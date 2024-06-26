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2 часа
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€14 за человека
Индивидуальная
3 часа
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
Позаботьтесь о своём комфорте с самого начала поездки. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель с максимальным удобством
Начало: аэропорт
Сегодня в 02:30
Завтра в 00:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
VIP-трансфер в Каппадокии: комфорт после полета с Wi-Fi и напитками
После долгого полета ждет идеальный отдых в дороге: VIP-трансфер с напитками, интернетом и Netflix. Путешествуйте с комфортом и без забот
Начало: Аэропорт или гостиница
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Каппадокию: Невшехир, Кайсери
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер до вашего отеля в Каппадокии. Наслаждайтесь путешествием с первых минут
Начало: Аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор26 июня 2024Встретили рядом с аэропортом сразу после посадки рейса и довезли до нашего отеля. В машине была комфортная температура. Для чемоданов есть багажное отделение. Гораздо выгоднее, чем поездка на такси. Спасибо!
- DDarya17 июня 2024Забрали во время из отеля, как договаривались. Отвезли в аэропорт.
- ЕЕлена14 июня 2024Ровно в назначенное время подъехали к отелю и отвезли в аэропорт,спасибо,очень довольна
- ССофия28 августа 2023Частный трансфер из аэропортов Кайсери или НевшехирЗадержали рейс, и водитель оказался профессионалом и ждал целый час. Обязательно закажем этот трансфер в следующий приезд!
- ДДенис25 августа 2023Частный трансфер из аэропортов Кайсери или НевшехирВсе отлично, забронировал всего за пару часов до прибытия в аэропорт, и все прошло гладко. Сопровождение прямиком до отеля и небольшая бутылка воды включены.
- ААрина23 августа 2023Частный трансфер из аэропортов Кайсери или НевшехирВодитель прибыл вовремя и отвез нас прямо в наш отель.
- TTatiana11 мая 2022Отличный трансфер! Все вовремя. В машине чисто, приятно. Есть детское кресло. Рекомендую
- ЮЮлия4 мая 2022Встреча, автомобиль, комфлрт, экскурсии- все на высшем уровне организации. Обязательно вернемся еще и непременно воспользуемся услугами!
- VVadim9 января 2022Шикарный комфортный автомобиль, на котором за умеренные деньги можно проделать незаметно путь от аэропорта до вашей гостиницы.
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Из аэропорта»
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