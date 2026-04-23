Описание тура
Для кого это путешествие?
Идеально для тех, кто ценит эстетику, комфорт и живое общение. Мы собираем компанию из 810 открытых людей (соло-путешественники, пары, друзья).
Обратите внимание: формат группового круиза предусмотрен для взрослых (18+). Для семей с детьми мы с радостью организуем индивидуальный круиз с персональным маршрутом и вашим темпом.
Почему выбирают нас?
Забудьте о подработках шкиперов и макаронах по-флотски. Этот круиз организован профессиональными капитанами, где сервис и безопасность - наш главный приоритет.
Что вас ждет на борту:
Гастрономия от капитана: Авторское меню, которое я разработал специально для этого маршрута. Свежие устрицы, морские ежи (по сезону), разнообразные завтраки и локальные деликатесы. Вы точно попросите рецепт!
Lifestyle & Activity: Сап-борды, снорклинг, рыбалка на тунца (по сезону) и профессиональная съемка с квадрокоптера.
Музыкальный интеллект: Никакой случайной музыки - только специально отобранные сеты под каждый закат и рассвет.
Береговая экспедиция: Мы не только ходим под парусом. Один день мы посвятим каньону высотой 300 метров и античным городам на комфортном микроавтобусе.
Всё включено (без скрытых платежей):
Питание на яхте по программе, напитки, легкий алкоголь и вся развлекательная программа на борту уже входят в стоимость.
Программа тура по дням
Суббота. Прибытие в марину, знакомство и вечер
Добро пожаловать в команду!
Ваше путешествие начинается в колоритном Фетхие.
Прибытие: Удобнее всего лететь до аэропорта Даламан (50 мин. до марины) или аэропорт Антальи (3 часа). Если вам нужен индивидуальный трансфер, просто напишите мне — я организую машину, которая встретит вас с табличкой и доставит прямо к причалу.
Встреча в 19:00: Капитан встретит вас в марине. Поможет с багажом, проведет краткий инструктаж (все проще, чем кажется!) и пригласит в вашу каюту.
Всё готово: Вам не нужно тратить первый вечер на походы по супермаркетам. Провиант уже на борту, холодильники полны, а вино охлаждается.
Вечерний вайб и первый ужин:
Около 19:00, когда все в сборе, мы устроим вечер знакомств. В зависимости от погоды и настроения группы у нас два сценария:
1. Ужин в одном из лучших ресторанов Фетхие с национальной кухней.
2. Наш фаворит: Первый выход в море на закате! Мы отойдем от городской суеты к ближайшим островам и заночуем на якоре под куполом звезд.
Гастрономия дня:
На приветственный ужин на борту вас ждут легкие средиземноморские закуски, локальные деликатесы, свежие фрукты и охлажденные любимые напитки за знакомство.
Олюдениз и остров Гемилер: Розовый закат
Сегодняшний день посвящен эстетике и глубокой перезагрузке. Мы объединим драйв высоты и тишину древних руин.
Распорядок дня:
09:00 - Завтрак капитана: Встречаем утро на палубе с ароматным кофе и свежими локальными продуктами.
10:00 - Путь к Олюденизу: Небольшой переход к одной из самых красивых лагун мира.
11:30 - Время высоты и бирюзы: Мы встаем на якорь в кристально чистой воде.
Для активных: Время сап-бордов, снорклинга и прыжков в воду.
Для смелых: Прыжок на параплане с горы Бабадаг. Это лучший вид на побережье с высоты 1960 метров - вы приземлитесь прямо на белоснежный песок, а капитан заберет вас на борт на борт.
14:00 - Обед на воде: Вкусный полноценный ланч на открытой палубе с видом на лазурь.
16:30 - Экспедиция на остров Гемилер (остров Св. Николая): Мы высаживаемся на берег, чтобы подняться к византийским развалинам.
Кульминация дня - Золотой час:
Мы поднимемся на самую вершину острова, чтобы встретить закат. С одной стороны гора Бабадаг окрашивается в невероятные розово-оранжевые тона, а прямо перед нами солнце медленно опускается в море между островами. В этот момент все затихают, ловя взглядом последнюю светящуюся точку на горизонте. С собой у нас будет бокал вашего любимого напитка для идеального настроения.
Гастрономия и вечер:
Ужин: Возвращаемся на яхту, где вас ждет ужин от капитана. Готовьтесь к гастрономическим открытием этого вечера.
Ночная магия: Под звуки тщательно отобранного плейлиста мы проведем вечер в душевных беседах. А перед сном - самое удивительное: ночное купание в бухте со светящимся планктоном. Это будет великолепно.
Каш: Турецкий Сен-Тропе и ночная жизнь Ликии
Сегодня нас ждет настоящий яхтинг! Мы совершим красивый переход (около 35 миль) вдоль изрезанного берега, где горы встречаются с морем в самом живописном союзе.
Распорядок дня:
09:00 - Завтрак: Собираемся за столом, чтобы зарядиться энергией перед выходом.
10:00 - Подъем парусов: Выходим в открытое море. Это лучший день, чтобы почувствовать мощь яхты и научиться работать с парусами. По пути будем делать остановки в диких бухтах для купания вдали от цивилизации. Панорамы невероятны!
14:00 - Обед: Сделаем также остановку и для обеда с купанием. Сегодня на борту - день Греческой кухни. Почему? Узнаете уже в круизе - это небольшая пасхалка. Легкие, свежие и сытные блюда, которые идеально подходят для морского перехода.
18:00 - Швартовка в Каше: Мы прибываем в самый уютный и европейский городок Турции. Каш влюбляет в себя узкими улочками в цветах, греческой архитектурой и атмосферой свободы.
Вечерняя программа:
Каш - это город, который не спит. После швартовки мы отправимся на прогулку по античным руинам и амфитеатру прямо у моря, а затем погрузимся в его ночную жизнь:
Ужин: Мы отправимся в проверенное место с современной турецкой кухней или традиционную таверну (по настроению группы).
Night Life: Желающие смогут продолжить вечер в уютных джаз-барах, рок-клубах с живым звуком или даже на атмосферной техно-вечеринке в одной из секретных локаций города.
Экспедиция: Гранд-каньон, Капуташ и магия заката
День береговых открытий и слезы радости на закате
Сегодня мы на время сменим палубу яхты на комфортный автомобиль. Это эксклюзивный формат нашей программы: пока другие группы просто стоят в порту, мы отправляемся туда, куда обычные туристы добираются крайне редко. Мы знаем эти места и умеем показать их без толп.
Распорядок дня:
09:00 - Завтрак: Плотный завтрак на яхте. Сегодня нам понадобятся силы для приключений!
10:00 - Старт экспедиции: Мы выезжаем на побережье. Наша первая цель - каньон Саклыкент. Это гигантское ущелье со стенами высотой 300 метров. Мы пройдем в самую глубь долины, где даже в самый жаркий день царит освежающая прохлада и мощь дикой природы. Почувствуем себя Индиана Джонс.
14:00 - Обед: Устроим дегустацию локальных блюд в аутентичном месте по пути (сегодня у нас день Турецкой кухни).
16:00 - Пляж Капуташ: Мы посетим, пожалуй, самый красивый пляж Турции. Бирюзовая вода и золотистый песок в окружении скал - это идеальная локация для ваших лучших кадров.
Закат: Финал дня мы встретим на бескрайнем, атмосферном диком пляже. Здесь небо сливается с морем в таких красках, что у гостей нередко наворачиваются слезы радости от красоты момента.
Вечерняя программа:
Ужин: Вернемся в Каш немного уставшие, но наполненные впечатлениями. Поужинаем в уютном ресторанчике, который скрыт от глаз массового туриста.
Завершение дня: Проведем время в спокойном баре с хорошим вином или вернемся на яхту для глубоких бесед под луной.
Важно: Мы остаемся в марине Каша на вторую ночь. Это дает вам возможность по-настоящему прочувствовать этот город, не спеша на следующее утро.
Кекова: Затонувший город и тишина вне времени
Кекова - это изюминка нашего круиза и, пожалуй, самое романтичное место во всей Турции. Здесь замирает время, а история буквально уходит под воду под килем нашей яхты.
Распорядок дня:
09:00 - Завтрак: Неспешное утро в марине Каша перед выходом в море.
10:00 - Курс на Восток: Небольшой переход к острову Кекова. По пути мы пройдем вдоль диких скал и пещер, доступных только с воды.
13:00 - Обед: Сегодня на борту — день Итальянской кухни. Изящная паста в характерном стиле и итальянский салат идеально дополнят морской пейзаж.
15:00 - Затонувший город: Мы пройдем на минимальной скорости вдоль берега острова Кекова. С борта яхты вы увидите руины античных домов, лестниц и портов, ушедших под воду после землетрясения Ii века до н. э. Это зрелище, которое невозможно забыть.
17:00 - Швартовка прямо у крепости: Мы встаем на стоянку в уникальной деревне Калекей. Сюда невозможно добраться на авто, здесь нет толп туристов и суеты. Только тишина, древняя крепость на холме и пара яхт в бухте.
Вечерняя программа:
Момент для важного: Это место настолько пропитано магией, что именно здесь наши гости часто выбирают момент для предложений руки и сердца или тихих торжеств.
Ужин: Мы отправимся в семейный ресторанчик на самом берегу. Вас ждет домашняя атмосфера и свежайший улов дня, который еще утром был в море.
Ночь: Ночевка на якоре или у причала в полной тишине под звездным небом, которое здесь кажется особенно ярким и близким.
Калкан: Белоснежная эстетика и панорамные террасы
Сегодня мы заходим в Калкан - город, который по праву называют Турецкой Тосканой. Это место белоснежных вилл, каскадом спускающихся к морю, и уютных террас, утопающих в цветах. на мой взгляд это один из самых уютных и неизвестных городков этого побережья.
Распорядок дня:
09:00 - Завтрак: Просыпаемся под плеск волн в тихой бухте Кекова и завтракаем перед переходом.
10:00 - Морской переход: Идем вдоль живописного побережья. Наслаждаемся парусами и морским бризом.
13:00 - Обед: Сегодня на борту день Мексиканской кухни. Яркие вкусы и освежающие соусы - то, что нужно в середине солнечного дня. И сразу окунуться в море!
15:30 - Знакомство с Калканом: Мы швартуемся в уютной марине. Время для прогулок по крутым узким улочкам. Калкан славится своей архитектурой: каждый дом здесь - это произведение искусства, а каждый поворот готовая открытка для вашего блога.
Вечерняя программа:
Секретная локация: Капитан покажет вам нашу секретную смотровую площадку. Мы придем сюда, когда взойдет луна, чтобы увидеть идеальную лунную дорожку на глади моря. Это момент абсолютного спокойствия.
Ужин: Калкан гастрономическая столица побережья. Мы выберем один из современных ресторанчиков на крыше (rooftop), откуда открывается вид на весь залив.
Атмосфера: Вечер можно продолжить в стильном коктейльном баре с качественной музыкой или отправиться в настоящий клуб, если захочется танцев. А для тех, кто ценит тишину - уютные посиделки на террасе с видом на ночной город.
Фетхие: Яхтенная мекка и прощальный закат
Сегодня наш финальный переход, и мы проведем его максимально беззаботно. Мы возвращаемся в Фетхие - город, где яхт больше, чем домов, а в маринах швартуются самые роскошные супер-яхты мира.
Распорядок дня:
09:00 - Завтрак: Прощальный завтрак в море, делимся впечатлениями от прошедшей недели.
10:00 - Путь домой: Самый длинный и солнечный переход. Это идеальное время, чтобы добрать загар на палубе, сделать финальные кадры под парусами и просто насладиться скоростью.
13:00 - Обед: Сегодня на борту день Американской кухни. Вкусные, сочные бургеры или авторские сэндвичи на гриле в одной из живописных бухт на пути.
15:30 - Техническая магия: Перед заходом в марину мы зайдем на заправку. Это забавный процесс: заправлять яхту так же привычно, как автомобиль, но с морским колоритом. Этот процесс у всех гостей вызывает детский интерес!
17:00 - Швартовка в домашней марине: Мы возвращаемся в тихую гавань. У вас будет время прогуляться по яхтенным магазинам Фетхие или просто отдохнуть на борту.
И в этот момент начинается наше любимое - Air Drop вечеринка! Не стесняйтесь чувствовать себя раскованно в отправке друг другу самых классных фото и видео. А капитан отправит всем то, что наснимал дрон. Будет, чем заняться в самолете. А после разбора фото Instagram еще долго не утихнет!
Вечерняя программа:
Финальный ужин: Мы соберемся всей командой в одном из атмосферных ресторанчиков у воды. Это время теплых слов, обмена фотографиями и планов на будущие мили.
Итоги: Мы обсудим наши открытия, посмеемся над приключениями и решим, в какую точку мира отправимся вместе в следующий раз. Ночуем на яхте в марине под уютный шум мачт.
Суббота. Прощание и новые планы
Завершение круиза и трансфер
Наше путешествие подходит к концу, но мы провожаем вас так же тепло, как и встречали.
Распорядок утра:
07:30 - Легкий завтрак на борту: Кофе, чай и свежие фрукты, чтобы бодро начать утро.
08:00 - Check-out: Мы освобождаем каюты. Если ваш рейс позже, вы сможете оставить багаж в марине.
08:30 - Завтрак на берегу: Мы всей компанией перемещаемся в одно из уютных кафе Фетхие на набережной. Это время для финальных тостов за пройденные мили, обмена контактами и того самого турецкого завтрака с множеством тарелочек, который невозможно забыть.
Логистика и забота:
Трансфер: Мы заранее поможем вам вызвать такси или организуем групповой трансфер в аэропорты Даламан или Анталья. Вам не нужно беспокоиться о поиске машины — всё будет подано вовремя.
Связь: Мы остаемся на связи в нашем общем чате, куда все гости могут отправить отправить фото и видео, сделанные за неделю.
Мы прощаемся с обещанием вернуться на борт вновь. Ведь море однажды — море навсегда!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в двухместных каютах
- Сертифицированный шкипер
- Постельное белье
- Финальная уборка
- Страховка яхты
- Набор для снорклинга
- Sup Board, квадрокоптер и другие игрушки
- Обучение азам яхтинга
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Трансфер до места старта (дадим все инструкции и закажем трансфер или такси)
- Карманные расходы, магазины, ресторанчики, входы в музеи
- Медицинская страховка
- Судовая касса - продукты питания, легкие алкогольные напитки, топливо, стоянки, входные билеты. За неделю 300 евро на одного гостя
О чём нужно знать до поездки
Питание и гастрономия
Мы объединяем домашний уют и локальную эстетику.
Завтраки и ланчи: Готовим на борту. Я разработал быстрое, вкусное и разнообразное меню (от средиземноморских закусок до авторских завтраков). Продукты и напитки закупаются заранее — вам не нужно об этом думать.
Ужины: Вечером мы отправляемся в аутентичные ресторанчики, которые я отобрал за годы работы. Это шанс попробовать настоящую Турцию.
Роль капитана: Капитан берет готовку на себя, превращая это в небольшое гастро-шоу, но всегда рад, если кто-то из команды захочет присоединиться и помочь.
Душ, туалет и пресная вода
На яхте: Есть несколько санузлов с душем. Мы относимся к запасу воды бережно, но без фанатизма — освежиться можно в любой момент. Также на корме есть наружный душ, чтобы смыть соль после купания.
В маринах: Во время стоянок в портах вам доступны полноценные душевые комплексы, где можно пользоваться водой без ограничений и высушить волосы феном.
Важно: Использование фенов, утюгов и других мощных приборов непосредственно на борту ограничено (это техническая особенность электросети яхты).
Укачивание (Морская болезнь)
Не стоит этого бояться. Наш маршрут проходит в прибрежных водах, где море обычно спокойное.
Если вы комфортно чувствуете себя в такси, то и на яхте проблем не будет.
На случай плохой погоды у капитана есть масса проверенных капитанских способов борьбы с укачиванием и эффективные таблетки. Ваше самочувствие под контролем.
Общение и компания
Яхтинг притягивает особенных людей: опытных путешественников, предпринимателей, искателей смыслов.
Это социально зрелые и интересные личности, с которыми всегда есть о чем поговорить.
Даже если вы едете в одиночку, в первый же вечер вы почувствуете себя частью сплоченной команды. Капитан всегда следит за тем, чтобы атмосфера в коллективе была дружеской и уважительной.
Почему стоит нажать кнопку Забронировать прямо сейчас?
Вы покупаете не просто место в каюте. Вы доверяете свой отдых профессиональному капитану, который влюблен в море и сервис. Я продумал маршрут так, чтобы вы увидели Турцию, недоступную 99% туристов, попробовали лучшую еду и вернулись домой другим человеком — отдохнувшим, вдохновленным и с новыми друзьями.
Количество мест ограничено — на борту всего 8-10 гостей. До встречи на борту!
Пожелания к путешественнику
Кого я жду на борту?
Мои путешествия - для тех, кто молод душой, открыт новому и ценит качественное общение. Если вы ищете не просто экскурсию, а новое хобби и компанию единомышленников, нам точно по пути.
Атмосфера и этикет:
Чтобы отдых был максимально комфортным и расслабленным для всех, на борту действует несколько простых, но важных правил:
Территория вне политики и споров: Мы оставляем все острые дискуссии, политические дебаты и религиозные проповеди на берегу. На яхте мы наслаждаемся морем и моментом.
Свобода выбора: У нас нет места фанатизму в любом его проявлении (будь то Зож или навязчивая реклама). Мы ценим здравый смысл, гедонизм и личные границы друг друга.
Активная позиция: Я рад искателям приключений, которые готовы зажечь, посмеяться и стать частью настоящей команды на эту неделю.
Культура общения: У нас на борту не используется ненормативная лексика. Совсем. Мы ценим красоту языка и считаем, что выразить восторг от моря и заката можно без мата. Это создает особую атмосферу уважения, которую так ценят наши гости.
Возраст и состав:
Формат группового круиза рассчитан на взрослых участников (18+). Это позволяет нам создавать единый вайб и проводить вечера в формате deep talks или вечеринок под звездным небом.
Культура отдыха: Качественный легкий алкоголь (вино, пиво) на борту разрешен и приветствуется - он отлично дополняет наши гастрономические вечера и закаты. Однако мы придерживаемся принципа умеренности и эстетики. Крепкие алкогольные напитки на борту запрещены.
Безопасность прежде всего: Яхта - объект повышенной опасности, поэтому за капитаном остается право решающего слова. Если гость перебрал с напитками, капитан предложит ему отправиться на отдых в каюту.
Ответственность: В случае, если поведение гостя становится небезопасным для него самого или мешает комфорту остальной команды, капитан вправе настойчиво предложить участнику покинуть круиз (без возврата средств). Безопасность и психологический комфорт группы - мой абсолютный приоритет.
Визы
Для большинства путешественников (включая граждан Рф) Турция - это безвизовая страна, что делает подготовку к круизу максимально простой.
Главные требования:
Заграничный паспорт: Срок действия должен составлять не менее 120 дней с даты въезда в Турцию. Пожалуйста, проверьте свой паспорт заранее.
Штамп по прибытии: Виза ставится бесплатно прямо в аэропорту по прилету.
Медицинская страховка: Я рекомендую оформить стандартную туристическую страховку с опцией активный отдых или яхтинг (это стоит недорого, но дает полную уверенность в море).
Важно: Если у вас гражданство другой страны, напишите мне в личные сообщения - я оперативно проверю актуальные правила въезда именно для вас и помогу сориентироваться.