Посетим отдалённые локации, где практически не бывает
Описание тура
Организационные детали
В случае плохих погодных и/или морских условий программа может быть изменена без предварительного уведомления.
Проживание. В 2-местных каютах. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Круиз пройдёт на 8-местной яхте, стоимость которой начинается от 400 000 евро. Судно не старше 5 лет и оснащено всем необходимым для комфортного многодневного отдыха. На палубе будет место для загара, приёма пищи и даже вечеринок. Есть кондиционер и Wi-Fi.
Питание. Не входит в стоимость тура. Вы можете самостоятельно готовить на кухне, воспользоваться услугами повара за доплату и посещать рестораны в бухтах.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на борт
Встречаемся в Фетхие в заранее оговорённое время. Заселяемся в каюты и готовимся к отплытию. Сегодня посетим залив Турунч с бирюзовой водой, сможем искупаться и привыкнем к качке. В пути вы узнаете о швартовке, пообщаетесь с капитаном и пройдёте посвящение в «морские волки».
За ужином обсудим план, познакомимся и отдохнём на палубе, наслаждаясь закатом.
Олюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и холодные ключи
С утра желающие смогут поплавать, рассмотреть морское дно, позагорать. После завтрака отправимся на якорную стоянку в Олюденизе. Капитан покажет, как ставить якорь. Выйдем на пляж и поднимемся на фуникулёре на гору Бабадаг, высота которой достигает почти 2000 метров. За дополнительную плату можно полетать на параплане.
Затем вернёмся на борт, чтобы успеть на обед в Долину бабочек. Отдохнув, поставим паруса и дойдём до холодных ключей, рядом с которыми встанем на ночную стоянку. Желающие смогут искупаться.
Руины и маяк на острове Гемилер
Сегодня отправимся к острову Гемилер, где находятся руины византийских церквей и древнего поселения. По пути поучимся вязать морские узлы и управлять яхтой. Поднимем алый парус и сделаем потрясающие фотографии.
Достигнув острова, высадимся на берег и прогуляемся. Рассмотрим остатки древних церквей, цистерну, зернохранилище, вырубленные в скале христианские могилы. Встретим закат на маяке в живописном месте и загадаем желание.
Вдоль островов до одной из самых живописных бухт Турции
Позавтракав, совершим круиз вдоль нескольких островов до одной из самых красивых бухт Турции. По пути встретим остров Терсане с одноимённой бухтой, где когда-то располагалась значимая в этих краях верфь. Полюбуемся оливковыми рощами и рассмотрим руины.
Скоро дойдём до бухты Капи Крик со скалистыми берегами и соснами и встанем на стоянку. Желающие смогут отведать барашка, морепродуктов, жидкой халвы (популярный турецкий десерт) в местном ресторанчике на берегу моря.
Ванны Клеопатры и бухта Адая
Держим курс в бухту Адая. По пути сделаем остановку и искупаемся в природных ваннах Клеопатры среди древних развалин. Проведём практику на омоложение. После обеда прогуляемся по берегу через лес к потрясающей точке, откуда открывается вид на море. С желающими встретим закат в ресторане.
Поэтичная бухта, отдых на пляже и Гёчек
Сегодня посетим бухту Бедри Рахми, названную в честь турецкого поэта, чьё творение до сих пор запечатлено здесь на скале. Дойдём до крошечных островков Ясица, на одном из которых кроется шикарный песчаный пляж. Отдохнём в лагуне, накупаемся и позагораем.
Ближе к вечеру пришвартуемся в марине Гёджек. Самое время достать платье и курортные наряды! Этот городок создан для того, чтобы неспешно гулять по зелёным улочкам и делать фото на фоне симпатичных домиков.
Свободное время в Гёджеке и получение прав «морского волка»
В первой половине дня вы сами выберете, чем хотите заняться в Гёджеке. Рекомендуем турецкий хаммам, где в традиционную программу входят скрабирование щёткой и массажи.
После обеда выдвигаемся в сторону Фетхие. Вечером вас ждут получение прав «морского волка» и финальный ужин с подарками.
Финиш
Наше путешествие завершится в 9:00 в Фетхие.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€890
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Проживание в 2-местной каюте
- Страховка яхты
- Аренда надувной лодки с мотором
- Аренда оборудования для снорклинга
- Посещение локаций по маршруту
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Даламана или Антальи и обратно
- Трансфер до Фетхие и в аэропорт
- 1-местное размещение - доплата 600 евро за весь тур
- Услуги повара - 150 евро в день
- Питание в ресторанах
- Судовая касса (топливо и продукты) - 150-250 евро
- Сервисный взнос - 100 евро за яхту за всех
- Стоянки в маринах
- Экскурсии на суше
- Сопровождение 24/7