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От Морского вокзала – экскурсии в Измире

Найдено 3 экскурсии в категории «От Морского вокзала» в Измире, цены от €310. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Измира - в античный Эфес
На машине
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Измира - в античный Эфес
Исследовать один из древнейших городов в мира и его окрестности с профессиональным гидом
Начало: В порту или по вашему адресу
Завтра в 15:00
6 июл в 08:00
от €510 за всё до 6 чел.
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Начало: Аэропорт и порт Измира, отели Измира
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 июл в 08:00
€310 за всё до 12 чел.
Тур в Памуккале из/до Измира
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Тур в Памуккале из/до Измира
Начало: Отели города Измир, порт Измир, аэропорт Измир
Расписание: Ежедневно в 07:00
€470 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Отличный тур по адекватной стоимости.
Нашим гидом была Камилла. Я связалась с ней утром, обсудили маршрут, необходимость обеда, так как мы
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ехали на экскурсию сразу из аэропорта. Нам очень понравилась гид, грамотная речь, чувствуется образованность и желание донести свои знания, при этом не перегружая информацией. Отдельное спасибо нашему прекрасному водителю. Благодарю за организацию тура!

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С
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Огромное спасибо от всей души Камилле за прекрасную и интересную экскурсию. Очень понравилась прогулка с Камиллой по античному Эфесу, полное
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погружение в античность когда идешь по широким "проспектам" Эфеса, осматриваешь виллы и оставшиеся мозаики. Камилла увлеченный рассказчик, легко представить как появился, рос и развивался город, строились храмы, гимназиум, амфитеатр, библиотека Цельса, о том как вместе жили люди разных сословий. Город впечатляет. Посетили домик девы Марии, храи Артемиды. Программа экскурсии полностью соответствует заявленной на сайте.

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Р
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Поездка нам понравилась. Главное - Эфес и его мы с экскурсоводом закрыли полностью. Также проводим в домике Богородицы, заехали в
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Сельчук и на монумент Афродиты (вот с ним печально все, но это про место, а не экскурсию). Заехали посмотреть на местную керамику. В целом все было хорошо. Гид Волга была прекрасна.

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Г
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Организация экскурсии была очень хорошая. Водитель приехал вовремя. Наш гид Камилла отлично знала историю, не торопила, была приветлива, грамотная речь
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и помощь во всем. Все пункты программы выполнены. Заранее обсудили все организационные вопросы и оплату как нам удобно. Я рекомендую эту экскурсию и организаторов

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I
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Замечательная организация экскурсии! Особая благодарность гиду Волге за ее профессионализм, доброжелательность. Всегда рада буду в будущем путешествовать вместе со Спутником и рекомендовать своим друзьям
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П
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Большое спасибо организаторам и отдельно экскурсоводу Камилле. Экскурсия была очень познавательной, воспринималась очень легко. В итоге целый чемодан новых знаний
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и интересных фактов, которые можно рассказать другим. Вдобавок комфортное общение, комфортный транспорт, просто чудесные места, которые в своей жизни должен увидеть каждый. Все вместе складывается в оценку 10/10 Спасибо!

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К
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Ольга - один из лучших гидов что я встречал. Её подача и уровень знаний в сочетании со своим увлечением предметом делают поездку незабываемой. Ну и комфорт во время путешествия!)
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И
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Ольга - один из лучших гидов что я встречал. Её подача и уровень знаний в сочетании со своим увлечением предметом делают поездку незабываемой. Ну и комфорт во время путешествия!)
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I
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Ольга - один из лучших гидов что я встречал. Её подача и уровень знаний в сочетании со своим увлечением предметом делают поездку незабываемой. Ну и комфорт во время путешествия!)
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Н
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Ехали без ожидания, но экскурсия превзошла бы даже самые смелые: очень красиво, интересно и познавательно. Семье очень понравилось. Особую благодарность гиду Камилле за заботу и интересные истории
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Всего 47 отзывов в Измире в категории "От Морского вокзала"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «От Морского вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Измире
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Измира - в античный Эфес;
  2. Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом;
  3. Тур в Памуккале из/до Измира.
Какие места ещё посмотреть в Измире
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Эфес;
  2. Рынок Кемералты;
  3. Лифт Асансёр;
  4. Храм Артемиды Эфесской.
Сколько стоит экскурсия по Измиру в июле 2026
Сейчас в Измире в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 310 до 510. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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