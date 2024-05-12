Индивидуальные экскурсии в Измире с личным гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Измире, цены от €50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Исследовать один из древнейших городов в мира и его окрестности с профессиональным гидом
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Отдохнуть на лазурном берегу Турции и посетить атмосферную деревушку с цветущими улицами
Начало: По договоренности
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
314283 за всё до 4 чел.
Привет, Измир
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Привет, Измир
Самые интересные и живописные места старинного турецкого города на дружеской экскурсии
Начало: В районе Конак
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
258 за всё до 8 чел.
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Популярное предложение
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Начало: Аэропорт и порт Измира, отели Измира
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
310 за всё до 12 чел.
Тур в Памуккале из/до Измира
Индивидуальная
12 часов
Тур в Памуккале из/до Измира
Начало: Отели города Измир, порт Измир, аэропорт Измир
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
470 за всё до 12 чел.
Выгодный трансфер в Измире
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Измире
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
50 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Привет, Измир
    Экскурсовод Серджан очаровала нас глубокими знаниями, умением показать историю города и его современный облик, а также деликатной манерой общения
    Экскурсовод Серджан очаровала нас глубокими знаниями, умением показать историю города и его современный облик, а также деликатной манерой общения
  • Е
    Евгений
    21 апреля 2024
    Привет, Измир
    Экскурсия отличная. Виктория очень обаятельный и знающий гид. Очень приятная атмосфера на экскурсии. Прекрасный маршрут.
  • И
    Иван
    10 апреля 2024
    Привет, Измир
    Экскурсия была отличная. Гид тоже. Нам все понравилось
  • В
    Виктор
    21 марта 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Фарида — профессиональный гид, который поможет вам получить максимум знаний и впечатлений об Эфесе и близлежащий культовых местах. В описании экскурсии
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    сказано "Обещаю, что будет интересно!" - и это 100% правда и ни один вопрос не будет без ответа. Большое спасибо от нашей команды путешественников.

  • В
    Вероника
    5 января 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Ходили на экскурсию с коллегой Фериде, Несрин. Экускурсия очень интересная и информативная. Красота самого эффеса комментариев не требует, это просто что-то фантастическое!! Без экускурсовода в этом месте делать нечего. Так что очень рекомендую.
  • Е
    Елена
    23 ноября 2023
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Даже представить не могла, что в турки есть такие древности!!! Большое спасибо
  • И
    Инга
    8 ноября 2023
    Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
    Великолепный гид Татьяна. Картинки древнего мира оживали перед нами. Эфес, храм Артемиды, прекрасно!
  • Е
    Елена
    27 сентября 2023
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Виктория, спасибо за экскурсию) мои дети до сих пор вспоминают вас) особенно дочка. Все было очень комфортно, душевно.
  • А
    Алексей
    25 августа 2023
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Интересно, понятно и приятно
  • С
    Светлана
    17 июля 2023
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Отдыхали семьёй в июле в Чешме. Очень понравилось! Виктория умничка, организовала интересную экскурсию в музей, по колоритным улочкам и открыла Эгейское море для нас. Очень чистый пляж, уютное место. Спасибо огромное за отдых! Приедем еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Индивидуальные»

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  1. Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
  2. Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
  3. Привет, Измир
  4. Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
  5. Тур в Памуккале из/до Измира
Сколько стоит экскурсия по Измиру в июне 2024
Сейчас в Измире в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 50 до 470 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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