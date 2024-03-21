В Виктор Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) читать дальше сказано "Обещаю, что будет интересно!" - и это 100% правда и ни один вопрос не будет без ответа. Большое спасибо от нашей команды путешественников. Фарида — профессиональный гид, который поможет вам получить максимум знаний и впечатлений об Эфесе и близлежащий культовых местах. В описании экскурсии

В Вероника Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Ходили на экскурсию с коллегой Фериде, Несрин. Экускурсия очень интересная и информативная. Красота самого эффеса комментариев не требует, это просто что-то фантастическое!! Без экускурсовода в этом месте делать нечего. Так что очень рекомендую.

Е Елена Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Даже представить не могла, что в турки есть такие древности!!! Большое спасибо

И Инга Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом Великолепный гид Татьяна. Картинки древнего мира оживали перед нами. Эфес, храм Артемиды, прекрасно!

Е Елена Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты Виктория, спасибо за экскурсию) мои дети до сих пор вспоминают вас) особенно дочка. Все было очень комфортно, душевно.

А Алексей Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты Интересно, понятно и приятно

С Светлана Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты Отдыхали семьёй в июле в Чешме. Очень понравилось! Виктория умничка, организовала интересную экскурсию в музей, по колоритным улочкам и открыла Эгейское море для нас. Очень чистый пляж, уютное место. Спасибо огромное за отдых! Приедем еще раз!