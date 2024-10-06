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15%
2 дня
Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
Погулять по неземным долинам, коридорам 8-этажного подземного города и посетить винную фабрику
Начало: Аэропорт Кайсери, по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
796$677 за всё до 10 чел.
9 дней
Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Рассмотреть каменные останцы и подземные города, полюбоваться воздушными шарами и травертинами
Начало: Необходимо прилететь в 1-й день тура в аэропорт Ка...
17 мая в 08:00
$1 250 за человека
4 дня
Сказочные долины и другие прелести Каппадокии: мини-путешествие
Прокатиться на квадроциклах, побывать на гончарном мастер-классе и заглянуть в ковровую лавку
Начало: Аэропорт Кайсери, до 15:00
8 сен в 15:00
15 сен в 15:00
€790 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр6 октября 2024Мурат местный и отлично продумал экскурсию. Хорошо владеет русским языком. За два дня удалось посмотреть все основные места Кападокии. По
Ответы на вопросы от путешественников по Кайсери в категории «Популярные места»
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