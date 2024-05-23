Трансфер из аэропорта Каппадокии

Найдено 8 экскурсий в категории «Трансфер из аэропорта» в Каппадокии, цены от €11, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
165 отзывов
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 за человека
Выгодный трансфер в Каппадокии (аэропорт Невшехир)
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта Невшехир в Каппадокии
Водитель встретит вас в аэропорту Невшехир и доставит по нужному адресу. Поможет с багажом и ответит на все вопросы о Каппадокии
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
50 за всё до 3 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
Позаботьтесь о своём комфорте с самого начала поездки. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель с максимальным удобством
Начало: аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
150 за всё до 5 чел.
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери или Невшехир
Групповая
1 час
22 отзыва
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери или Невшехир
Расписание: См. расписание
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
11.96 за человека
VIP-трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехир
Индивидуальная
3 часа
VIP-трансфер в Каппадокии: комфорт после полета с Wi-Fi и напитками
После долгого полета ждет идеальный отдых в дороге: VIP-трансфер с напитками, интернетом и Netflix. Путешествуйте с комфортом и без забот
Начало: Аэропорт или гостиница
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для Вас время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
«Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:30
149135 за всё до 5 чел.
Трансфер из/в аэропорт: Каппадокия - Невшехир - Кайсери
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Каппадокию: Невшехир, Кайсери
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер до вашего отеля в Каппадокии. Наслаждайтесь путешествием с первых минут
Начало: Аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
9081 за всё до 6 чел.
Каппадокия: индивидуальный трансфер из аэропортов Невшехира и Кайсери
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер в Каппадокии: ваш надежный путь от аэропорта до отеля
Прилетая в Каппадокию, каждый ищет удобный способ добраться до отеля. Наш индивидуальный трансфер - это выбор номер один для путешественников
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    23 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    Всё как заявлено: встретили с фамилией, посадили в шаттл, быстро довезли до места. Ещё и евро на лиры поменяли (мы не успели). Я переживала, что что-то пойдёт не так, но организация отличная, переживать не нужно.
  • O
    Olga
    19 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    В первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправление. Она спасла всю нашу дальнейшую логистику.
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    В чем суть: Мы с мужем забронировали два места из Гёреме к аэропорту Невшехир, для этого необходимо скинуть номер рейса, дату и тд. Забронировали, ждём. В итоге Марина проверила наш рейс, и выяснилось, что его не существует в природе. Не совпадает ни время, ни номер рейса. После выяснения оказалось, что авиакомпания в одностороннем порядке изменила не только время вылета, но и аэропорт!!! Это было ключевым. У нас посыпалась вся логистика. После предстояло еще несколько рейсов. Мы поменяли на предложеннный вариант билеты, каким-то чудом успели доехать из нового аэропорта Стамбул в Сабиху. Но ключевое, что мы бы и знать не знали об измененных данных, так как в агрегаторе вплоть до нашего вылета данные рейса якобы актуальные! В общем, спасибо большое еще раз! 🤍 И да, трансфер рекомендую, все вовремя, встречают из аэропорта Невшехир с табличкой, потом развозят по гостиницам. Такая же схема и из гостиницы.

    В первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправлениеВ первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправление
  • A
    Alla
    14 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    Отличная организация трансфера. Рекомендую данного оператора.
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Выгодный трансфер в Каппадокии (аэропорт Невшехир)
    Очень понравилось и отношение. Отписались за день где и как нас встретят за день. В аэропорту стоял уже водитель с
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    табличкой. Машина была чистая, бутылочки воды стояли для вех 4-х человек. Когда забирали обратно в аэропорт из отеля машина подъехала раньше назначенного времени, что хорошо и водитель так же помог загрузить чемоданы в машину и выгрузить их. Большое спасибо, все очень понравилось. Всем рекомендую

  • S
    Sofia
    10 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери или Невшехир
    Услуги организовывает компания Helios transfer. Трансфер опоздал на 10 минут. По дороге в аэропорт заезжали в другой город. Пассажиры также
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    жаловались, что ждали трансфер около часа. Трансфер не возможно заказать ко времени. Время устанавливает организатор. Это я узнала из переписки с ними, в которой они не очень любезно относятся к клиенту. Есть фразы типа:"это же не сложно понять" или не отвечают на ваш вопрос и пишут "прочитайте мое сообщение". В результате в аэропорт мы прибыли за 30 мин до окончания регистрации/начала посадки, хотя организатор обещал прибытие за 70 мин. На рейс успели. Но я бы советовала воспользоваться услугами другой компании.

  • В
    Владимир
    25 апреля 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери или Невшехир
    Все прошло успешно. Представитель перевозчика заранее связался через WhatsApp
  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2024
    Выгодный трансфер в Каппадокии (аэропорт Невшехир)
    Все прошло отлично! Водитель приехал вовремя. Помог погрузить багаж. Быстро доехали,хотя дорога непростая. Водитель просто сам!
  • С
    София
    28 августа 2023
    Частный трансфер из аэропортов Кайсери или Невшехир
    Задержали рейс, и водитель оказался профессионалом и ждал целый час. Обязательно закажем этот трансфер в следующий приезд!
  • Д
    Денис
    25 августа 2023
    Частный трансфер из аэропортов Кайсери или Невшехир
    Все отлично, забронировал всего за пару часов до прибытия в аэропорт, и все прошло гладко. Сопровождение прямиком до отеля и небольшая бутылка воды включены.
  • А
    Арина
    23 августа 2023
    Частный трансфер из аэропортов Кайсери или Невшехир
    Водитель прибыл вовремя и отвез нас прямо в наш отель.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Трансфер из аэропорта»

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  1. Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
  2. Выгодный трансфер в Каппадокии (аэропорт Невшехир)
  3. VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
  4. Групповой трансфер из аэропортов Кайсери или Невшехир
  5. VIP-трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехир
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
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  2. Самое главное
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  4. Долина Голубей
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  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 11 до 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Каппадокии, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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