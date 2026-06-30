Величие античного Эфеса ощущается даже через опустевшие руины. Структура города, общественные здания, мозаики, статуи, колонны, портики — всё говорит о слаженной и продуманной до мелочей жизни времен Римской империи. Я расскажу, как именно она была устроена и какие важные события здесь происходили. Покажу старинные храмы, площади, театр и библиотеку.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Эфесе

Вы увидите главные достопримечательности Эфеса: храм Адриана, библиотеку Цельса с пергаментными свитками, фонтан Траяна и амфитеатр, рассчитанный на 24 тысячи зрителей. Рассмотрите террасные дома с мозаиками и руины ранневизантийских зданий с выставкой древней утвари. Кроме того, я покажу храм египетского бога плодородия Сераписа и городище Нимфей — святилище нимф.

Храм Артемиды и домик Девы Марии

Осмотрев Эфес, мы отправимся изучать его окрестности. Вы увидите домик Девы Марии, где она прожила последние годы жизни, и храм Артемиды из списка «Семи чудес света». На протяжении всей экскурсии я буду рассказывать о зарождении, расцвете и падении Эфеса. О его архитектуре, знаменитых людях, повседневной жизни и значимых событиях. Обещаю, что будет интересно!

Организационные детали