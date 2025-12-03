I Irina Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом Замечательная организация экскурсии! Особая благодарность гиду Волге за ее профессионализм, доброжелательность. Всегда рада буду в будущем путешествовать вместе со Спутником и рекомендовать своим друзьям

О Олег Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Очень интересная экскурсия, Фарида отличный рассказчик, прямо окунулись в атмочферу древнегреческого города.

E Elmar Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Все супер! У нас была долгая пересадка в Измире. Фарида помогла с трансфером, нас отвезли сначала на завтрак, потом в дом Девы Марии и в Эфес. Было очень интересно! Спасибо большое:)

П Павел Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом читать дальше и интересных фактов, которые можно рассказать другим. Вдобавок комфортное общение, комфортный транспорт, просто чудесные места, которые в своей жизни должен увидеть каждый. Все вместе складывается в оценку 10/10 Спасибо! Большое спасибо организаторам и отдельно экскурсоводу Камилле. Экскурсия была очень познавательной, воспринималась очень легко. В итоге целый чемодан новых знаний

А Анна Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Спасибо большое Фариде за проведенную экскурсию. Очень приятное и комфортное общение.

Н Наталья Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Экскурсия понравилась. Осталось много воспоминаний.

К Кропотов Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом Ольга - один из лучших гидов что я встречал. Её подача и уровень знаний в сочетании со своим увлечением предметом делают поездку незабываемой. Ну и комфорт во время путешествия!)

И Илья Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом Ольга - один из лучших гидов что я встречал. Её подача и уровень знаний в сочетании со своим увлечением предметом делают поездку незабываемой. Ну и комфорт во время путешествия!)

М Маргарита Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) читать дальше на том, чтобы дополнительно осмотреть дома в Эфесе, гид почему-то ничего про эту возможность не сказала, а там было интересно. Может, там и другие возможности были, о которых мы не знали и которые гид не стала предлагать и про которые рассказывать.

В общем, более-менее нормально, но по минимуму, но рекомендовать бы я гида не стала. В принципе, гид основные вещи в Эфесе рассказала и показала, но без особой любви и увлеченности, например, мы сами настояли

Ф Фая Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Экскурсия понравилась, немного не повезло с погодой, но ничего, рассказывала интересно, рекомендую, напоминаю что билеты на вход оплачиваются отдельно и они сейчас подорожали))

Г Геннадий Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) читать дальше гиду Фариде! Вот действительно Профессионал своего дела! Умница, настолько интересно и с большой любовью и теплотой преподает исторический материал, повествует о жизни и местных обычаях,самобытности народа, национальных традициях… Глубина знаний - на отлично. Превосходный рассказчик и сама по себе, интересный, приятный человек. Стараешься не упустить ни слова из ее повествования. К тому же, превосходный организатор - экскурсия была длинная, условия жесткие (посетить много локаций и не опоздать к отплытию круизного лайнера), и хотелось, как всегда объять необъятное. С Фаридой все "успели и объяли" и даже больше! Но, хочется повторить!!! 22 октября посетили античный Эфес. В нашей поездке это была шестая экскурсия, но она самая запоминающаяся! И это - благодаря

В Владимир Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Все понравилось, интересно, Эфес впечатляет, спасибо Вам большое, Фарида.

Е Екатерина Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) читать дальше хорошую организацию и проведённое время. Сначало посетили Домик Богородицы, затем ездили в античный Эфес, в заключении в Базилику, где находится могила Иоанна Богослова. Решили взять индивидуальную экскурсию по местам г. Эфес, чему очень рады. Эти места лучше посещать с рассказом. Благодарны Фериде за

Н Николай Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом Ехали без ожидания, но экскурсия превзошла бы даже самые смелые: очень красиво, интересно и познавательно. Семье очень понравилось. Особую благодарность гиду Камилле за заботу и интересные истории

И Ирина Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Экскурсия понравилось. Гид квалифицированный и дружелюбно расположенный к слушателям.

Рады возможности прикоснуться к культуре античной Греции и Рима.

Спасибо.

Е Екатерина Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Все понравилось, Фарида прекрасная женщина и собеседник. Было очень интересно, несмотря на жару в 44 градуса. Спасибо и удачи!

В Виктор Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)

В описании экскурсии читать дальше сказано "Обещаю, что будет интересно!" - и это 100% правда и ни один вопрос не будет без ответа.

Большое спасибо от нашей команды путешественников. Фарида — профессиональный гид, который поможет вам получить максимум знаний и впечатлений об Эфесе и близлежащий культовых местах.В описании экскурсии

В Вероника Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Ходили на экскурсию с коллегой Фериде, Несрин. Экускурсия очень интересная и информативная. Красота самого эффеса комментариев не требует, это просто что-то фантастическое!! Без экускурсовода в этом месте делать нечего. Так что очень рекомендую.