Надёжный трансфер из аэропортов Невшехир и Кайсери до вашего отеля в Каппадокии.
Встреча с табличкой, помощь с багажом и комфортная поездка на современном минивэне Mercedes с кондиционером, зарядками, напитками и доступом к YouTube/Netflix.
Описание трансфер
Трансфер из аэропортов Каппадокии: Невшехир и Кайсери Мы организуем для вас удобный и надёжный трансфер прямо из аэропорта до вашего отеля. Вас встретит водитель с именной табличкой в зоне прилёта, поможет с багажом и обеспечит комфортную поездку. Поездка с комфортом • Встреча в аэропорту с табличкой • Возможность трансфера в обе стороны:
отель ↔ аэропорт • Современный минивэн Mercedes с вместимостью до 6 человек • В салоне предусмотрены кондиционер, зарядки для гаджетов, доступ к You
Tube/Netflix и прохладительные напитки Мы доставим вас прямо к отелю в Невшехире, Герёме, Ургюпе, Ортахисаре, Учхисаре или Аваносе.
Принимаем заказы на трансфер в любое время.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Встреча в аэропорту с табличкой
- Напитки
- Wi-Fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Невшехир, Кайсери
Завершение: У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Принимаем заказы на трансфер в любое время.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каппадокии
