Нельзя побывать в Каппадокии и не прокатиться на воздушном шаре! Участники увидят, как встаёт солнце, насладятся красотой долины Соганлы сверху и заберут с собой незабываемые впечатления. Полёт проходит под управлением опытного пилота, и завершение отмечается бокалом шампанского.
Полёт над зелёными виноградниками, древними византийскими церквями и традиционными деревнями подарит эмоции, от которых захватывает дух
Полёт над зелёными виноградниками, древними византийскими церквями и традиционными деревнями подарит эмоции, от которых захватывает дух
5 причин купить эту экскурсию
- 🎈 Незабываемые виды на Каппадокию
- 🌅 Восход солнца с высоты
- 🍇 Полёт над виноградниками и садами
- 🏛️ Византийские церкви и деревни
- 🥂 Шампанское после полёта
Что можно увидеть
- Византийские церкви
- Традиционные деревни
Описание экскурсии
Рано утром мы заберём вас из отеля и отправимся в долину Соганлы. После небольшой подготовки вы сядете в корзину и плавно подниметесь в небо на красочном воздушном шаре под управлением опытного пилота.
Мы пролетим самыми живописными маршрутами! С высоты нескольких сотен метров вы насладитесь золотым светом восходящего солнца, скользящего по суровым скалам. Увидите зелёные виноградники и сады, древние византийские церкви, вырезанные на склонах холмов, и очаровательные традиционные деревни, усеивающие долину.
Организационные детали
Важно знать до бронирования
- Обратите внимание: в зависимости от сезона стоимость полёта может меняться
- В корзине воздушного шара запрещено находиться детям до 5 лет, беременным женщинам, путешественникам с ограниченными возможностями движения и заболеваниями сердечно-сосудистой системы
- При отмене из-за погодных условий мы вернём вам деньги или перенесём полёт на другой день
Как проходит полёт
- Корзины рассчитаны на 20 и 28 человек
- В стоимость входит трансфер на Mercedes Sprinter от вашего отеля и обратно и страховка
- В корзине сопровождение гида не предусмотрено — с вами будет англоязычный пилот
- После окончания полета мы отметим удачное завершение полёта безалкогольным шампанским с фруктами и выдадим вам сертификат
ежедневно в 06:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — Организатор в Каппадокии
Провела экскурсии для 617 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Катерина, я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания с 11-летним опытом полётов. Мы запускаем только новые воздушные шары и следуем всем современным стандартам качества. Ждём вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татарникова
6 ноя 2024
Все прошло очень хорошо, без опозданий и задержек, все очень понравилось. Спасибо Екатерине и ее команде!
Похожие экскурсии из Каппадокии
скидка
40%
1 час
Групповая
до 28 чел.
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
26 фев в 05:00
255€153 за человека
скидка
40%
1 час
Групповая
до 28 чел.
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
26 фев в 04:00
144€87 за человека
1 час
Групповая
Полет на воздушном шаре над Каппадокией: незабываемые виды
Групповая экскурсия на воздушном шаре в Каппадокии: полет над сказочными пейзажами и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
26 фев в 04:00
€85 за человека