Тур в Памуккале из/до Измира

За время нашего тура вы увидите настоящее чудо природы — термальные воды Памуккале, погуляете по древнему городу Иерополису и искупаетесь в легендарном бассейне Клеопатры.

Прелесть тура и в его формате: вы всегда сможете согласовать с гидом программу вашего путешествия по назначенному маршруту.
Тур в Памуккале из/до Измира
Тур в Памуккале из/до Измира
Тур в Памуккале из/до Измира
Тур в Памуккале из/до Измира
Тур в Памуккале из/до Измира
Тур в Памуккале из/до Измира

Что вы увидите 🤩

  • Термальные бассейны Памуккале
  • Древний город Иерополис
  • Бассейн Клеопатры
Памуккале, расположенный в провинции Денизли — это чудо природы, состоящее из террас и травертин, сформированных горячими источниками и отложениями минералами солей.
Памуккале получили известность и популярность благодаря вере людей в лечебные свойства его вод и использовались, как термальные ванны веками. В 1988 году источники Памуккале стали природным и культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об организационных деталях
Посетите город всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с нашим экспертным гидом на комфортабельном автобусе.
Это индивидуальный тур, а потому вы всегда можете составить его как вам удобно.
За время нашего путешествия вы осмотрите величественный древний город Иерополис, искупаетесь в легендарном бассейне Клеопатры и, конечно, термальных водах Памуккале.
🚩 Начало и место завершения: Отели города Измир, порт Измир, аэропорт Измир
 Что входит
  • Транспорт (комфортабельный мини-автобус бизнес-класса)
  • Профессиональный гид
  • Налоги и парковка
 Что не входит
  • Входные билеты на экспозиции
  • Обед и напитки на протяжении тура
  • Личные расходы
  • Входные билеты в бассейн Клеопатры
Важная информация
При бронировании тура не забудьте указать место вашего прибывания.
Время проведения: Ежедневно в 08:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TourAltinkum
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