Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Каппадокия: скальные монастыри, подземные города и живописные долины Вы посетите все достопримечательности 🏛️ синего маршрута. В программе экскурсии:
Крепость Ортахисар — образованная тысячелетия назад в результате природных катаклизмов, сегодня она напоминает сказочный замок 🏰. Мы поднимемся на ее вершину и полюбуемся с высоты фантастическими пейзажами.
Деревня Мустафапаша — много веков назад здесь жили в мире и согласии греческие и турецкие семьи. Я расскажу, из чего складывалась местная культура и что заставило людей навсегда покинуть свои жилища.
Пещерный монастырь Кешлик — вы погуляете по каменным тоннелям, заглянете в огромную столовую и отыщете святой источник. А также посетите церковь ⛪ Архангела и часовню Святого Стефана.
Медресе Ташкынпаша — место, где со времен династии Караманидов преподавали религиозные дисциплины. Вы рассмотрите его резные двери с причудливыми орнаментами и узнаете, какую роль играет медресе сегодня.
Древний город 🏙️ Собесос — я расскажу, как его случайно обнаружили посреди фруктового сада всего несколько лет назад. Покажу необычные мозаики, таинственные захоронения и античные бани.
Долина Соганлы — вы услышите историю 📖 ярких тряпичных кукол, ставших важными символами Каппадокии. А также осмотрите старинные церкви: Змеиную, Деревянную, Карабаш и Святой Варвары.
Подземный город 🏙️ Деринкую — многоярусное древнее поселение, состоящее из множества тоннелей и тайных ходов. Вы погуляете по ним и узнаете, как жили здесь люди много веков назад.
Долина Голубей — одно из самых красивых 🤩 мест Каппадокии. Я раскрою, зачем местные фермеры вырезали в мягком вулканическом камне домики для птиц.
Смотровая площадка в Гёреме — вы оцените с высоты волшебные дымоходы, туфовые конусы и причудливые скалы.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: подземный город 🏙️ Деринкую — 40 лир с человека, долина Соганлы — 15 лир с человека. Также отдельно оплачивается обед в колоритном ресторане: 90 — 135 лир с человека.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фырат, мне 38 лет. Закончив школу в родной Турции, я уехал учиться в Россию, где через 6 лет стал дипломированным специалистом по социально-культурному сервису и туризму. Вернувшись домой, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма Турции. С тех пор, вот уже более 10 лет, провожу экскурсии по всей стране. С радостью покажу вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажу о них самое интересное.
Очень понравилось все! Фират помогал нам во всем, даже в те дни, когда не работал) Организовывал нам очень классные Экскурсии в других городах, такси, спа, отличных гидов! Короче, мы довольны знакомством на 200%!
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