Индивидуальная
до 9 чел.
Знакомство с Измиром
Открыть историческое и культурное наследие города и увидеть его главные достопримечательности
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €225 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пройти сквозь века - от античных руин до шумных базаров и ритма мегаполиса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €206 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Измира - в античный Эфес
Исследовать один из древнейших городов в мира и его окрестности с профессиональным гидом
Начало: В порту или по вашему адресу
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Измире
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 08:00
10 авг в 00:00
от €40 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетурецкая Турция: Чешме и Алачаты
Сменить шумный Измир на тихие курорты с европейской атмосферой
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €321 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Эфес и дом Девы Марии - из Измира
Увидеть одно из 7 чудес света, прикоснуться к святыням и прожить эпоху Античности в цифровом музее
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €450 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Полюбоваться древними храмами, покататься на лодочке и попробовать местную кухню
Начало: У часовой Башни Измира
1 окт в 07:00
2 окт в 07:00
от €570 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Начало: Аэропорт и порт Измира, отели Измира
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€310 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Главные и тайные места Измира
Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Начало: У Часовой башни
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
от €290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Эфес и винная деревня Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
1 окт в 07:30
2 окт в 07:30
от €570 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Тур в Памуккале из/до Измира
Начало: Отели города Измир, порт Измир, аэропорт Измир
Расписание: Ежедневно в 07:00
€470 за всё до 12 чел.
Оливковые аллеи, искрящийся под лучами солнца белоснежный песок пляжей, теплые морские волны, водные развлечения, современные торговые центры, бары, шоппинг, древние памятники культуры — это Измир. Откройте для себя мир древних цивилизаций. Это город — настоящая энциклопедия прошлого. Обратите внимание на архитектурные сооружения, оставшиеся со времен властвования Рима и Греции. Непременно посетите местный рынок, тонкости торговли на котором не менялись столетия. Совершите прогулку на пароме по водам Эгейского моря или погрузитесь в атмосферу античности на самом древнем курорте — Памуккале на выездной поездке. В нашем каталоге вы можете максимально просто и быстро выбрать любую понравившуюся экскурсию
Находитесь в поиске идеального путешествия? Измир удивительным образом сочетает в себе светскую Турцию, действующие старинные храмы и мечети, ночные клубы и археологические находки мирового значения, теплое море с кристально чистыми пляжами и фабрики по производству кожаных изделий, колоритные базары и современные бутики. Благодатный климат дает возможность путешествовать по региону в любое время года. Познакомиться с историческим наследием, попробовать лучшие национальные блюда, организовать максимально выгодный шоппинг, прокатиться на пароме и увидеть бескрайние морские просторы можно в рамках экскурсионного тура. Предусмотрены пешеходные, выездные, обзорные туры. Вы можете выбрать программу на весь день. Не упустите шанс отправиться на экскурсию в Измир и познакомиться с родиной Гомера!
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 28 апр 2026
Нашу экскурсию по Измиру провел коллега Джихангира Сунай, знаток истории, отличный рассказчик, прекрасно владеющий русским языком, и большой энтузиаст своего
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К
Дата посещения: 24 апр 2026
Лучший день в Измире. Гуля прекрасный гид, и очень душевный человек. Огромное спасибо за прекрасно проведенное время! Очень позитивная и добрая дама!
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С
Дата посещения: 11 апр 2026
Огромная благодарность Гуле за проведенную экскурсию От древней Смирны до современного Измира 8500 лет истории. Увидела все достопримечательности Смирны-Измира, о
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Д
Дата посещения: 10 ноя 2025
Прекрасный гид, экскурсия прошла интересно и увлекательно.
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Оилично провели день с Джиханом. Осталось послевкусие встречи старых друзей.
По нашему запросу Джихан устроил настоящее знакомство с Измиром с потаенными
По нашему запросу Джихан устроил настоящее знакомство с Измиром с потаенными
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Джихангир - настоящий профессионал! Провел для нас историческую экскурсию по мотивам сериала «Великолепный век». Его рассказы отличает действительно глубокое знание истории. Было очень познавательно, ответил на все вопросы и познакомил со всеми подробностями той эпохи.
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Очень понравились экскурсии с Гулей, по Измиру и в другой день в Эфес. Гуля интересный рассказчик и приятный в общении человек. Многое узнали от неё о местной жизни в Турции, что было особенно ценно. ❤️
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О
Общение с гидом и экскурсия очень понравились!! После заявки на бронирование Фарида оперативно отвечала на все наши вопросы и просьбы,
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Е
Отличный тур по адекватной стоимости.
Нашим гидом была Камилла. Я связалась с ней утром, обсудили маршрут, необходимость обеда, так как мы
Нашим гидом была Камилла. Я связалась с ней утром, обсудили маршрут, необходимость обеда, так как мы
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С
просто супер продумано красиво весело запоминающиеся
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Всего 109 отзывов в Измире
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Ответы на вопросы от путешественников по Измиру
Самые популярные экскурсии в Измире
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
Сколько стоит экскурсия по Измиру в августе 2026
Сейчас в Измире можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 40 до 600. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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