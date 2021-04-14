Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фырат, мне 38 лет. Закончив школу в родной Турции, я уехал учиться в Россию, где через 6 лет стал дипломированным специалистом по социально-культурному сервису и туризму. Вернувшись домой, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма Турции. С тех пор, вот уже более 10 лет, провожу экскурсии по всей стране. С радостью покажу вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажу о них самое интересное.