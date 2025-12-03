Индивидуальная
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Путешествие в античный Эфес из Измира на вашем автомобиле. Узнайте о жизни Римской империи, посетите знаменитые храмы, театры и библиотеки
Эфес и винная деревня Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina3 декабря 2025Замечательная организация экскурсии! Особая благодарность гиду Волге за ее профессионализм, доброжелательность. Всегда рада буду в будущем путешествовать вместе со Спутником и рекомендовать своим друзьям
- ООлег27 октября 2025Очень интересная экскурсия, Фарида отличный рассказчик, прямо окунулись в атмочферу древнегреческого города.
- EElmar19 сентября 2025Все супер! У нас была долгая пересадка в Измире. Фарида помогла с трансфером, нас отвезли сначала на завтрак, потом в дом Девы Марии и в Эфес. Было очень интересно! Спасибо большое:)
- ППавел20 августа 2025Большое спасибо организаторам и отдельно экскурсоводу Камилле. Экскурсия была очень познавательной, воспринималась очень легко. В итоге целый чемодан новых знаний
- ААнна17 июля 2025Спасибо большое Фариде за проведенную экскурсию. Очень приятное и комфортное общение.
- ННаталья12 мая 2025Экскурсия понравилась. Осталось много воспоминаний.
- ККропотов7 мая 2025Ольга - один из лучших гидов что я встречал. Её подача и уровень знаний в сочетании со своим увлечением предметом делают поездку незабываемой. Ну и комфорт во время путешествия!)
- ММаргарита2 мая 2025В принципе, гид основные вещи в Эфесе рассказала и показала, но без особой любви и увлеченности, например, мы сами настояли
- ФФая6 апреля 2025Экскурсия понравилась, немного не повезло с погодой, но ничего, рассказывала интересно, рекомендую, напоминаю что билеты на вход оплачиваются отдельно и они сейчас подорожали))
- ГГеннадий11 ноября 202422 октября посетили античный Эфес. В нашей поездке это была шестая экскурсия, но она самая запоминающаяся! И это - благодаря
- ВВладимир8 октября 2024Все понравилось, интересно, Эфес впечатляет, спасибо Вам большое, Фарида.
- ЕЕкатерина7 сентября 2024Решили взять индивидуальную экскурсию по местам г. Эфес, чему очень рады. Эти места лучше посещать с рассказом. Благодарны Фериде за
- ННиколай20 августа 2024Ехали без ожидания, но экскурсия превзошла бы даже самые смелые: очень красиво, интересно и познавательно. Семье очень понравилось. Особую благодарность гиду Камилле за заботу и интересные истории
- ИИрина24 июля 2024Экскурсия понравилось. Гид квалифицированный и дружелюбно расположенный к слушателям.
Рады возможности прикоснуться к культуре античной Греции и Рима.
Спасибо.
- ЕЕкатерина13 июня 2024Все понравилось, Фарида прекрасная женщина и собеседник. Было очень интересно, несмотря на жару в 44 градуса. Спасибо и удачи!
- ВВиктор21 марта 2024Фарида — профессиональный гид, который поможет вам получить максимум знаний и впечатлений об Эфесе и близлежащий культовых местах.
В описании экскурсии
- ВВероника5 января 2024Ходили на экскурсию с коллегой Фериде, Несрин. Экускурсия очень интересная и информативная. Красота самого эффеса комментариев не требует, это просто что-то фантастическое!! Без экускурсовода в этом месте делать нечего. Так что очень рекомендую.
- ЕЕлена23 ноября 2023Даже представить не могла, что в турки есть такие древности!!! Большое спасибо
