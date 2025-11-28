Мои заказы

Синий тур: долина Соганлы

Описание экскурсии

В этой экскурсии мы посетим долину Соганлы с её пещерными церквями, монастырь Кешлик и деревню Мустафапаша, в которой находится церковь святой Елены и Константина. А изюминкой этого тура станет недавно открывшийся второй в Турции музей-кофе.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина Соганлы и первые христианские церкви
  • Монастырь Кешлик
  • Подземный город Каймаклы
  • Три красавицы
  • Музей кофе
  • Деревня Мустафапаша
Что включено
  • Услуги гида
  • Питьевая вода
  • Трансфер Mercedes Vito
Что не входит в цену
  • Обед и напитки
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

