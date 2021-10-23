Все экскурсии в Измире
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Измире – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от €100. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Измире почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Турции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальный тур
7ч
€210
за 1-12 чел.
Тур в Эфес из / до Измира с экскурсоводом
Не упустите возможность посетить античный город на западном побережье Турции в часе езды от Измира!...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальный тур
12ч
€310
за 1-12 чел.
Тур в Памуккале из / до Измира
За время нашего тура вы увидите настоящее чудо природы - термальные воды Памуккале, погуляете по...
Ежедневно в 08:00
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€100
за 1-5 чел.
Измир и наследие Смирны
Познакомиться с городом оливок и инжира, богатой архитектурой Античности и историческими событиями
Индивидуальная экскурсия
3ч
€100
за 1-4 чел.
Привет, Измир!
Самые интересные и живописные места старинного турецкого города на дружеской экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€200
за 1-4 чел.
На корабле — к необитаемым островам Фоча!
Полюбоваться бирюзовой водой, понаблюдать за тюленями и раскрыть тайны коварных сирен
Последние отзывы «Экскурсии Измира»
- ИИван23 октября 2021Измир прекрасный город, если хочется отдохнуть от Стамбульских толп туристов, много молодежи и почти европейский менталитет:) Виктория помимо обязательной исторической программы прекрасно помогла нам сориентироваться в городе и окрестностях, куда можно сходить и съездить, где и что поесть и рассказала много интересного из жизни местных, прекрасное впечатление от проведенного дня и куча планов на ближайшие:)
- Отзыв на: Измир и наследие СмирныООльга29 сентября 2021Экскурсию провела нам Мирина, очень веселая и позитивная девушка. Помогла нам подготовить сюрприз имениннице и примерить настоящий свадебный турецкий наряд. Экскурсия интересная, прошли и проехали на общественном транспорте (так же было очень познавательно) все знаковые места города. Попробовали местную кухню.
- Отзыв на: Измир и наследие СмирныЕЕлена24 сентября 202116 сентября были с Еленой на экскурсии по городу Измир. Экскурсия для тех, кто, как мы, приехал на один день в город и хочет увидеть всё по максимуму)). Я уверена, что сами мы бы не обошли столько мест, как с Еленой, за один день. Экскурсия продлилась 6 часов, Елена не подгоняла, давала возможность и посмотреть, и пофотографировать. Дозированная историческая информация не напрягала, но, видя нашу заинтересованность, определенные вопросы освещались более глубоко. Вывод: в-принципе, бОльшую часть информации можно найти в итнернете, если есть желание и время. Но, за один день обойти все достопримечательности без помощи знающего человека, сложно. Измир большой город, Елена проехала с нами пол-города на разных видах транспорта. Я не уверена, что смогла бы сама сориентироваться так быстро в логистике города.
- ККирилл20 августа 2021Ожидал большего от экскурсии в части исторического экскурса по Измиру, особенностей развития и ключевых событий города. Днем было жарко, поэтому долго и быстро передвигаться было трудно. Из мест запомнился рынок, там действительно атмосферно и вкусный кофе. Большинство мест можно посетить самостоятельно, тк они расположены относительно недалеко друг от друга.
- ТТолкын10 сентября 2020Итак, кто еще не понял. Отдыхаю я на побережье Эгейского моря на полуострове Чешме в маленькой, но такой роскошной и спокойной деревушке Алачаты на западе Турции. Что касательно погоды: Сентябрь от +25 до +34. Вода прохладная, но для северных людей как мы в самый раз. Ветрено, однако в пик жары именно «рюзгяр» и спасает. Любители «виндсёрфинга» добро пожаловать. Сегодня были на экскурсии в Измире. Спокойная размеренная жизнь здешних жителей только удивляет, а писателей только вдохновит на какой-нибудь романчик. Мир аутентичного Измира открыла нам прекрасная Виктория. Человек с очаровательной улыбкой и своей влюбленностью в здешнюю жизнь, погрузил нас в атмосферу турецкой культуры с другой стороны. Город, завоеванный греками, затем римлянами и перестроенный Александром Македонским, а в XV веке вошедший в состав Османской империи. Смешанная культура и традиции повлиявшие на нынешнюю жизнь турецких жителей. Мы побывали на развалинах Смирнской Агоры, возведенный при Александре и несколько раз сожженный османами. Измирская башня с часами, а напротив нее маленькая древняя мечеть, ну и конечно же Асансёр со своим прекрасным видом на морское побережье. Далее, «мидие долма», «химси», «каридес в чесночном соусе», молочная пахлава с традиционным турецким чаем. Пожалуй вернусь +10кг, но уверяю Вас, это того стоило. Как Вы поняли, будете в Измире, обязательно обращайтесь к невероятной Виктории. Спасибо, Вика еще раз, за удивительный день❤️🖤❤️🖤❤️