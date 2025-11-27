Трансфер из аэропортов Каппадокии: Невшехир и Кайсери Мы организуем для вас удобный и надёжный трансфер прямо из аэропорта до вашего отеля. Вас встретит водитель с именной табличкой в зоне прилёта, поможет с багажом и обеспечит комфортную поездку. Поездка с комфортом • Встреча в аэропорту с табличкой • Возможность трансфера в обе стороны:

отель ↔ аэропорт • Современный минивэн Mercedes с вместимостью до 6 человек • В салоне предусмотрены кондиционер, зарядки для гаджетов, доступ к You

Tube/Netflix и прохладительные напитки Мы доставим вас прямо к отелю в Невшехире, Герёме, Ургюпе, Ортахисаре, Учхисаре или Аваносе.