Описание экскурсииВ этой экскурсии мы посетим долину Соганлы с её пещерными церквями, монастырь Кешлик и деревню Мустафапаша, в которой находится церковь святой Елены и Константина. А изюминкой этого тура станет недавно открывшийся второй в Турции музей-кофе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Соганлы и первые христианские церкви
- Монастырь Кешлик
- Подземный город Каймаклы
- Три красавицы
- Музей кофе
- Деревня Мустафапаша
Что включено
- Услуги гида
- Питьевая вода
- Трансфер Mercedes Vito
Что не входит в цену
- Обед и напитки
- Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
