Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самое-самое в Эфесе
Вы увидите главные достопримечательности Эфеса: храм Адриана, библиотеку Цельса с пергаментными свитками, фонтан Траяна и амфитеатр, рассчитанный на 24 тысячи зрителей. Рассмотрите террасные дома с мозаиками и руины ранневизантийских зданий с выставкой древней утвари. Кроме того, я покажу храм египетского бога плодородия Сераписа и городище Нимфей — святилище нимф.
Храм Артемиды и домик Девы Марии
Осмотрев Эфес, мы отправимся изучать его окрестности. Вы увидите домик Девы Марии, где она прожила последние годы жизни, и храм Артемиды из списка «Семи чудес света». На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать о зарождении, расцвете и падении Эфеса. О его архитектуре, знаменитых людях, повседневной жизни и значимых событиях. Обещаю, что будет интересно!
Организационные детали
Транспорт оплачивается дополнительно (если вы не на своей машине): Мерседес Вито — 200$
Из Измира в Эфес и обратно вас отвезет профессиональный водитель, я встречу вас у входа в Эфес. Время в пути в одну сторону — 1 час.
Входные билеты не включены в стоимость: Эфес — 120 лир, дети до 8 лет бесплатно; жилые дома на холме — 55 лир; домик Девы Марии — 65 лир
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Feride — ваш гид в Измире
Здравствуйте! Меня зовут Фариде, я родилась в Баку. Окончила Азербайджанский Институт Языков. В 2003 году переехала в Турцию, получила лицензию гида и с радостью показываю путешественникам эту удивительную древнюю страну. Жду встречи с вами.