Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Водитель встретит вас в аэропорту и довезет до вашего отеля в Герёме, Учхисаре или Чавушине. В микроавтобусе Mercedes с вами будут другие путешественники. Поездка займет 50 минут или 1,5 часа в зависимости от аэропорта. Также мы предлагаем обратный трансфер.
Описание трансфер
Обратите внимание: это не экскурсия, а услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
- Встреча в аэропорту: наш водитель будет ждать вас у выхода из аэропорта Невшехира или Кайсери с плакатом с фамилиями путешественников. Вам нужно подойти к нему и указать вашу фамилию. Водители говорят только по-турецки, некоторые немного по-английски
- Быстрый и безопасный трансфер. Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Время в пути: около 50 минут из Невшехира, около 1,5 часов из Кайсери
Кроме того, мы предлагаем обратный трансфер в аэропорт (стоимость такая же). Выезд из отеля: примерно за 3 часа до вылета из Кайсери, за 2,5 часа до вылета из Невшехира.
ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 и 23:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€16
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Кайсери или Невшехира
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 и 23:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет и Марина — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провели экскурсии для 5464 туристов
Мы — лицензированные гиды с искренней увлечённостью своей работой, любовью к региону и уважением к его истории. Если вы активны и любознательны, будем рады показать вам Каппадокию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 242 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Аэропорт в Невшехире совсем маленький. Встречали на выходе с листом, где была указана моя фамилия. Самолет прибыл в 9, а уже в 9:10 я была в машине (багажа у меня не было), подождали немного других и отправились в 9.20 в путь. И в 10:00 мы приехали в Гереме. Все прошло супер!
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Е
Всё отлично!
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Когда увидела отзывы предыдущих путешественников была уверена что все пройдет как запланировано. И не ошиблась. Марина была на связи по всем вопросам, помогла с бронированием на обратную дорогу (был сбой в приложении). В аэропорту встретили с табличкой, доехали на чистом комфортабельном трансфере, все четко! Рекомендую организатора всем путешественникам!
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В целом нормально, всё,как обещали. Но в следующий раз предпочту чуть больше потратить время и деньги и закажу индивидуальный трансфер.
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Приземлились в 20.35, в 21.30 уже всех встретили и отправились, доехали до Гереме где-то за час или чуть меньше. Вопросов и проблем не было.
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Р
Очень удобный трансфер! На выходе из аэропорта меня уже ожидал водитель с табличкой, где было указано моё имя. Дождались остальных пассажиров и сразу поехали. Путь из аэропорта Невшехир до моего отеля в Гëреме (он у меня был первым по маршруту) составил всего 30 минут. Очень удобно! Однозначно, рекомендую!
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