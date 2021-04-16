Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии

Доехать с комфортом на 18-местном микроавтобусе

5
3 отзыва
Ахмет
Ахмет – представитель из Каппадокии
Водитель 🚗 встретит вас в аэропорту и довезет до вашего отеля в Невшехире, Герёме, Ургюпе, Ортахисаре, Учхисаре или Аваносе.

В микроавтобусе 🚌 Mercedes с вами будут до 18 человек.

Поездка займет 50 минут или 1, 5 часа в зависимости от аэропорта.

Также мы предлагаем обратный трансфер.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии

Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

  • Встреча в аэропорту: наш водитель 🚗 будет ждать вас у выхода из аэропорта Невшехира или Кайсери со списком путешественников в руках. Вам нужно подойти к нему и указать вашу фамилию. Водители говорят только по-турецки, некоторые немного по-английски.
  • Быстрый и безопасный трансфер. Поездка пройдет на комфортабельном современном микроавтобусе 🚌 Mercedes. Время в пути: около 50 минут из Невшехира, около 1, 5 часов из Кайсери.

Кроме того, мы предлагаем обратный трансфер в аэропорт (стоимость такая же). Выезд из отеля: примерно за 3 часа до вылета из Кайсери; за 2, 5 часа до вылета из Невшехира.

Начало и место завершения
🚩 в аэропорту Кайсери или Невшехира
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии

Трансфер проводится ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 и 23:30

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ахмет
Ахмет
Добрый день! Меня зовут Ахмет. С 2000-го года, окончив университет, провожу культурно-познавательные экскурсии и спортивные туры. Я сертифицированный инструктор по активному отдыху и лицензированный гид-историк. Владею русским, английским, немецким и французским языками. Последние 3 года в компании гидов-единомышленников провожу комплексные туры, посвященные наследию Римской империи и природным достопримечательностям. Если вы активны, любознательны и заинтересованы в получении достоверной исторической информации — буду рад показать вам Каппадокию.
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3 настоящих отзыва от туристов

Levina
16 апр 2021
Огромное спасибо Ахмету за организую трансфера. Все вовремя. Забрали, доставили в аэропорт быстро. Автобус новый, чистый. Водитель знает своё дело. Рекомендую к заказу
13 апр 2021
Отлично и четко организованный трансфер. Комфортабельный минивэн Мерседес, хороший водитель. Отель предлагаю мне такой же трансфер за 10 евро. Спасибо, всем рекомендую!
13 апр 2021
Встретили с табличкой. Забрали от аэропорта и довезли до отеля.

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