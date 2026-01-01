«Всё включено» в Каппадокии с катанием на склонах вулкана, сафари на квадроциклах и турецким шоу
Изучить причудливые долины, покорить горнолыжные трассы «Эрджиеса», насладиться танцами и музыкой
Начало: Аэропорт или автовокзал Кайсери / Невшехир / Ургюп...
2 мар в 12:00
9 мар в 12:00
75 000 ₽ за человека
Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула
Восхититься инопланетными вау-видами, погрузиться в атмосферу бывшей столицы и насладиться кухней
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время будет...
11 апр в 19:00
3 окт в 19:00
€1920 за человека
В Каппадокию с комфортом: катание на горнолыжном курорте Эрджиес и главные места Кайсери
Насладиться ездой со склонов, полетать на шаре, проехать по Гёреме на квадроциклах и посмотреть шоу
Начало: Кайсери, 12:00
2 мар в 12:00
9 мар в 12:00
98 000 ₽ за человека
