Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от 95 957 ₽ за человека

Описание тура

Для кого это путешествие?

Идеально для тех, кто ценит эстетику, комфорт и живое общение. Мы собираем компанию из 810 открытых людей (соло-путешественники, пары, друзья).

Обратите внимание: формат группового круиза предусмотрен для взрослых (18+). Для семей с детьми мы с радостью организуем индивидуальный круиз с персональным маршрутом и вашим темпом.

Почему выбирают нас?

Забудьте о подработках шкиперов и макаронах по-флотски. Этот круиз организован профессиональными капитанами, где сервис и безопасность - наш главный приоритет.

Что вас ждет на борту:

Гастрономия от капитана: Авторское меню, которое я разработал специально для этого маршрута. Свежие устрицы, морские ежи (по сезону), разнообразные завтраки и локальные деликатесы. Вы точно попросите рецепт!

Lifestyle & Activity: Сап-борды, снорклинг, рыбалка на тунца (по сезону) и профессиональная съемка с квадрокоптера.

Музыкальный интеллект: Никакой случайной музыки - только специально отобранные сеты под каждый закат и рассвет.

Береговая экспедиция: Мы не только ходим под парусом. Один день мы посвятим каньону высотой 300 метров и античным городам на комфортном микроавтобусе.

Всё включено (без скрытых платежей):

Питание на яхте по программе, напитки, легкий алкоголь и вся развлекательная программа на борту уже входят в стоимость.