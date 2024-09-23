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Каппадокия: индивидуальный трансфер из аэропортов Невшехира и Кайсери

Прилетая в Каппадокию, каждый ищет удобный способ добраться до отеля. Наш индивидуальный трансфер - это выбор номер один для путешественников
Приезжая в Каппадокию, первое, что требуется путешественнику, - это надежный трансфер из аэропорта.

Предлагается индивидуальный трансфер из аэропортов Невшехира и Кайсери, который станет вашим первым шагом к незабываемому отдыху.

Встреча с именной
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табличкой, помощь с багажом и комфортабельный минивэн Мерседес Вито ждут каждого клиента.

Водители отличаются вежливостью и пунктуальностью, гарантируя начало путешествия без стресса и хлопот.

При бронировании необходимо указать данные всех пассажиров и информацию о рейсе, чтобы организация трансфера прошла идеально.

Этот сервис не является экскурсией, а представляет собой высококачественную услугу по перевозке путешественников, что позволяет начать ваше приключение в Каппадокии с приятных моментов

4
4 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Индивидуальный подход
  • 🛬 Встреча в аэропорту
  • 📶 Бесплатный интернет
  • 👨‍✈️ Профессиональные водители
  • 🛋️ Комфортные минивэны

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшие месяцы для трансфера в Каппадокии - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что делает поездку приятной и удобной. В апреле, мае и октябре также можно насладиться трансфером, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы года трансфер возможен, но следует учитывать возможные погодные изменения и меньшую туристическую активность.
Сейчас август — это идеальное время.
Каппадокия: индивидуальный трансфер из аэропортов Невшехира и Кайсери
Каппадокия: индивидуальный трансфер из аэропортов Невшехира и Кайсери
Каппадокия: индивидуальный трансфер из аэропортов Невшехира и Кайсери

Что можно увидеть

  • Аэропорт Невшехир
  • Аэропорт Кайсери

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие или деловая поездка прошли гладко. Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту и аккуратно довезёт до места назначения. Вы узнаете его по именной табличке с номером рейса и контактными данными. Все наши минивэны — современные, чистые, комфортные, с возможностью подключения к интернету.

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, напишите нам имена и фамилии всех пассажиров английскими буквами, номер и время рейса.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 6 часов 10 минут
Провела экскурсии для 41 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, и я организатор экскурсий в Турции. Моя команда состоит из профессионалов: опытных водителей, лицензированных гидов и яхтсменов. Все мы подходим к делу с душой, получаем удовольствие от работы и радуемся благодарным отзывам гостей.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
1
АНАСТАСИЯ
Отличный трансфер, хорошая машина, приятный водитель, я случайно дала больше денег, он посчитал и вернул😊
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В
Все прошло замечательно! Рекомендую!
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Н
Всё прошло хорошо, встретили вовремя и доставили с комфортом.
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Г
Водителя с табличкой нашли сразу. Машина прокурена до ужаса, ехали больше часа в этом запахе.
Потом у водителя не было сдачи, долго разбирались, в итоге пришлось перевести рублями на карту с комиссией +10% Обратный трансфер отменили, заказали у другой компании.
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