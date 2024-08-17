В случае плохих погодных и/или морских условий программа может быть изменена без предварительного уведомления.

Проживание. В 2-местных каютах. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Круиз пройдёт на 8-местной яхте, стоимость которой начинается от 400 000 евро. Судно не старше 5 лет и оснащено всем необходимым для комфортного многодневного отдыха. На палубе будет место для загара, приёма пищи и даже вечеринок. Есть кондиционер и Wi-Fi.

Питание. Не входит в стоимость тура. Вы можете самостоятельно готовить на кухне, воспользоваться услугами повара за доплату и посещать рестораны в бухтах.

Дети. С любого возраста.