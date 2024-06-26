Экскурсии из аэропорта Каппадокии

Найдено 4 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Каппадокии, цены от €14. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
170 отзывов
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 за человека
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
Позаботьтесь о своём комфорте с самого начала поездки. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель с максимальным удобством
Начало: аэропорт
Сегодня в 02:30
Завтра в 00:00
150 за всё до 5 чел.
VIP-трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехир
Индивидуальная
3 часа
VIP-трансфер в Каппадокии: комфорт после полета с Wi-Fi и напитками
После долгого полета ждет идеальный отдых в дороге: VIP-трансфер с напитками, интернетом и Netflix. Путешествуйте с комфортом и без забот
Начало: Аэропорт или гостиница
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Трансфер из/в аэропорт: Каппадокия - Невшехир - Кайсери
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Каппадокию: Невшехир, Кайсери
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер до вашего отеля в Каппадокии. Наслаждайтесь путешествием с первых минут
Начало: Аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
  2. VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
  3. VIP-трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехир
  4. Трансфер из/в аэропорт: Каппадокия - Невшехир - Кайсери
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Долина Любви
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июле 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Из аэропорта" можно забронировать 4 экскурсии от 14 до 150. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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