Рассмотреть каменные останцы и подземные города, полюбоваться воздушными шарами и травертинами
Пофотографируем уникальные террасы, контрастирующие с бирюзой воды, искупаемся в термальных источниках и погрузимся в античную культуру.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 090
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 9 лет. С детьми младше 9 лет — по согласованию с гидом.
Тур подойдёт энергичным туристам, которые могут пройти налегке 10-16 км в день. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. В Каппадокии мы будем проходить до 16 км в день в среднем темпе, без рюкзаков. Отставать от группы нельзя, так как легко потеряться, поэтому просьба оценить свои физические возможности.
В Памуккале поедем на ночном автобусе. Кресла удобные, расстояния для ног между ними достаточно. Дорога займёт 10-11 часов. В пути будут 3 остановки по 20-30 минут.
Для граждан России виза не требуется. Валюта — турецкая лира. Можно взять доллары или евро.
Проживание. В гостиницах, в 2-3-местных номерах с удобствами (7 ночей):
в Гёреме — все 5 ночей в одном отеле, без переездов и переселения; в Памуккале — 2 ночи, в день переезда на ночном автобусе из Гёреме раннее заселение в отель. Если вы едете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, обеды (часто походные перекусы) и ужины — в кафе за свой счёт.
Программа тура по дням
Встреча и переезд в Гёреме
Встречаемся и отправляемся Гёреме — туристический центр Каппадокии, где скалы-останцы причудливых форм органично соседствуют с домами, а в некоторых обустроены отели и кафе.
На ночь остановимся в гостинице.
Долина Авджилар, крепость Учхисар, музей быта
Утром отправимся в долину Авджилар недалеко от Гёреме, где среди удивительных останцев, похожих на огромные шатры, обнаружим церкви, голубятни и жилые помещения. Вы узнаете, зачем местным жителям понадобились голуби.
Петляя по лабиринту, подойдём к крепости Учхисар — некогда части защитных укреплений. Только представьте: вырубленная в огромной скале, она имеет систему внутренних переходов, позволяющих подняться на самый верх, а её высота — около 70 метров. Отсюда открывается невероятная панорама, и в ясную погоду видно покрытую снегом вершину вулкана.
Заглянем в музей быта и вернёмся в Гёреме. Вечером желающие расслабятся в традиционном хамаме.
Подземный город Деринкую, Аванос
После завтрака едем в Невшехир, вблизи которого находится самый крупный турецкий подземный город Деринкую из нескольких этажей, часть которых уходит вглубь земли. На территории есть даже школа и церковь, вентиляционные шахта и жилища. Здесь могло проживать 20 тысяч человек.
Нагулявшись, направимся в Аванос — центр керамики и ковроткачества с древних времён. Пройдёмся по старой части города, парку и посетим гончарные мастерские, где понаблюдаем за работой профессионалов и при желании купим их изделия.
Вернёмся в Гёреме и дойдём до смотровой площадки и полюбуемся центром Каппадокии в вечерних огнях.
Музей под открытым небом, Розовая и Красная долины
Сегодня исследуем долину Мечей с заострёнными останцами. В музее под открытым небом посмотрим на пещерные монастыри и христианские храмы, выдолбленными в скалах. На каменных стенах увидим работы иконоборческого периода, пройдём сквозь загадочные проходы и заглянем в затерянные церкви.
Вернёмся в Гёреме через Розовую и Красную долины. В лучах заката полюбуемся пейзажем, напоминающим каменное море, застывшее навечно.
Полёт на воздушном шаре, долина Пашабаг, пещерный город Чавушин
Сегодня утром, если позволят погодные условия, желающие полетают на воздушном шаре. Каждое утро десятки шаров поднимаются в небо над Каппадокией. Чтобы испытать эти удивительные ощущения, проснуться надо ещё до рассвета. Под руководством опытного пилота шар проплывёт над долинами и останцами, а потом поднимется высоко-высоко, чтобы вы полюбовались тем, как лучи восходящего солнца касаются скал и окрашивают их и всю поверхность земли.
Затем совершим небольшую экскурсию в долину Пашабаг с останцами в форме грибов: двойных и тройных, тонких и длинных, толстых и приземистых, среди которых находятся полицейский участок, церкви и другие постройки. После отправимся в деревню Чавушин на склоне горы и посмотрим на пещерный город, напоминающий гигантский кусок сыра.
Вернёмся в Гёреме, где вечером будет возможность насладиться завораживающим зрелищем — шоу-танцем крутящихся дервишей (оплачивается дополнительно).
Велопрогулка по долине Любви, переезд в Памуккале
Сегодня возьмём велосипеды и поедем в долину Любви — символ Каппадокии. Оказавшись там, вы сразу поймёте, откуда пошло такое название. Долина находится всего в 4 километрах от Гёреме, поэтому прогулка займёт не более 3 часов.
Вернувшись, отдохнём. Вы можете побродить по городу, заглянуть в сувенирные лавочки или посетить магазины Невшехира. А ночью нас ждёт переезд в Памуккале (время в пути — 10-11 часов).
Древний город Лаодикея, Карахаит
Утром прибудем на место, разместимся в отеле в самом центре города и позавтракаем. Издалека увидим белоснежную гору Памуккале, которую посетим завтра. А сегодня вас ждёт знакомство с античным городом Лаодикея, построенным в 3-м веке до н. э. Здесь совсем недавно начались археологические раскопки, но уже сейчас можно увидеть развалины древних храмов и амфитеатра, колонны, погулять по улицам, вымощенным белоснежным мрамором.
Затем отправимся в соседний посёлок Карахаит. Здесь искупаемся в горячих источниках, полюбуемся разноцветными травертинами и насладимся уединением. После возвращения в Памуккале у вас будет свободное время: можно посетить аквапарк, отправиться за покупками или просто отдохнуть.
Травертины Памуккале, бассейн Клеопатры, Иераполис
Встанем пораньше и пойдём фотографировать сказочные рассветные виды Памуккале. Вы познакомитесь со знаменитой достопримечательностью страны, настоящим чудом природы — белоснежными травертиновыми бассейнами. Утром здесь немноголюдно: насладимся неспешной прогулкой по террасам с купелями, наполненными ярко-голубой водой. Окунёмся и пофотографируемся — тут получаются фантастические кадры.
Посмотрим на бассейн Клеопатры — термальный источник, в котором, по легендам, принимала ванны египетская царица. Вокруг бассейна растут пальмы и пинии, а его дно усыпано обломками старинных колонн.
Затем осмотрим зону древнего города Иерополис, где сохранились развалины римских бань, базилики Святого Филиппа и некрополя. Некоторым из сооружений более 2000 лет! Желающие посетят Археологический музей. Вечером — сборы и подготовка к отъезду домой.
Отъезд
Рано утром едем в аэропорт Денизли, откуда вы отправитесь в аэропорт Стамбула, а затем домой.
Желающие могут продолжить свой отдых на морском побережье Анталии — переезд на автобусе займёт 3 часа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Трансферы из аэропорта Кайсери в Гёреме в 1-й день и из Памуккале в аэропорт Денизли в 9-й день
- Все групповые переезды по программе (кроме такси)
- Трансфер к источнику Карахайит
- Билеты на междугородний автобус Гёреме-Памуккале (в 6-й день)
- Проживание
- Завтраки со 2-го по 9-й день
- Все описанные экскурсии и прогулки в Каппадокии с гидом
- Входные билеты в достопримечательности: Музей под открытым небом в Гёреме, церковь Токалы, подземный город Деринкую, крепость Учхисар, скалы Пашабаг, парк Памуккале, археологические зоны Иерополис и Лаодикея, археологический музей в Памуккале
- Аренда велосипедов на 3 часа в 6-й день
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты: в Кайсери и обратно из Денизли
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт
- Обеды и ужины - 5-10 евро в день
- Билет в купальню Клеопатры
- Медицинская страховка
- Дополнительные развлечения: полёт на воздушном шаре - 100-200 евро с человека, посещение SPA-центра и аквапарка в Памуккале, хамама, катание на квадроцикле, лошадях
- Одноместное размещение
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки