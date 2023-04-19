Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Мы с радостью организуем для вас трансфер из аэропорта в отели Каппадокии.
Встретим вас с именной табличкой, поможем с вещами и доставим на современном минивэне Мерседес Вито по указанному адресу. Вежливость и пунктуальность гарантированы!
Встретим вас с именной табличкой, поможем с вещами и доставим на современном минивэне Мерседес Вито по указанному адресу. Вежливость и пунктуальность гарантированы!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Трансфер на высшем уровне
Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие или деловая поездка прошли гладко. Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту и аккуратно довезёт до места назначения. Вы узнаете его по именной табличке с номером рейса и контактными данными. Все наши минивэны — современные, чистые, комфортные, с возможностью подключения к интернету.
Организационные детали
При бронировании, пожалуйста, напишите нам имена и фамилии всех пассажиров английскими буквами, номер и время рейса.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Rizvan — ваш гид в Каппадокии
Здравствуйте! Меня зовут Ризван, и я организатор экскурсий в Турции. Моя команда состоит из профессионалов: опытных водителей, лицензированных гидов и яхтсменов. Все мы подходим к делу с душой, получаем удовольствие от работы и радуемся благодарным отзывам гостей.Задать вопрос
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