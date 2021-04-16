Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Добрый день! Меня зовут Ахмет. С 2000-го года, окончив университет, провожу культурно-познавательные экскурсии и спортивные туры. Я сертифицированный инструктор по активному отдыху и лицензированный гид-историк. Владею русским, английским, немецким и французским языками. Последние 3 года в компании гидов-единомышленников провожу комплексные туры, посвященные наследию Римской империи и природным достопримечательностям. Если вы активны, любознательны и заинтересованы в получении достоверной исторической информации — буду рад показать вам Каппадокию.

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