Не упустите возможность посетить античный город на западном побережье Турции в часе езды от Измира! Эфес — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это уникальный археологический памятник, который известен своим удивительным культурным ландшафтом, включающим наследие древних греков и римлян, византийцев и сельджуков.

Об организационных деталях

Встретьтесь с вашим гидом на ресепшене отеля или в заранее оговоренном удобном для вас месте. Вам будет предоставлена краткая информация о том, как будет проходить ваш тур.

Вместе с вашим гидом вы решите, какие места вы бы хотели увидеть и посетить. Вы сможете попасть в музеи, местные магазинчики, рынки и рестораны согласно вашим предпочтениям.

Выбирая индивидуальный тур, вы свободны в своих передвижениях и вам не придется никого ждать или спешить. Тур предусмотрен на весь день. Вы сможете спокойно прогуливаться по городу и наслаждаться видами.