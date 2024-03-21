1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Исследовать один из древнейших городов в мира и его окрестности с профессиональным гидом
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
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10%
Индивидуальная
4 часа
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
Отдохнуть на лазурном берегу Турции и посетить атмосферную деревушку с цветущими улицами
Начало: По договоренности
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
314€283 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Начало: Аэропорт и порт Измира, отели Измира
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€310 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тур в Памуккале из/до Измира
Начало: Отели города Измир, порт Измир, аэропорт Измир
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€470 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор21 марта 2024Фарида — профессиональный гид, который поможет вам получить максимум знаний и впечатлений об Эфесе и близлежащий культовых местах. В описании экскурсии
- ВВероника5 января 2024Ходили на экскурсию с коллегой Фериде, Несрин. Экускурсия очень интересная и информативная. Красота самого эффеса комментариев не требует, это просто что-то фантастическое!! Без экускурсовода в этом месте делать нечего. Так что очень рекомендую.
- ЕЕлена23 ноября 2023Даже представить не могла, что в турки есть такие древности!!! Большое спасибо
- ИИнга8 ноября 2023Великолепный гид Татьяна. Картинки древнего мира оживали перед нами. Эфес, храм Артемиды, прекрасно!
- ЕЕлена27 сентября 2023Виктория, спасибо за экскурсию) мои дети до сих пор вспоминают вас) особенно дочка. Все было очень комфортно, душевно.
- ААлексей25 августа 2023Интересно, понятно и приятно
- ССветлана17 июля 2023Отдыхали семьёй в июле в Чешме. Очень понравилось! Виктория умничка, организовала интересную экскурсию в музей, по колоритным улочкам и открыла Эгейское море для нас. Очень чистый пляж, уютное место. Спасибо огромное за отдых! Приедем еще раз!
- ГГалина20 ноября 2022ТурЭфес организовал замечательный тур из аэропорта Измира в Эфес и к домику девы Марии и в школу ковроткачества. Комфортабельный автомобиль, профессиональный гид с родным русским и знанием местной жизни. Организовали обед и привезли в аэропорт. Большое человеческое спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Измира и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август