Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом

Не упустите возможность посетить античный город на западном побережье Турции в часе езды от Измира! Эфес — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это уникальный археологический памятник, который известен своим удивительным культурным ландшафтом, включающим наследие древних греков и римлян, византийцев и сельджуков.
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом

Что вы увидите 🤩

  • Древний город Эфес
  • Дом Девы Марии
  • Храм Артемиды
  • Мечеть Иса Бей
Не упустите возможность посетить античный город на западном побережье Турции в часе езды от Измира! Эфес — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это уникальный археологический памятник, который известен своим удивительным культурным ландшафтом, включающим наследие древних греков и римлян, византийцев и сельджуков.
Об организационных деталях
Встретьтесь с вашим гидом на ресепшене отеля или в заранее оговоренном удобном для вас месте. Вам будет предоставлена краткая информация о том, как будет проходить ваш тур.
Вместе с вашим гидом вы решите, какие места вы бы хотели увидеть и посетить. Вы сможете попасть в музеи, местные магазинчики, рынки и рестораны согласно вашим предпочтениям.
Выбирая индивидуальный тур, вы свободны в своих передвижениях и вам не придется никого ждать или спешить. Тур предусмотрен на весь день. Вы сможете спокойно прогуливаться по городу и наслаждаться видами.
🚩 Начало и место завершения: Аэропорт и порт Измира, отели Измира
 Что входит
  • Транспорт (комфортабельный мини-автобус)
  • Профессиональный гид
  • Налоги и парковка
 Что не входит
  • Обед
  • Напитки
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Важная информация
При бронировании тура не забудьте указать место вашего прибывания.
Время проведения: Ежедневно в 09:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TourAltinkum
TourAltinkum
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