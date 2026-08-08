За время нашего тура вы увидите настоящее чудо природы — термальные воды Памуккале, погуляете по древнему городу Иерополису и искупаетесь в легендарном бассейне Клеопатры.
Прелесть тура и в его формате: вы всегда сможете согласовать с гидом программу вашего путешествия по назначенному маршруту.
Прелесть тура и в его формате: вы всегда сможете согласовать с гидом программу вашего путешествия по назначенному маршруту.
Описание экскурсииПамуккале, расположенный в провинции Денизли — это чудо природы, состоящее из террас и травертин, сформированных горячими источниками и отложениями минералами солей. Памуккале получили известность и популярность благодаря вере людей в лечебные свойства его вод и использовались, как термальные ванны веками. В 1988 году источники Памуккале стали природным и культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об организационных деталях Посетите город всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с нашим экспертным гидом на комфортабельном автобусе. Это индивидуальный тур, а потому вы всегда можете составить его как вам удобно. За время нашего путешествия вы осмотрите величественный древний город Иерополис, искупаетесь в легендарном бассейне Клеопатры и, конечно, термальных водах Памуккале.
Ежедневно в 07:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Термальные бассейны Памуккале
- Древний город Иерополис
- Бассейн Клеопатры
Что включено
- Транспорт (комфортабельный мини-автобус бизнес-класса)
- Профессиональный гид
- Налоги и парковка
Что не входит в цену
- Входные билеты на экспозиции
- Обед и напитки на протяжении тура
- Личные расходы
- Входные билеты в бассейн Клеопатры
Место начала и завершения?
Отели города Измир, порт Измир, аэропорт Измир
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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