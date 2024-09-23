Приезжая в Каппадокию, первое, что требуется путешественнику, - это надежный трансфер из аэропорта.
Предлагается индивидуальный трансфер из аэропортов Невшехира и Кайсери, который станет вашим первым шагом к незабываемому отдыху.
Встреча с именной
Предлагается индивидуальный трансфер из аэропортов Невшехира и Кайсери, который станет вашим первым шагом к незабываемому отдыху.
Встреча с именной
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный подход
- 🛬 Встреча в аэропорту
- 📶 Бесплатный интернет
- 👨✈️ Профессиональные водители
- 🛋️ Комфортные минивэны
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для трансфера в Каппадокии - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, что делает поездку приятной и удобной. В апреле, мае и октябре также можно насладиться трансфером, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы года трансфер возможен, но следует учитывать возможные погодные изменения и меньшую туристическую активность.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аэропорт Невшехир
- Аэропорт Кайсери
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Трансфер на высшем уровне
Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие или деловая поездка прошли гладко. Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту и аккуратно довезёт до места назначения. Вы узнаете его по именной табличке с номером рейса и контактными данными. Все наши минивэны — современные, чистые, комфортные, с возможностью подключения к интернету.
Организационные детали
При бронировании, пожалуйста, напишите нам имена и фамилии всех пассажиров английскими буквами, номер и время рейса.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 6 часов 10 минут
Провела экскурсии для 41 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, и я организатор экскурсий в Турции. Моя команда состоит из профессионалов: опытных водителей, лицензированных гидов и яхтсменов. Все мы подходим к делу с душой, получаем удовольствие от работы и радуемся благодарным отзывам гостей.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличный трансфер, хорошая машина, приятный водитель, я случайно дала больше денег, он посчитал и вернул😊
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В
Все прошло замечательно! Рекомендую!
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Н
Всё прошло хорошо, встретили вовремя и доставили с комфортом.
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Г
Водителя с табличкой нашли сразу. Машина прокурена до ужаса, ехали больше часа в этом запахе.
Потом у водителя не было сдачи, долго разбирались, в итоге пришлось перевести рублями на карту с комиссией +10% Обратный трансфер отменили, заказали у другой компании.
Потом у водителя не было сдачи, долго разбирались, в итоге пришлось перевести рублями на карту с комиссией +10% Обратный трансфер отменили, заказали у другой компании.
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