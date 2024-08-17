Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте

Поплавать в отдалённых лагунах, отдохнуть на безлюдных пляжах и попробовать себя в роли яхтсмена
Приглашаем на борт комфортабельной парусной яхты, на которой мы отправимся в открытое море и дойдём до диких островов, безлюдных бухт и атмосферных турецких городков.

Посетим отдалённые локации, где практически не бывает
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путешественников, и отдохнём на шикарных песчаных пляжах.

Искупаемся в природных ваннах среди древних развалин, прогуляемся по сосновому побережью и проводим закат у маяка. Капитан обучит всех желающих швартовке, даст поуправлять яхтой и посвятит в «морские волки».

Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
Странствие по островам и бухтам Турции на парусной яхте
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание тура

Организационные детали

В случае плохих погодных и/или морских условий программа может быть изменена без предварительного уведомления.

Проживание. В 2-местных каютах. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Круиз пройдёт на 8-местной яхте, стоимость которой начинается от 400 000 евро. Судно не старше 5 лет и оснащено всем необходимым для комфортного многодневного отдыха. На палубе будет место для загара, приёма пищи и даже вечеринок. Есть кондиционер и Wi-Fi.

Питание. Не входит в стоимость тура. Вы можете самостоятельно готовить на кухне, воспользоваться услугами повара за доплату и посещать рестораны в бухтах.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на борт

Встречаемся в Фетхие в заранее оговорённое время. Заселяемся в каюты и готовимся к отплытию. Сегодня посетим залив Турунч с бирюзовой водой, сможем искупаться и привыкнем к качке. В пути вы узнаете о швартовке, пообщаетесь с капитаном и пройдёте посвящение в «морские волки».

За ужином обсудим план, познакомимся и отдохнём на палубе, наслаждаясь закатом.

Добро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на борт
2 день

Олюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и холодные ключи

С утра желающие смогут поплавать, рассмотреть морское дно, позагорать. После завтрака отправимся на якорную стоянку в Олюденизе. Капитан покажет, как ставить якорь. Выйдем на пляж и поднимемся на фуникулёре на гору Бабадаг, высота которой достигает почти 2000 метров. За дополнительную плату можно полетать на параплане.

Затем вернёмся на борт, чтобы успеть на обед в Долину бабочек. Отдохнув, поставим паруса и дойдём до холодных ключей, рядом с которыми встанем на ночную стоянку. Желающие смогут искупаться.

Олюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и холодные ключиОлюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и холодные ключиОлюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и холодные ключиОлюдениз, гора Бабадаг, Долина бабочек и холодные ключи
3 день

Руины и маяк на острове Гемилер

Сегодня отправимся к острову Гемилер, где находятся руины византийских церквей и древнего поселения. По пути поучимся вязать морские узлы и управлять яхтой. Поднимем алый парус и сделаем потрясающие фотографии.

Достигнув острова, высадимся на берег и прогуляемся. Рассмотрим остатки древних церквей, цистерну, зернохранилище, вырубленные в скале христианские могилы. Встретим закат на маяке в живописном месте и загадаем желание.

Руины и маяк на острове ГемилерРуины и маяк на острове ГемилерРуины и маяк на острове ГемилерРуины и маяк на острове Гемилер
4 день

Вдоль островов до одной из самых живописных бухт Турции

Позавтракав, совершим круиз вдоль нескольких островов до одной из самых красивых бухт Турции. По пути встретим остров Терсане с одноимённой бухтой, где когда-то располагалась значимая в этих краях верфь. Полюбуемся оливковыми рощами и рассмотрим руины.

Скоро дойдём до бухты Капи Крик со скалистыми берегами и соснами и встанем на стоянку. Желающие смогут отведать барашка, морепродуктов, жидкой халвы (популярный турецкий десерт) в местном ресторанчике на берегу моря.

Вдоль островов до одной из самых живописных бухт ТурцииВдоль островов до одной из самых живописных бухт ТурцииВдоль островов до одной из самых живописных бухт ТурцииВдоль островов до одной из самых живописных бухт Турции
5 день

Ванны Клеопатры и бухта Адая

Держим курс в бухту Адая. По пути сделаем остановку и искупаемся в природных ваннах Клеопатры среди древних развалин. Проведём практику на омоложение. После обеда прогуляемся по берегу через лес к потрясающей точке, откуда открывается вид на море. С желающими встретим закат в ресторане.

Ванны Клеопатры и бухта АдаяВанны Клеопатры и бухта АдаяВанны Клеопатры и бухта АдаяВанны Клеопатры и бухта Адая
6 день

Поэтичная бухта, отдых на пляже и Гёчек

Сегодня посетим бухту Бедри Рахми, названную в честь турецкого поэта, чьё творение до сих пор запечатлено здесь на скале. Дойдём до крошечных островков Ясица, на одном из которых кроется шикарный песчаный пляж. Отдохнём в лагуне, накупаемся и позагораем.

Ближе к вечеру пришвартуемся в марине Гёджек. Самое время достать платье и курортные наряды! Этот городок создан для того, чтобы неспешно гулять по зелёным улочкам и делать фото на фоне симпатичных домиков.

Поэтичная бухта, отдых на пляже и ГёчекПоэтичная бухта, отдых на пляже и ГёчекПоэтичная бухта, отдых на пляже и ГёчекПоэтичная бухта, отдых на пляже и Гёчек
7 день

Свободное время в Гёджеке и получение прав «морского волка»

В первой половине дня вы сами выберете, чем хотите заняться в Гёджеке. Рекомендуем турецкий хаммам, где в традиционную программу входят скрабирование щёткой и массажи.

После обеда выдвигаемся в сторону Фетхие. Вечером вас ждут получение прав «морского волка» и финальный ужин с подарками.

Свободное время в Гёджеке и получение прав «морского волка»Свободное время в Гёджеке и получение прав «морского волка»Свободное время в Гёджеке и получение прав «морского волка»Свободное время в Гёджеке и получение прав «морского волка»
8 день

Финиш

Наше путешествие завершится в 9:00 в Фетхие.

ФинишФиниш

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда яхты
  • Услуги капитана
  • Проживание в 2-местной каюте
  • Страховка яхты
  • Аренда надувной лодки с мотором
  • Аренда оборудования для снорклинга
  • Посещение локаций по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Даламана или Антальи и обратно
  • Трансфер до Фетхие и в аэропорт
  • 1-местное размещение - доплата 600 евро за весь тур
  • Услуги повара - 150 евро в день
  • Питание в ресторанах
  • Судовая касса (топливо и продукты) - 150-250 евро
  • Сервисный взнос - 100 евро за яхту за всех
  • Стоянки в маринах
  • Экскурсии на суше
  • Сопровождение 24/7
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит дополнительно
Завершение: Фетхие, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Фетхие

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхНа выходныеРечные прогулкиВсе турыНа 8 днейПляжиНа яхте

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