Экскурсии в древний город Эфес

Найдено 3 экскурсии в категории «Эфес» в Измире, цены от €250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Путешествие в античный Эфес из Измира на вашем автомобиле. Узнайте о жизни Римской империи, посетите знаменитые храмы, театры и библиотеки
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
€250 за всё до 13 чел.
Эфес и винная деревня Шириндже
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Эфес и винная деревня Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
20 дек в 07:30
21 дек в 07:30
€490 за всё до 3 чел.
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Начало: Аэропорт и порт Измира, отели Измира
Расписание: Ежедневно в 08:00
€310 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    3 декабря 2025
    Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
    Замечательная организация экскурсии! Особая благодарность гиду Волге за ее профессионализм, доброжелательность. Всегда рада буду в будущем путешествовать вместе со Спутником и рекомендовать своим друзьям
  • О
    Олег
    27 октября 2025
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Очень интересная экскурсия, Фарида отличный рассказчик, прямо окунулись в атмочферу древнегреческого города.
  • E
    Elmar
    19 сентября 2025
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Все супер! У нас была долгая пересадка в Измире. Фарида помогла с трансфером, нас отвезли сначала на завтрак, потом в дом Девы Марии и в Эфес. Было очень интересно! Спасибо большое:)
  • П
    Павел
    20 августа 2025
    Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
    Большое спасибо организаторам и отдельно экскурсоводу Камилле. Экскурсия была очень познавательной, воспринималась очень легко. В итоге целый чемодан новых знаний
    и интересных фактов, которые можно рассказать другим. Вдобавок комфортное общение, комфортный транспорт, просто чудесные места, которые в своей жизни должен увидеть каждый. Все вместе складывается в оценку 10/10 Спасибо!

  • А
    Анна
    17 июля 2025
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Спасибо большое Фариде за проведенную экскурсию. Очень приятное и комфортное общение.
  • Н
    Наталья
    12 мая 2025
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Экскурсия понравилась. Осталось много воспоминаний.
  • К
    Кропотов
    7 мая 2025
    Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
    Ольга - один из лучших гидов что я встречал. Её подача и уровень знаний в сочетании со своим увлечением предметом делают поездку незабываемой. Ну и комфорт во время путешествия!)
  • И
    Илья
    7 мая 2025
    Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
    Ольга - один из лучших гидов что я встречал. Её подача и уровень знаний в сочетании со своим увлечением предметом делают поездку незабываемой. Ну и комфорт во время путешествия!)
  • М
    Маргарита
    2 мая 2025
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    В принципе, гид основные вещи в Эфесе рассказала и показала, но без особой любви и увлеченности, например, мы сами настояли
    на том, чтобы дополнительно осмотреть дома в Эфесе, гид почему-то ничего про эту возможность не сказала, а там было интересно. Может, там и другие возможности были, о которых мы не знали и которые гид не стала предлагать и про которые рассказывать.
    В общем, более-менее нормально, но по минимуму, но рекомендовать бы я гида не стала.

  • Ф
    Фая
    6 апреля 2025
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Экскурсия понравилась, немного не повезло с погодой, но ничего, рассказывала интересно, рекомендую, напоминаю что билеты на вход оплачиваются отдельно и они сейчас подорожали))
  • Г
    Геннадий
    11 ноября 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    22 октября посетили античный Эфес. В нашей поездке это была шестая экскурсия, но она самая запоминающаяся! И это - благодаря
    гиду Фариде! Вот действительно Профессионал своего дела! Умница, настолько интересно и с большой любовью и теплотой преподает исторический материал, повествует о жизни и местных обычаях,самобытности народа, национальных традициях… Глубина знаний - на отлично. Превосходный рассказчик и сама по себе, интересный, приятный человек. Стараешься не упустить ни слова из ее повествования. К тому же, превосходный организатор - экскурсия была длинная, условия жесткие (посетить много локаций и не опоздать к отплытию круизного лайнера), и хотелось, как всегда объять необъятное. С Фаридой все "успели и объяли" и даже больше! Но, хочется повторить!!!

  • В
    Владимир
    8 октября 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Все понравилось, интересно, Эфес впечатляет, спасибо Вам большое, Фарида.
  • Е
    Екатерина
    7 сентября 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Решили взять индивидуальную экскурсию по местам г. Эфес, чему очень рады. Эти места лучше посещать с рассказом. Благодарны Фериде за
    хорошую организацию и проведённое время. Сначало посетили Домик Богородицы, затем ездили в античный Эфес, в заключении в Базилику, где находится могила Иоанна Богослова.

  • Н
    Николай
    20 августа 2024
    Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
    Ехали без ожидания, но экскурсия превзошла бы даже самые смелые: очень красиво, интересно и познавательно. Семье очень понравилось. Особую благодарность гиду Камилле за заботу и интересные истории
  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Экскурсия понравилось. Гид квалифицированный и дружелюбно расположенный к слушателям.
    Рады возможности прикоснуться к культуре античной Греции и Рима.
    Спасибо.
  • Е
    Екатерина
    13 июня 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Все понравилось, Фарида прекрасная женщина и собеседник. Было очень интересно, несмотря на жару в 44 градуса. Спасибо и удачи!
  • В
    Виктор
    21 марта 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Фарида — профессиональный гид, который поможет вам получить максимум знаний и впечатлений об Эфесе и близлежащий культовых местах.
    В описании экскурсии
    сказано "Обещаю, что будет интересно!" - и это 100% правда и ни один вопрос не будет без ответа.
    Большое спасибо от нашей команды путешественников.

  • В
    Вероника
    5 января 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Ходили на экскурсию с коллегой Фериде, Несрин. Экускурсия очень интересная и информативная. Красота самого эффеса комментариев не требует, это просто что-то фантастическое!! Без экускурсовода в этом месте делать нечего. Так что очень рекомендую.
  • Е
    Елена
    23 ноября 2023
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Даже представить не могла, что в турки есть такие древности!!! Большое спасибо

