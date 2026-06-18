Индивидуальная
до 6 чел.
Из Измира - в античный Эфес
Исследовать один из древнейших городов в мира и его окрестности с профессиональным гидом
Начало: В порту или по вашему адресу
Завтра в 15:00
6 июл в 08:00
от €510 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Начало: Аэропорт и порт Измира, отели Измира
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 июл в 08:00
€310 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Тур в Памуккале из/до Измира
Начало: Отели города Измир, порт Измир, аэропорт Измир
Расписание: Ежедневно в 07:00
€470 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Отличный тур по адекватной стоимости.
Нашим гидом была Камилла. Я связалась с ней утром, обсудили маршрут, необходимость обеда, так как мы
Нашим гидом была Камилла. Я связалась с ней утром, обсудили маршрут, необходимость обеда, так как мы
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С
Огромное спасибо от всей души Камилле за прекрасную и интересную экскурсию. Очень понравилась прогулка с Камиллой по античному Эфесу, полное
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Р
Поездка нам понравилась. Главное - Эфес и его мы с экскурсоводом закрыли полностью. Также проводим в домике Богородицы, заехали в
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Г
Организация экскурсии была очень хорошая. Водитель приехал вовремя. Наш гид Камилла отлично знала историю, не торопила, была приветлива, грамотная речь
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I
Замечательная организация экскурсии! Особая благодарность гиду Волге за ее профессионализм, доброжелательность. Всегда рада буду в будущем путешествовать вместе со Спутником и рекомендовать своим друзьям
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П
Большое спасибо организаторам и отдельно экскурсоводу Камилле. Экскурсия была очень познавательной, воспринималась очень легко. В итоге целый чемодан новых знаний
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К
Ольга - один из лучших гидов что я встречал. Её подача и уровень знаний в сочетании со своим увлечением предметом делают поездку незабываемой. Ну и комфорт во время путешествия!)
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И
Ольга - один из лучших гидов что я встречал. Её подача и уровень знаний в сочетании со своим увлечением предметом делают поездку незабываемой. Ну и комфорт во время путешествия!)
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I
Ольга - один из лучших гидов что я встречал. Её подача и уровень знаний в сочетании со своим увлечением предметом делают поездку незабываемой. Ну и комфорт во время путешествия!)
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Н
Ехали без ожидания, но экскурсия превзошла бы даже самые смелые: очень красиво, интересно и познавательно. Семье очень понравилось. Особую благодарность гиду Камилле за заботу и интересные истории
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Всего 47 отзывов в Измире в категории "От Морского вокзала"
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Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «От Морского вокзала»
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