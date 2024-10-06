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сути это красный и зеленый маршрут с дополнительной еще одной красивой крепостью. В результате поездка получается без повторов. Комфортабельный микроавтобус. Нам было очень удобно, что после экскурсии, не заезжая в отель и не теряя время, сразу поехали в аэропорт. Можно рекомендовать.