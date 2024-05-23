1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€14 за человека
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер из аэропорта Невшехир в Каппадокии
Водитель встретит вас в аэропорту Невшехир и доставит по нужному адресу. Поможет с багажом и ответит на все вопросы о Каппадокии
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
€50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
Позаботьтесь о своём комфорте с самого начала поездки. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель с максимальным удобством
Начало: аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
€150 за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Расписание: См. расписание
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
€11.96 за человека
Индивидуальная
3 часа
VIP-трансфер в Каппадокии: комфорт после полета с Wi-Fi и напитками
После долгого полета ждет идеальный отдых в дороге: VIP-трансфер с напитками, интернетом и Netflix. Путешествуйте с комфортом и без забот
Начало: Аэропорт или гостиница
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для Вас время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:30
149€135 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Каппадокию: Невшехир, Кайсери
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер до вашего отеля в Каппадокии. Наслаждайтесь путешествием с первых минут
Начало: Аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
90€81 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер в Каппадокии: ваш надежный путь от аэропорта до отеля
Прилетая в Каппадокию, каждый ищет удобный способ добраться до отеля. Наш индивидуальный трансфер - это выбор номер один для путешественников
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna23 мая 2024Всё как заявлено: встретили с фамилией, посадили в шаттл, быстро довезли до места. Ещё и евро на лиры поменяли (мы не успели). Я переживала, что что-то пойдёт не так, но организация отличная, переживать не нужно.
- OOlga19 мая 2024В первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправление. Она спасла всю нашу дальнейшую логистику.
- AAlla14 мая 2024Отличная организация трансфера. Рекомендую данного оператора.
- ИИрина10 мая 2024Очень понравилось и отношение. Отписались за день где и как нас встретят за день. В аэропорту стоял уже водитель с
- SSofia10 мая 2024Услуги организовывает компания Helios transfer. Трансфер опоздал на 10 минут. По дороге в аэропорт заезжали в другой город. Пассажиры также
- ВВладимир25 апреля 2024Все прошло успешно. Представитель перевозчика заранее связался через WhatsApp
- ТТатьяна16 апреля 2024Все прошло отлично! Водитель приехал вовремя. Помог погрузить багаж. Быстро доехали,хотя дорога непростая. Водитель просто сам!
- ССофия28 августа 2023Частный трансфер из аэропортов Кайсери или НевшехирЗадержали рейс, и водитель оказался профессионалом и ждал целый час. Обязательно закажем этот трансфер в следующий приезд!
- ДДенис25 августа 2023Частный трансфер из аэропортов Кайсери или НевшехирВсе отлично, забронировал всего за пару часов до прибытия в аэропорт, и все прошло гладко. Сопровождение прямиком до отеля и небольшая бутылка воды включены.
- ААрина23 августа 2023Частный трансфер из аэропортов Кайсери или НевшехирВодитель прибыл вовремя и отвез нас прямо в наш отель.
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Трансфер из аэропорта»
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