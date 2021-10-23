Отзыв на: Привет, Измир! И Иван 5 Измир прекрасный город, если хочется отдохнуть от Стамбульских толп туристов, много молодежи и почти европейский менталитет:) Виктория помимо обязательной исторической программы прекрасно помогла нам сориентироваться в городе и окрестностях, куда можно сходить и съездить, где и что поесть и рассказала много интересного из жизни местных, прекрасное впечатление от проведенного дня и куча планов на ближайшие:)

Отзыв на: Измир и наследие Смирны О Ольга 5 Экскурсию провела нам Мирина, очень веселая и позитивная девушка. Помогла нам подготовить сюрприз имениннице и примерить настоящий свадебный турецкий наряд. Экскурсия интересная, прошли и проехали на общественном транспорте (так же было очень познавательно) все знаковые места города. Попробовали местную кухню.

Отзыв на: Измир и наследие Смирны Е Елена 4 16 сентября были с Еленой на экскурсии по городу Измир. Экскурсия для тех, кто, как мы, приехал на один день в город и хочет увидеть всё по максимуму)). Я уверена, что сами мы бы не обошли столько мест, как с Еленой, за один день. Экскурсия продлилась 6 часов, Елена не подгоняла, давала возможность и посмотреть, и пофотографировать. Дозированная историческая информация не напрягала, но, видя нашу заинтересованность, определенные вопросы освещались более глубоко. Вывод: в-принципе, бОльшую часть информации можно найти в итнернете, если есть желание и время. Но, за один день обойти все достопримечательности без помощи знающего человека, сложно. Измир большой город, Елена проехала с нами пол-города на разных видах транспорта. Я не уверена, что смогла бы сама сориентироваться так быстро в логистике города.

Отзыв на: Привет, Измир! К Кирилл 4 Ожидал большего от экскурсии в части исторического экскурса по Измиру, особенностей развития и ключевых событий города. Днем было жарко, поэтому долго и быстро передвигаться было трудно. Из мест запомнился рынок, там действительно атмосферно и вкусный кофе. Большинство мест можно посетить самостоятельно, тк они расположены относительно недалеко друг от друга.