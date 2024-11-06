Нельзя побывать в Каппадокии и не прокатиться на воздушном шаре! Участники увидят, как встаёт солнце, насладятся красотой долины Соганлы сверху и заберут с собой незабываемые впечатления. Полёт проходит под управлением опытного пилота, и завершение отмечается бокалом шампанского. Полёт над зелёными виноградниками, древними византийскими церквями и традиционными деревнями подарит эмоции, от которых захватывает дух

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Рано утром мы заберём вас из отеля и отправимся в долину Соганлы. После небольшой подготовки вы сядете в корзину и плавно подниметесь в небо на красочном воздушном шаре под управлением опытного пилота.

Мы пролетим самыми живописными маршрутами! С высоты нескольких сотен метров вы насладитесь золотым светом восходящего солнца, скользящего по суровым скалам. Увидите зелёные виноградники и сады, древние византийские церкви, вырезанные на склонах холмов, и очаровательные традиционные деревни, усеивающие долину.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

Обратите внимание: в зависимости от сезона стоимость полёта может меняться

В корзине воздушного шара запрещено находиться детям до 5 лет, беременным женщинам, путешественникам с ограниченными возможностями движения и заболеваниями сердечно-сосудистой системы

При отмене из-за погодных условий мы вернём вам деньги или перенесём полёт на другой день

Как проходит полёт