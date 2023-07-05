Семейные развлекательные туры Фетхие

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Фетхие, цены от $1 090, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Семейный треккинг по Ликийской тропе: незабываемые каникулы в Фетхие
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, 14:00
26 окт в 08:00
$1 090 за человека
Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
Погрузитесь в солнечные приключения на парусном катамаране. Наслаждайтесь нырянием, сапами и прогулками по живописным бухтам и пляжам
Начало: Г. Фетхие, 16:00
22 июня в 16:00
29 июня в 16:00
$1 380 за человека
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
🛥 На яхте
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и проводить закат у маяка
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
22 июня в 17:00
29 июня в 17:00
13901 112 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    5 июля 2023
    Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
    Несмотря на то что под "семейным" подразумевается отдых с детьми, я поехала со взрослой мамой, мы ведь тоже семья. В
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    общем попадание было 100/100, отдохнули отлично. Очень понравилась и программа, и люди. Преимущественно передвигались в первой половине дня, по красивой тропе, пахло соснами и были потрясающие виды. Было иногда сложно и жарко, но в целом посильное кардио (маме 59 лет, курит, не жаловалась). Делали сколько хотели остановок, шли в комфортном темпе. Во второй половине дня отдыхали в гестхаусах и на пляжах. Тур очень хорошо организован и скомпанован. Завтрак и ужин включен в стоимость – еда была очень вкусной, домашней. Преимущественно шведский стол отеля, впрочем пару раз были блюда которые заказывали предварительно. Компания Кости, Ирины и их детей – особый бонус. Они классные и заботливые. Для них это новое предложение, поэтому были кое-какие мелкие шероховатости. Впрочем на общее впечатление это не повлияло, уж больно люди хорошие. Мы отдохнули великолепно и очень рекомендуем этот тур. Окончание трекинга было и вовсе фееричным. Не знаю, будут ли они повтрять его для других участников, поэтому сохраню в тайне, что это:)

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
  2. Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
  3. По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
Сколько стоит тур в Фетхие в июне 2024
Сейчас в Фетхие в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 1 090 до 1 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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