Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

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Анна Аэропорт в Невшехире совсем маленький. Встречали на выходе с листом, где была указана моя фамилия. Самолет прибыл в 9, а уже в 9:10 я была в машине (багажа у меня не было), подождали немного других и отправились в 9.20 в путь. И в 10:00 мы приехали в Гереме. Все прошло супер! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Всё отлично! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена Когда увидела отзывы предыдущих путешественников была уверена что все пройдет как запланировано. И не ошиблась. Марина была на связи по всем вопросам, помогла с бронированием на обратную дорогу (был сбой в приложении). В аэропорту встретили с табличкой, доехали на чистом комфортабельном трансфере, все четко! Рекомендую организатора всем путешественникам! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина В целом нормально, всё,как обещали. Но в следующий раз предпочту чуть больше потратить время и деньги и закажу индивидуальный трансфер. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Приземлились в 20.35, в 21.30 уже всех встретили и отправились, доехали до Гереме где-то за час или чуть меньше. Вопросов и проблем не было. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет