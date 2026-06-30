Величие античного Эфеса ощущается даже через опустевшие руины.
Структура города, общественные здания, мозаики, статуи, колонны, портики — всё говорит о слаженной и продуманной до мелочей жизни времен Римской империи. Я расскажу, как именно она была устроена и какие важные события здесь происходили. Покажу старинные храмы, площади, театр и библиотеку.
Структура города, общественные здания, мозаики, статуи, колонны, портики — всё говорит о слаженной и продуманной до мелочей жизни времен Римской империи. Я расскажу, как именно она была устроена и какие важные события здесь происходили. Покажу старинные храмы, площади, театр и библиотеку.
Описание экскурсии
Самое-самое в Эфесе
Вы увидите главные достопримечательности Эфеса: храм Адриана, библиотеку Цельса с пергаментными свитками, фонтан Траяна и амфитеатр, рассчитанный на 24 тысячи зрителей. Рассмотрите террасные дома с мозаиками и руины ранневизантийских зданий с выставкой древней утвари. Кроме того, я покажу храм египетского бога плодородия Сераписа и городище Нимфей — святилище нимф.
Храм Артемиды и домик Девы Марии
Осмотрев Эфес, мы отправимся изучать его окрестности. Вы увидите домик Девы Марии, где она прожила последние годы жизни, и храм Артемиды из списка «Семи чудес света». На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать о зарождении, расцвете и падении Эфеса. О его архитектуре, знаменитых людях, повседневной жизни и значимых событиях. Обещаю, что будет интересно!
Организационные детали
- Едем на арендованном минивэне
- Можем поехать на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида. Стоимость экскурсии составит €250
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 13) на микроавтобусе. Стоимость €575
- Входные билеты не включены в стоимость: Эфес — €40, дети до 8 лет бесплатно; жилые дома на холме — €15; домик Девы Марии — €15
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту или по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарида — ваш гид в Измире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 355 туристов
Я родилась в Баку, окончила Азербайджанский институт языков. В 2003 году переехала в Турцию, получила лицензию гида и с радостью показываю путешественникам эту удивительную древнюю страну. Жду встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Общение с гидом и экскурсия очень понравились!! После заявки на бронирование Фарида оперативно отвечала на все наши вопросы и просьбы, организовала нам отличный трансфер. Всё было чётко по времени, никаких
Вам был полезен этот отзыв?
М
Невероятное место с потрясающе энергетикой и историей, которое увидеть и побывать нужно всем. Фарида прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Мы совершенно не устали и зарядились величием истории этого невероятного города. Организована экскурсия была хорошо, трансфер отличный.
Фарида
Ответ организатора:
Благодарю Вас Мария за отзыв! 🙏🤗
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хочу выразить большую благодарность Фариде за прекрасную интересную экскурсию!
Фарида
Ответ организатора:
Спасибо большое Анастасия! Мне очень приятно! 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия понравилась, экскурсовод Фарида интересно и доступно рассказывала об Эфесе, домик Марии не стоит внимания, если вы не особенно религиозны. Единственный минус экскурсии-сильная коммерциализация, давно с таким не сталкивались, часто казалось, что основная цель-провести по всем коммерческих точкам, если закрыть на это глаза-экскурсия хороша!!!
Фарида
Ответ организатора:
Благодарю Вас Елена за отзыв! 🙏😀Мне очень жаль, что Вам так показалось, в первую очередь у меня всегда экскурсия и я очень рада, что она Вам понравилась:)
Вам был полезен этот отзыв?
Д
спасибо Фариде за интересную познавательную экскурсию. помогли даже с покупкой лекарств, так как чувствовал себя не очень.
Фарида
Ответ организатора:
Дмитрий, спасибо большое за отзыв 🙏мне очень приятно, что Вам понравилось. Надеюсь лекарства помогли Вам🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Все супер! У нас была долгая пересадка в Измире. Фарида помогла с трансфером, нас отвезли сначала на завтрак, потом в дом Девы Марии и в Эфес. Было очень интересно! Спасибо большое:)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Измира
Похожие экскурсии на «Из Измира - в античный Эфес»
Индивидуальная
до 9 чел.
Знакомство с Измиром
Открыть историческое и культурное наследие города и увидеть его главные достопримечательности
Сегодня в 14:00
10 авг в 09:30
от €225 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Тур в Эфес из/до Измира с экскурсоводом
Начало: Аэропорт и порт Измира, отели Измира
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€310 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пройти сквозь века - от античных руин до шумных базаров и ритма мегаполиса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €206 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Измире
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 01:30
10 авг в 00:00
от €40 за всё до 3 чел.
от €600 за экскурсию