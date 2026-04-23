Яхтенный круиз вдоль Ликийской тропы: античность и волшебная атмосфера

Описание тура

Для кого это путешествие?

Идеально для тех, кто ценит эстетику, комфорт и живое общение. Мы собираем компанию из 810 открытых людей (соло-путешественники, пары, друзья).

Обратите внимание: формат группового круиза предусмотрен для взрослых (18+). Для семей с детьми мы с радостью организуем индивидуальный круиз с персональным маршрутом и вашим темпом.

Почему выбирают нас?

Забудьте о подработках шкиперов и макаронах по-флотски. Этот круиз организован профессиональными капитанами, где сервис и безопасность - наш главный приоритет.

Что вас ждет на борту:

Гастрономия от капитана: Авторское меню, которое я разработал специально для этого маршрута. Свежие устрицы, морские ежи (по сезону), разнообразные завтраки и локальные деликатесы. Вы точно попросите рецепт!

Lifestyle & Activity: Сап-борды, снорклинг, рыбалка на тунца (по сезону) и профессиональная съемка с квадрокоптера.

Музыкальный интеллект: Никакой случайной музыки - только специально отобранные сеты под каждый закат и рассвет.

Береговая экспедиция: Мы не только ходим под парусом. Один день мы посвятим каньону высотой 300 метров и античным городам на комфортном микроавтобусе.

Всё включено (без скрытых платежей):

Питание на яхте по программе, напитки, легкий алкоголь и вся развлекательная программа на борту уже входят в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Суббота. Прибытие в марину, знакомство и вечер

Добро пожаловать в команду!

Ваше путешествие начинается в колоритном Фетхие.

Прибытие: Удобнее всего лететь до аэропорта Даламан (50 мин. до марины) или аэропорт Антальи (3 часа). Если вам нужен индивидуальный трансфер, просто напишите мне — я организую машину, которая встретит вас с табличкой и доставит прямо к причалу.

Встреча в 19:00: Капитан встретит вас в марине. Поможет с багажом, проведет краткий инструктаж (все проще, чем кажется!) и пригласит в вашу каюту.

Всё готово: Вам не нужно тратить первый вечер на походы по супермаркетам. Провиант уже на борту, холодильники полны, а вино охлаждается.

Вечерний вайб и первый ужин:

Около 19:00, когда все в сборе, мы устроим вечер знакомств. В зависимости от погоды и настроения группы у нас два сценария:

1. Ужин в одном из лучших ресторанов Фетхие с национальной кухней.

2. Наш фаворит: Первый выход в море на закате! Мы отойдем от городской суеты к ближайшим островам и заночуем на якоре под куполом звезд.

Гастрономия дня:

На приветственный ужин на борту вас ждут легкие средиземноморские закуски, локальные деликатесы, свежие фрукты и охлажденные любимые напитки за знакомство.

2 день

Олюдениз и остров Гемилер: Розовый закат

Сегодняшний день посвящен эстетике и глубокой перезагрузке. Мы объединим драйв высоты и тишину древних руин.

Распорядок дня:

09:00 - Завтрак капитана: Встречаем утро на палубе с ароматным кофе и свежими локальными продуктами.

10:00 - Путь к Олюденизу: Небольшой переход к одной из самых красивых лагун мира.

11:30 - Время высоты и бирюзы: Мы встаем на якорь в кристально чистой воде.

Для активных: Время сап-бордов, снорклинга и прыжков в воду.

Для смелых: Прыжок на параплане с горы Бабадаг. Это лучший вид на побережье с высоты 1960 метров - вы приземлитесь прямо на белоснежный песок, а капитан заберет вас на борт на борт.

14:00 - Обед на воде: Вкусный полноценный ланч на открытой палубе с видом на лазурь.

16:30 - Экспедиция на остров Гемилер (остров Св. Николая): Мы высаживаемся на берег, чтобы подняться к византийским развалинам.

Кульминация дня - Золотой час:

Мы поднимемся на самую вершину острова, чтобы встретить закат. С одной стороны гора Бабадаг окрашивается в невероятные розово-оранжевые тона, а прямо перед нами солнце медленно опускается в море между островами. В этот момент все затихают, ловя взглядом последнюю светящуюся точку на горизонте. С собой у нас будет бокал вашего любимого напитка для идеального настроения.

Гастрономия и вечер:

Ужин: Возвращаемся на яхту, где вас ждет ужин от капитана. Готовьтесь к гастрономическим открытием этого вечера.

Ночная магия: Под звуки тщательно отобранного плейлиста мы проведем вечер в душевных беседах. А перед сном - самое удивительное: ночное купание в бухте со светящимся планктоном. Это будет великолепно.

3 день

Каш: Турецкий Сен-Тропе и ночная жизнь Ликии

Сегодня нас ждет настоящий яхтинг! Мы совершим красивый переход (около 35 миль) вдоль изрезанного берега, где горы встречаются с морем в самом живописном союзе.

Распорядок дня:

09:00 - Завтрак: Собираемся за столом, чтобы зарядиться энергией перед выходом.

10:00 - Подъем парусов: Выходим в открытое море. Это лучший день, чтобы почувствовать мощь яхты и научиться работать с парусами. По пути будем делать остановки в диких бухтах для купания вдали от цивилизации. Панорамы невероятны!

14:00 - Обед: Сделаем также остановку и для обеда с купанием. Сегодня на борту - день Греческой кухни. Почему? Узнаете уже в круизе - это небольшая пасхалка. Легкие, свежие и сытные блюда, которые идеально подходят для морского перехода.

18:00 - Швартовка в Каше: Мы прибываем в самый уютный и европейский городок Турции. Каш влюбляет в себя узкими улочками в цветах, греческой архитектурой и атмосферой свободы.

Вечерняя программа:

Каш - это город, который не спит. После швартовки мы отправимся на прогулку по античным руинам и амфитеатру прямо у моря, а затем погрузимся в его ночную жизнь:

Ужин: Мы отправимся в проверенное место с современной турецкой кухней или традиционную таверну (по настроению группы).

Night Life: Желающие смогут продолжить вечер в уютных джаз-барах, рок-клубах с живым звуком или даже на атмосферной техно-вечеринке в одной из секретных локаций города.

4 день

Экспедиция: Гранд-каньон, Капуташ и магия заката

День береговых открытий и слезы радости на закате

Сегодня мы на время сменим палубу яхты на комфортный автомобиль. Это эксклюзивный формат нашей программы: пока другие группы просто стоят в порту, мы отправляемся туда, куда обычные туристы добираются крайне редко. Мы знаем эти места и умеем показать их без толп.

Распорядок дня:

09:00 - Завтрак: Плотный завтрак на яхте. Сегодня нам понадобятся силы для приключений!

10:00 - Старт экспедиции: Мы выезжаем на побережье. Наша первая цель - каньон Саклыкент. Это гигантское ущелье со стенами высотой 300 метров. Мы пройдем в самую глубь долины, где даже в самый жаркий день царит освежающая прохлада и мощь дикой природы. Почувствуем себя Индиана Джонс.

14:00 - Обед: Устроим дегустацию локальных блюд в аутентичном месте по пути (сегодня у нас день Турецкой кухни).

16:00 - Пляж Капуташ: Мы посетим, пожалуй, самый красивый пляж Турции. Бирюзовая вода и золотистый песок в окружении скал - это идеальная локация для ваших лучших кадров.

Закат: Финал дня мы встретим на бескрайнем, атмосферном диком пляже. Здесь небо сливается с морем в таких красках, что у гостей нередко наворачиваются слезы радости от красоты момента.

Вечерняя программа:

Ужин: Вернемся в Каш немного уставшие, но наполненные впечатлениями. Поужинаем в уютном ресторанчике, который скрыт от глаз массового туриста.

Завершение дня: Проведем время в спокойном баре с хорошим вином или вернемся на яхту для глубоких бесед под луной.

Важно: Мы остаемся в марине Каша на вторую ночь. Это дает вам возможность по-настоящему прочувствовать этот город, не спеша на следующее утро.

5 день

Кекова: Затонувший город и тишина вне времени

Кекова - это изюминка нашего круиза и, пожалуй, самое романтичное место во всей Турции. Здесь замирает время, а история буквально уходит под воду под килем нашей яхты.

Распорядок дня:

09:00 - Завтрак: Неспешное утро в марине Каша перед выходом в море.

10:00 - Курс на Восток: Небольшой переход к острову Кекова. По пути мы пройдем вдоль диких скал и пещер, доступных только с воды.

13:00 - Обед: Сегодня на борту — день Итальянской кухни. Изящная паста в характерном стиле и итальянский салат идеально дополнят морской пейзаж.

15:00 - Затонувший город: Мы пройдем на минимальной скорости вдоль берега острова Кекова. С борта яхты вы увидите руины античных домов, лестниц и портов, ушедших под воду после землетрясения Ii века до н. э. Это зрелище, которое невозможно забыть.

17:00 - Швартовка прямо у крепости: Мы встаем на стоянку в уникальной деревне Калекей. Сюда невозможно добраться на авто, здесь нет толп туристов и суеты. Только тишина, древняя крепость на холме и пара яхт в бухте.

Вечерняя программа:

Момент для важного: Это место настолько пропитано магией, что именно здесь наши гости часто выбирают момент для предложений руки и сердца или тихих торжеств.

Ужин: Мы отправимся в семейный ресторанчик на самом берегу. Вас ждет домашняя атмосфера и свежайший улов дня, который еще утром был в море.

Ночь: Ночевка на якоре или у причала в полной тишине под звездным небом, которое здесь кажется особенно ярким и близким.

6 день

Калкан: Белоснежная эстетика и панорамные террасы

Сегодня мы заходим в Калкан - город, который по праву называют Турецкой Тосканой. Это место белоснежных вилл, каскадом спускающихся к морю, и уютных террас, утопающих в цветах. на мой взгляд это один из самых уютных и неизвестных городков этого побережья.

Распорядок дня:

09:00 - Завтрак: Просыпаемся под плеск волн в тихой бухте Кекова и завтракаем перед переходом.

10:00 - Морской переход: Идем вдоль живописного побережья. Наслаждаемся парусами и морским бризом.

13:00 - Обед: Сегодня на борту день Мексиканской кухни. Яркие вкусы и освежающие соусы - то, что нужно в середине солнечного дня. И сразу окунуться в море!

15:30 - Знакомство с Калканом: Мы швартуемся в уютной марине. Время для прогулок по крутым узким улочкам. Калкан славится своей архитектурой: каждый дом здесь - это произведение искусства, а каждый поворот готовая открытка для вашего блога.

Вечерняя программа:

Секретная локация: Капитан покажет вам нашу секретную смотровую площадку. Мы придем сюда, когда взойдет луна, чтобы увидеть идеальную лунную дорожку на глади моря. Это момент абсолютного спокойствия.

Ужин: Калкан гастрономическая столица побережья. Мы выберем один из современных ресторанчиков на крыше (rooftop), откуда открывается вид на весь залив.

Атмосфера: Вечер можно продолжить в стильном коктейльном баре с качественной музыкой или отправиться в настоящий клуб, если захочется танцев. А для тех, кто ценит тишину - уютные посиделки на террасе с видом на ночной город.

7 день

Фетхие: Яхтенная мекка и прощальный закат

Сегодня наш финальный переход, и мы проведем его максимально беззаботно. Мы возвращаемся в Фетхие - город, где яхт больше, чем домов, а в маринах швартуются самые роскошные супер-яхты мира.

Распорядок дня:

09:00 - Завтрак: Прощальный завтрак в море, делимся впечатлениями от прошедшей недели.

10:00 - Путь домой: Самый длинный и солнечный переход. Это идеальное время, чтобы добрать загар на палубе, сделать финальные кадры под парусами и просто насладиться скоростью.

13:00 - Обед: Сегодня на борту день Американской кухни. Вкусные, сочные бургеры или авторские сэндвичи на гриле в одной из живописных бухт на пути.

15:30 - Техническая магия: Перед заходом в марину мы зайдем на заправку. Это забавный процесс: заправлять яхту так же привычно, как автомобиль, но с морским колоритом. Этот процесс у всех гостей вызывает детский интерес!

17:00 - Швартовка в домашней марине: Мы возвращаемся в тихую гавань. У вас будет время прогуляться по яхтенным магазинам Фетхие или просто отдохнуть на борту.

И в этот момент начинается наше любимое - Air Drop вечеринка! Не стесняйтесь чувствовать себя раскованно в отправке друг другу самых классных фото и видео. А капитан отправит всем то, что наснимал дрон. Будет, чем заняться в самолете. А после разбора фото Instagram еще долго не утихнет!

Вечерняя программа:

Финальный ужин: Мы соберемся всей командой в одном из атмосферных ресторанчиков у воды. Это время теплых слов, обмена фотографиями и планов на будущие мили.

Итоги: Мы обсудим наши открытия, посмеемся над приключениями и решим, в какую точку мира отправимся вместе в следующий раз. Ночуем на яхте в марине под уютный шум мачт.

8 день

Суббота. Прощание и новые планы

Завершение круиза и трансфер

Наше путешествие подходит к концу, но мы провожаем вас так же тепло, как и встречали.

Распорядок утра:

07:30 - Легкий завтрак на борту: Кофе, чай и свежие фрукты, чтобы бодро начать утро.

08:00 - Check-out: Мы освобождаем каюты. Если ваш рейс позже, вы сможете оставить багаж в марине.

08:30 - Завтрак на берегу: Мы всей компанией перемещаемся в одно из уютных кафе Фетхие на набережной. Это время для финальных тостов за пройденные мили, обмена контактами и того самого турецкого завтрака с множеством тарелочек, который невозможно забыть.

Логистика и забота:

Трансфер: Мы заранее поможем вам вызвать такси или организуем групповой трансфер в аэропорты Даламан или Анталья. Вам не нужно беспокоиться о поиске машины — всё будет подано вовремя.

Связь: Мы остаемся на связи в нашем общем чате, куда все гости могут отправить отправить фото и видео, сделанные за неделю.

Мы прощаемся с обещанием вернуться на борт вновь. Ведь море однажды — море навсегда!

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в двухместных каютах
  • Сертифицированный шкипер
  • Постельное белье
  • Финальная уборка
  • Страховка яхты
  • Набор для снорклинга
  • Sup Board, квадрокоптер и другие игрушки
  • Обучение азам яхтинга
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Трансфер до места старта (дадим все инструкции и закажем трансфер или такси)
  • Карманные расходы, магазины, ресторанчики, входы в музеи
  • Медицинская страховка
  • Судовая касса - продукты питания, легкие алкогольные напитки, топливо, стоянки, входные билеты. За неделю 300 евро на одного гостя
О чём нужно знать до поездки

Питание и гастрономия

Мы объединяем домашний уют и локальную эстетику.

Завтраки и ланчи: Готовим на борту. Я разработал быстрое, вкусное и разнообразное меню (от средиземноморских закусок до авторских завтраков). Продукты и напитки закупаются заранее — вам не нужно об этом думать.

Ужины: Вечером мы отправляемся в аутентичные ресторанчики, которые я отобрал за годы работы. Это шанс попробовать настоящую Турцию.

Роль капитана: Капитан берет готовку на себя, превращая это в небольшое гастро-шоу, но всегда рад, если кто-то из команды захочет присоединиться и помочь.

Душ, туалет и пресная вода

На яхте: Есть несколько санузлов с душем. Мы относимся к запасу воды бережно, но без фанатизма — освежиться можно в любой момент. Также на корме есть наружный душ, чтобы смыть соль после купания.

В маринах: Во время стоянок в портах вам доступны полноценные душевые комплексы, где можно пользоваться водой без ограничений и высушить волосы феном.

Важно: Использование фенов, утюгов и других мощных приборов непосредственно на борту ограничено (это техническая особенность электросети яхты).

Укачивание (Морская болезнь)

Не стоит этого бояться. Наш маршрут проходит в прибрежных водах, где море обычно спокойное.

Если вы комфортно чувствуете себя в такси, то и на яхте проблем не будет.

На случай плохой погоды у капитана есть масса проверенных капитанских способов борьбы с укачиванием и эффективные таблетки. Ваше самочувствие под контролем.

Общение и компания

Яхтинг притягивает особенных людей: опытных путешественников, предпринимателей, искателей смыслов.

Это социально зрелые и интересные личности, с которыми всегда есть о чем поговорить.

Даже если вы едете в одиночку, в первый же вечер вы почувствуете себя частью сплоченной команды. Капитан всегда следит за тем, чтобы атмосфера в коллективе была дружеской и уважительной.

Почему стоит нажать кнопку Забронировать прямо сейчас?

Вы покупаете не просто место в каюте. Вы доверяете свой отдых профессиональному капитану, который влюблен в море и сервис. Я продумал маршрут так, чтобы вы увидели Турцию, недоступную 99% туристов, попробовали лучшую еду и вернулись домой другим человеком — отдохнувшим, вдохновленным и с новыми друзьями.

Количество мест ограничено — на борту всего 8-10 гостей. До встречи на борту!

Пожелания к путешественнику

Кого я жду на борту?

Мои путешествия - для тех, кто молод душой, открыт новому и ценит качественное общение. Если вы ищете не просто экскурсию, а новое хобби и компанию единомышленников, нам точно по пути.

Атмосфера и этикет:

Чтобы отдых был максимально комфортным и расслабленным для всех, на борту действует несколько простых, но важных правил:

Территория вне политики и споров: Мы оставляем все острые дискуссии, политические дебаты и религиозные проповеди на берегу. На яхте мы наслаждаемся морем и моментом.

Свобода выбора: У нас нет места фанатизму в любом его проявлении (будь то Зож или навязчивая реклама). Мы ценим здравый смысл, гедонизм и личные границы друг друга.

Активная позиция: Я рад искателям приключений, которые готовы зажечь, посмеяться и стать частью настоящей команды на эту неделю.

Культура общения: У нас на борту не используется ненормативная лексика. Совсем. Мы ценим красоту языка и считаем, что выразить восторг от моря и заката можно без мата. Это создает особую атмосферу уважения, которую так ценят наши гости.

Возраст и состав:

Формат группового круиза рассчитан на взрослых участников (18+). Это позволяет нам создавать единый вайб и проводить вечера в формате deep talks или вечеринок под звездным небом.

Культура отдыха: Качественный легкий алкоголь (вино, пиво) на борту разрешен и приветствуется - он отлично дополняет наши гастрономические вечера и закаты. Однако мы придерживаемся принципа умеренности и эстетики. Крепкие алкогольные напитки на борту запрещены.

Безопасность прежде всего: Яхта - объект повышенной опасности, поэтому за капитаном остается право решающего слова. Если гость перебрал с напитками, капитан предложит ему отправиться на отдых в каюту.

Ответственность: В случае, если поведение гостя становится небезопасным для него самого или мешает комфорту остальной команды, капитан вправе настойчиво предложить участнику покинуть круиз (без возврата средств). Безопасность и психологический комфорт группы - мой абсолютный приоритет.

Визы

Для большинства путешественников (включая граждан Рф) Турция - это безвизовая страна, что делает подготовку к круизу максимально простой.

Главные требования:

Заграничный паспорт: Срок действия должен составлять не менее 120 дней с даты въезда в Турцию. Пожалуйста, проверьте свой паспорт заранее.

Штамп по прибытии: Виза ставится бесплатно прямо в аэропорту по прилету.

Медицинская страховка: Я рекомендую оформить стандартную туристическую страховку с опцией активный отдых или яхтинг (это стоит недорого, но дает полную уверенность в море).

Важно: Если у вас гражданство другой страны, напишите мне в личные сообщения - я оперативно проверю актуальные правила въезда именно для вас и помогу сориентироваться.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Pavel
Pavel — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Я Павел, большой фанат путешествий и профессиональный организатор туров. Если вы много путешествуете, много повидали и хочется чего-то нового и необычного, добро пожаловать в мои путешествия! Они отличаются профессиональной подготовкой, небанальными маршрутами
и отсутствием спешки. Но главное, что эти путешествия лично мне приносят удовольствие, к сожалению зачастую в ущерб экономике:-) Я не гонюсь за количеством достопримечательностей на единицу времени. Очень часто некоторые популярные точки в моих маршрутах просто отсутствуют в пользу более интересных и душевных локаций. В моих маршрутах никогда нет спешки. Разумеется, есть расписание, которого мы придерживаемся, но нам всегда хватит времени попить кофе, погулять, сделать паузу и насладиться моментом. Мой опыт: Работа в крупном туроператоре с 2006 года (личные проекты до 8000 туристов единовременно). Шкипер IYT, призер гоночных парусных соревнований. Сертифицированный дайвер Настоящий фанат путешествий Когда-нибудь я стану пилотом небольшого самолета =) Мои любимые маршруты: Яхтенные круизы, я буду вашим капитаном. Экспедиции в Исландию, поражающей первозданностью природы, без спешки и с комфортом. Экспедиции в Бирму, телепорт на тысячу лет назад! Мои маршруты продуманы, условия комфортны, а цена всегда приятная и это в уникальные локации мира! Никакого туристического фастфуда. Присоединяйтесь!

