Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Встреча в аэропорту: наш водитель 🚗 будет ждать вас у выхода из аэропорта Невшехира или Кайсери со списком путешественников в руках. Вам нужно подойти к нему и указать вашу фамилию. Водители говорят только по-турецки, некоторые немного по-английски.
Быстрый и безопасный трансфер. Поездка пройдет на комфортабельном современном микроавтобусе 🚌 Mercedes. Время в пути: около 50 минут из Невшехира, около 1, 5 часов из Кайсери.
Кроме того, мы предлагаем обратный трансфер в аэропорт (стоимость такая же). Выезд из отеля: примерно за 3 часа до вылета из Кайсери; за 2, 5 часа до вылета из Невшехира.
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ахмет
Добрый день! Меня зовут Ахмет. С 2000-го года, окончив университет, провожу культурно-познавательные экскурсии и спортивные туры. Я сертифицированный инструктор по активному отдыху и лицензированный гид-историк. Владею русским, английским, немецким и французским языками. Последние 3 года в компании гидов-единомышленников провожу комплексные туры, посвященные наследию Римской империи и природным достопримечательностям. Если вы активны, любознательны и заинтересованы в получении достоверной исторической информации — буду рад показать вам Каппадокию.