Каппадокия: Традиционная ковровая мастерская и фотосессия в летящих платьях

Присоединяйтесь к необычной фотосессии в традиционной турецкой ковровой студии, где вы сможете позировать в национальных костюмах или в своей одежде.
Окружённые аутентичным интерьером, вы создадите яркие и запоминающиеся кадры, которые останутся с вами навсегда.
Описание фото-прогулкиФотосессия в традиционной турецкой ковровой студии Погрузитесь в атмосферу традиционной турецкой ковровой студии и станьте участником необычной фотосессии. Вы сможете фотографироваться как в национальных костюмах, так и в собственной одежде, создавая яркие кадры в аутентичном интерьере, окружённом великолепными коврами и уникальными элементами декора. Эта фотосессия — отличный способ запечатлеть незабываемые моменты вашего путешествия и создать уникальные воспоминания о Турции.
Ответы на вопросы
Что включено
- Доступ к традиционной ковровой мастерской
- Возможность фотографировать на собственное устройство
- Дополнительные пакеты услуг профессиональной фотосъемки
- Доступ к выставочному залу ковров
Что не входит в цену
- Профессиональные пакеты фотосъемки (если не выбраны иные варианты)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Каппадокия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
