Памуккале, расположенный в провинции Денизли — это чудо природы, состоящее из террас и травертин, сформированных горячими источниками и отложениями минералами солей.

Памуккале получили известность и популярность благодаря вере людей в лечебные свойства его вод и использовались, как термальные ванны веками. В 1988 году источники Памуккале стали природным и культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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За время нашего путешествия вы осмотрите величественный древний город Иерополис, искупаетесь в легендарном бассейне Клеопатры и, конечно, термальных водах Памуккале.