Из Измира - в античный Эфес

Исследовать один из древнейших городов в мира и его окрестности с профессиональным гидом

Величие античного Эфеса ощущается даже через опустевшие руины.

Структура города, общественные здания, мозаики, статуи, колонны, портики — всё говорит о слаженной и продуманной до мелочей жизни времен Римской империи. Я расскажу, как именно она была устроена и какие важные события здесь происходили. Покажу старинные храмы, площади, театр и библиотеку.
Из Измира - в античный Эфес
Из Измира - в античный Эфес
Из Измира - в античный Эфес
Из Измира - в античный Эфес
Из Измира - в античный Эфес
Из Измира - в античный Эфес
Из Измира - в античный Эфес
Ближайшие даты:
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Эфесе

Вы увидите главные достопримечательности Эфеса: храм Адриана, библиотеку Цельса с пергаментными свитками, фонтан Траяна и амфитеатр, рассчитанный на 24 тысячи зрителей. Рассмотрите террасные дома с мозаиками и руины ранневизантийских зданий с выставкой древней утвари. Кроме того, я покажу храм египетского бога плодородия Сераписа и городище Нимфей — святилище нимф.

Храм Артемиды и домик Девы Марии

Осмотрев Эфес, мы отправимся изучать его окрестности. Вы увидите домик Девы Марии, где она прожила последние годы жизни, и храм Артемиды из списка «Семи чудес света». На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать о зарождении, расцвете и падении Эфеса. О его архитектуре, знаменитых людях, повседневной жизни и значимых событиях. Обещаю, что будет интересно!

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается дополнительно (если вы не на своей машине): Мерседес Вито — 200$
  • Из Измира в Эфес и обратно вас отвезет профессиональный водитель, я встречу вас у входа в Эфес. Время в пути в одну сторону — 1 час.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Эфес — 120 лир, дети до 8 лет бесплатно; жилые дома на холме — 55 лир; домик Девы Марии — 65 лир

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Измира

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньЭфес

Похожие туры в Измире

Тур в Эфес из / до Измира с экскурсоводом
7 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Организатор экскурсии TourAltinkum
TourAltinkum
Нет отзывов
Тур в Эфес из / до Измира с экскурсоводом
Не упустите возможность посетить античный город на западном побережье Турции
Аэропорт и порт Измира, отели Измира
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
210 за всё до 12 чел.
Тур в Памуккале из / до Измира
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Организатор экскурсии TourAltinkum
TourAltinkum
Нет отзывов
Тур в Памуккале из / до Измира
За время нашего тура вы увидите настоящее чудо природы
Отели города Измир, порт Измир, аэропорт Измир
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
310 за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Измире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Измире
ХОРОШО
🧭
ТАМ