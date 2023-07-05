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Авторский тур
8 дней
Семейный треккинг по Ликийской тропе: незабываемые каникулы в Фетхие
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, 14:00
26 окт в 08:00
$1 090 за человека
Авторский тур
8 дней
Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
Погрузитесь в солнечные приключения на парусном катамаране. Наслаждайтесь нырянием, сапами и прогулками по живописным бухтам и пляжам
Начало: Г. Фетхие, 16:00
22 июня в 16:00
29 июня в 16:00
$1 380 за человека
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и проводить закат у маяка
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
22 июня в 17:00
29 июня в 17:00
1390€1 112 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна5 июля 2023Несмотря на то что под "семейным" подразумевается отдых с детьми, я поехала со взрослой мамой, мы ведь тоже семья. В
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Можно с детьми»
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