2 день

Переход из Fethiye в Gocek

Завтрак на лодке. Обязательный инструктаж по технике безопасности.

Выход в море в 10-00. Простой и комфортный переход в городок Gocek. По пути осматриваем Рыцарский остров и Красный остров. Ловим рыбу, ищем дельфинов, осьминогов и черепах. Много загораем и купаемся.

Рыцарский остров в заливе Фетхие – живописное место. В древности этот остров использовался в качестве сторожевого поста Родосских рыцарей, потому и получил такое название. Можно осмотреть руины каменных верфей, где раньше ремонтировали пиратски корабли.

Остров Кызылада (Красный остров) был назван так из-за того, что в лучах закатного солнца прибрежные песок и галька приобретают красноватый оттенок. Кроме маяка на острове больше нет ни одного сооружения. В восточной части острова, закрытой от ветров, очень удобно встать на якорь и искупаться.

Далее переходим на остров Деликташ (Камень желаний), состоящий из нескольких маленьких островков. Это место славится красивым подводным миром. Можно понырять с маской и пообедать.

Гёчек расположен на севере залива Фетхие. Легенда гласит, что именно здесь Икар упал в море после своего знаменитого полёта, когда попытался бежать из башни, в которую он был заключен. Гёчек - райское место, на пляже можно поваляться на черном вулканическом песке и поплескаться в волнах теплого ласкового моря.

Вечером отдыхаем, ужинаем в ресторане, гуляем по городу.

