Описание тура
Очень комфортное и расслабленное путешествие. Даже для тех, кто никогда не пробовал яхтинг. Самое время решиться! Такую Турцию можно увидеть только с моря - красивые бухты, живописные острова, старинные города и руины. Абсолютно безопасное путешествие с детьми. Очень простой и спокойный маршрут, без ветров, кренов и ночных вахт. Но со вкусной едой и массой новых впечатлений.
Программа тура по дням
Прибытие, знакомство
Прибытие на яхту. Знакомство с капитаном. Заселение на яхту, инструктаж и обсуждение деталей.
Закупка провианта. На ужин в мясном ресторане - бараньи ребра (кузу пирзола), прогулка по городу, мороженое и бокал белого в уютном ресторане.
Переход из Fethiye в Gocek
Завтрак на лодке. Обязательный инструктаж по технике безопасности.
Выход в море в 10-00. Простой и комфортный переход в городок Gocek. По пути осматриваем Рыцарский остров и Красный остров. Ловим рыбу, ищем дельфинов, осьминогов и черепах. Много загораем и купаемся.
Рыцарский остров в заливе Фетхие – живописное место. В древности этот остров использовался в качестве сторожевого поста Родосских рыцарей, потому и получил такое название. Можно осмотреть руины каменных верфей, где раньше ремонтировали пиратски корабли.
Остров Кызылада (Красный остров) был назван так из-за того, что в лучах закатного солнца прибрежные песок и галька приобретают красноватый оттенок. Кроме маяка на острове больше нет ни одного сооружения. В восточной части острова, закрытой от ветров, очень удобно встать на якорь и искупаться.
Далее переходим на остров Деликташ (Камень желаний), состоящий из нескольких маленьких островков. Это место славится красивым подводным миром. Можно понырять с маской и пообедать.
Гёчек расположен на севере залива Фетхие. Легенда гласит, что именно здесь Икар упал в море после своего знаменитого полёта, когда попытался бежать из башни, в которую он был заключен. Гёчек - райское место, на пляже можно поваляться на черном вулканическом песке и поплескаться в волнах теплого ласкового моря.
Вечером отдыхаем, ужинаем в ресторане, гуляем по городу.
Переход из Gocek в Gobun Koyu
Завтрак на лодке. Выход в море в 10.00.
Продолжаем исследовать залив Фетхие. По пути ловим рыбу, купаемся, отдыхаем и наслаждаемся яхтингом.
Остров Гечек является излюбленным портом среди яхтсменов, совершающих круиз по турецкому побережью.
Группа острово Яссиджа - находятся очень близко друг к другу (в среднем в 12-15 метрах). Тут расположен уходящий в бирюзовое море песчаный мыс с крохотным природным бассейном словно сделанным специально для купания.
Остров Зейтин (Оливковый): единственный остров с частными владениями, находится к югу от островов Яссиджа.
Бойнуз Бюкю - большая красивая бухта рядом с островами Яссиджа.
Залив Ташьяка (Бедри Рахми), называют так из-за фрески в виде рыбы, выполненной Бедри Рахми Эйюболу на скале.
Далее переход в бухту Cарсала (Sarsala Koyu) — небольшая дикая бухта. Очень умиротворяющее место, чистейшая вода. Бухта славится своим ресторанчиком. Кормят вкусно, обслуживают быстро, фирменное блюдо — баранина, приготовленная в тандыре. Мясо томится в печи несколько часов, отчего становится невероятно нежным и мягким. Также предлагают блюда из морепродуктов местного улова Здесь мы и остановимся на обед.
Переход в бухту Клеопатры. Другое название бухты – Хамам. Это необычайно уютное и спокойное место, окружённое соснами и олеандрами, с кристально чистой бирюзовой водой, красивой береговой линией и живописными видами. В бухте у самого берега можно найти полузатопленные руины терм, в которых, проводила время сама Клеопатра. А совсем недалеко, на холме Явансу, находятся развалины античного города Лидай, которые можно увидеть, совершив приятную прогулку.
Ночевать будем в Бухте Гёбюн, что находится на севере от острова Домуз (Кабаний), одно из любимых мест ночевки яхтсменов. Она представляет собой длинный коридор с узким входом. Высадившиеся на берег в самой крайней точке бухты увидят скальные гробницы и античные развалины.
Отдыхаем, купаемся. Ужинаем на лодке или местном ресторанчике.
Переход из Gobun Koyu в Ekincik
Завтрак на лодке. Выход в море в 09.00, переход 33 морских мили (около 5 часов). Ловим рыбу, ставим паруса, наблюдаем дельфинов.
Экинчик называют «курортом яхт». Именно здесь любят останавливаться путешественники на судах, чтобы насладиться красотой здешних пейзажей. Пресное озеро, бухта, Тюремный остров в обрамлении сосновых рощ. Экинчик – место обитания редкого вида орлов, парение которых можно увидеть, любуясь синим небом Экинчика. В деревне при бухте можно купить сувениры, а на пляже с чистейшим песком и теплой водой Средиземного моря – отдохнуть и искупаться.
Бухта Экинчик это заповедная природа с чистыми пляжами. А в местных маринах есть все удобства для комфортного отдыха. В ресторане предложат разнообразное рыбное и мясное меню, а также фантастический вид на бухту. Вечером, по согласованию с желающими, заказываем экскурсию по проливам реки Дальян (Dalyan Bogazı).
Изучаем достопримечательности, богатую национальную кухню, купаемся, отдыхаем.
Река Дальян, древный город Кавн
Завтрак в 08.00, экскурсия (около 6-8 часов) - при условии, что экскурсия будет доступна. Если нет - переход на остров Baba Adasi.
Идем на лодке вверх по реке Дальян в античный город Кавн.
Построенный в третьем тысячелетии до нашей эры, Кавн видел десятки народов и цивилизаций. Гробницы, каменные львы, стены, строения, бани, остатки античного порта, скальные могилы, акрополь, театр, фонтаны - все это прекрасно сохранилось. И потому бродить по улочкам Кавна можно бесконечно долго.
А нагулявшись, можно пойти принимать грязевые ванны, которыми славится здешний курорт Султание. Термальные источники Султание известны с давних времен. Еще во времена расцвета древнего города Каунос (Кавн) местные жители облюбовали эти места. Во времена Римской империи здесь была построена первая водолечебница. По легенде в целебных источниках Султание принимала ванны сама Афродита. Термальные источники, радоновые и грязевые ванны находятся на берегу озера Кёйджегиз, поэтому можно совместить полезное с приятным и также насладиться красотами местного ландшафта.
После всего – посещение пляжа Изтузу – место, где откладывают яйца морские черепахи Caretta-Caretta. Этот пляж является частью уникального заповедника. Находящийся под охраной государства, он представляет собой кусочек дикой природы, которой не коснулась рука человека. Мелкий золотистый песок, начинающийся прямо у предгорья, теплое и неглубокое у берега море, горная река, впадающая в Средиземное море. Здесь всегда тихо, уютно, спокойно. Недаром этот пляж облюбовали популяции морских черепах, довольно пугливых и очень требовательных к чистоте воды и пляжа. Вечером ужинаем, отдыхаем.
Переход из Ekincik в Tersane Koyu
Завтрак на лодке. Выход в море в 09.00. Переход на остров Baba в 34 морских мили (около 5 часов).
Встаем на якоре у необитаемого острова. Высаживаемся на остров на тузике, гуляем и наслаждаемся отдыхом. Обедаем.
Далее переход к месту ночной стоянки в бухте на острове Tersane (Верфь).
Остров Терсане - самый большой из островов залива Фетхие. На этом острове сохранились останки старинных греческих поселений. Во время прогулки по острову, ищем судоверфь, которая дала название острову и руины смотровой башни.
Вечером – ужинаем в ресторане с национальной кухней. Фирменное блюдо хозяев ресторанчика на острове Tersane Adasi — козлятина, приготовленная в тандыре.
Переход из Tersane Koyu в Fethiye
Завтрак на лодке. Выход в море в 09.00, переход к острову Гемилер в 34 морских мили (около 6 часов).
Остров Гемилер (остров Святого Николая) - уникальное место, где можно прикоснуться к истории, увидеть христианские постройки, датированные 5−6 веками до н. э., взобраться на вершину, где установлен маяк, чтобы сделать кадры, от которых захватывает дух. По одной из версий, обитель была основана Святым Николаем, покровителем мореплавателей. Он родился, вырос и проповедовал в этих краях, а его подвижники продолжили начатое дело. Гемилер также популярен благодаря многочисленным руинам, дошедшим до нас ещё со времён Византии. Остров хранит следы крупного византийского поселения, которое в своё время было одним из первых центров распространения христианства. Самые существенные из них – это останки четырёх больших церквей и сводчатая галерея. Напротив острова удобно встать на якорь, чтобы потом высадиться на берег.
После осмотра достопримечательностей острова – остановка у бухты Олюдениз. Олюдениз (Голубая Лагуна) —это уникальный природный заповедник у начала Ликийских гор. Лесистые холмы прикрывают Голубую Лагуну от северных ветров. Здесь находится самый красивый широкий пляж Турции, который защищен от открытого моря длинной песчаной косой. Олюдениз переводится как «мертвое море», но это очень живописное место, с трех сторон окруженное горами. Самая высокая из них — это гора Бабадаг, которая привлекает спортсменов и любителей экстрима. Вода в бухте очень чистая, бирюзово-голубых оттенков. Олюдениз представляет собой райский уголок, укрытый от ветров и течений песчаной косой. Благодаря этому в бухте – уникальный микроклимат, позволяющий купаться в море даже зимой! Еще здесь находится национальный парк, находящийся под охраной государства, что делает Олюдениз укромным, очень чистым и тихим местом, идеальным для дайвинга и морских купаний.
Далее – остановка у Долины Бабочек, одного из живописнейших мест в окрестностях Фетхие. Уникальный маленький заповедник у моря, окруженный с трех сторон горами. В закрытую с суши долину можно попасть только морем, поэтому природа здесь сохранена в первозданном виде. Бабочки редкого, «тигрового», вида, порхают здесь, не боясь ничего. Платаны, пахнущие ванилью, чистейшие горные ручьи, небольшое озеро и водопады.
Переход в домашнюю марину ECE Marina (Fethiye).
Вечером - прощальный ужин, дружеские посиделки, прогулка по набережной.
Ночуем на яхте или в отеле (по запросу).
День отъезда
Прощание - самый грустный и трогательный момент. Путешествие никого не оставит равнодушным. Все станут настоящими друзьями во время рейса. Но все хорошее заканчивается и до 10.00 команда должна покинуть яхту.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в двухместных каютах
- Услуги капитана
- Услуги повара (готовит божественно!)
- WiFi на борту
- Постельное белье, полотенца
- Питание
- Уборка на лодке
- Лодка с мотором для высадки на берег
Что не входит в цену
- Перелет
- Личные расходы на берегу
- Судовая касса (топливо, стоянки, продукты, транзитлог) - 200-250 евро - делится на ВСЕХ гостей
- Посещение достопримечательностей на берегу. Развлечения на берегу
- Сувениры и личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Путешествие доступно новичкам и людям совсем без опыта в яхтинге. Полностью безопасно. Подходит детям. Умение плавать не обязательно. Переходы в море комфортные, до 3 часов в день. Будем много купаться и ходить пешком по живописным местам.
На яхте есть спасательные жилеты. На борту помимо шкипера (капитан), присутствует его помощник - этого достаточно, чтоб управлять яхтой. Но желание команды поучаствовать в швартовках - приветствуется. И даже награждается (мороженкой или бокалом просекко!)