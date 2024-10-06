Главные экскурсионные места в Кайсери

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Кайсери, цены от $677, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
На машине
скидка
15%
1 отзыв
2 дня
Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
Погулять по неземным долинам, коридорам 8-этажного подземного города и посетить винную фабрику
Начало: Аэропорт Кайсери, по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
796$677 за всё до 10 чел.
Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Пешая
На воздушном шаре
9 дней
Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Рассмотреть каменные останцы и подземные города, полюбоваться воздушными шарами и травертинами
Начало: Необходимо прилететь в 1-й день тура в аэропорт Ка...
17 мая в 08:00
$1 250 за человека
Сказочные долины и другие прелести Каппадокии: мини-путешествие
На квадроциклах
4 дня
Сказочные долины и другие прелести Каппадокии: мини-путешествие
Прокатиться на квадроциклах, побывать на гончарном мастер-классе и заглянуть в ковровую лавку
Начало: Аэропорт Кайсери, до 15:00
8 сен в 15:00
15 сен в 15:00
790 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    6 октября 2024
    Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
    Мурат местный и отлично продумал экскурсию. Хорошо владеет русским языком. За два дня удалось посмотреть все основные места Кападокии. По
    читать дальше

    сути это красный и зеленый маршрут с дополнительной еще одной красивой крепостью. В результате поездка получается без повторов. Комфортабельный микроавтобус. Нам было очень удобно, что после экскурсии, не заезжая в отель и не теряя время, сразу поехали в аэропорт. Можно рекомендовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Кайсери в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Кайсери
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
  2. Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
  3. Сказочные долины и другие прелести Каппадокии: мини-путешествие
Сколько стоит тур в Кайсери в декабре 2024
Сейчас в Кайсери в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 677 до 1 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Кайсери на 2024 год по теме «Популярные места», 1 ⭐ отзыв, цены от $677. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
ХорошоТам