  • Одноместное размещение
  • Обратите внимание: стоимость тура в октябре - 108 250 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гёджек, 18:00
Завершение: Гёджек, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Фетхие

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРечные прогулкиВсе турыНа 8 днейНа яхтеКруизы

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