Полёт на воздушном шаре над долиной Соганлы

Полет на воздушном шаре в Каппадокии - это уникальная возможность увидеть восход солнца и захватывающие дух виды. Присоединяйтесь к приключению
Нельзя побывать в Каппадокии и не прокатиться на воздушном шаре! Участники увидят, как встаёт солнце, насладятся красотой долины Соганлы сверху и заберут с собой незабываемые впечатления. Полёт проходит под управлением опытного пилота, и завершение отмечается бокалом шампанского.

Полёт над зелёными виноградниками, древними византийскими церквями и традиционными деревнями подарит эмоции, от которых захватывает дух
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎈 Незабываемые виды на Каппадокию
  • 🌅 Восход солнца с высоты
  • 🍇 Полёт над виноградниками и садами
  • 🏛️ Византийские церкви и деревни
  • 🥂 Шампанское после полёта
Полёт на воздушном шаре над долиной Соганлы
Полёт на воздушном шаре над долиной Соганлы
Полёт на воздушном шаре над долиной Соганлы
Ближайшие даты:
25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар3
мар
Время начала: 06:00

Что можно увидеть

  • Византийские церкви
  • Традиционные деревни

Описание экскурсии

Рано утром мы заберём вас из отеля и отправимся в долину Соганлы. После небольшой подготовки вы сядете в корзину и плавно подниметесь в небо на красочном воздушном шаре под управлением опытного пилота.

Мы пролетим самыми живописными маршрутами! С высоты нескольких сотен метров вы насладитесь золотым светом восходящего солнца, скользящего по суровым скалам. Увидите зелёные виноградники и сады, древние византийские церкви, вырезанные на склонах холмов, и очаровательные традиционные деревни, усеивающие долину.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Обратите внимание: в зависимости от сезона стоимость полёта может меняться
  • В корзине воздушного шара запрещено находиться детям до 5 лет, беременным женщинам, путешественникам с ограниченными возможностями движения и заболеваниями сердечно-сосудистой системы
  • При отмене из-за погодных условий мы вернём вам деньги или перенесём полёт на другой день

Как проходит полёт

  • Корзины рассчитаны на 20 и 28 человек
  • В стоимость входит трансфер на Mercedes Sprinter от вашего отеля и обратно и страховка
  • В корзине сопровождение гида не предусмотрено — с вами будет англоязычный пилот
  • После окончания полета мы отметим удачное завершение полёта безалкогольным шампанским с фруктами и выдадим вам сертификат

ежедневно в 06:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6 ноя 2024
Все прошло очень хорошо, без опозданий и задержек, все очень понравилось. Спасибо Екатерине и ее команде!

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