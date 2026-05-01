Описание тура
!Даты тура и его продолжительность можно корректировать под туриста. Только ваша компания и в нужные вам даты!
Индивидуальный (не групповой) тур без группы туристов. Это уникальное время, чтоб увидеть природные красоты притягательной Каппадокии на воздушном шаре своими глазами, не спешно и в достойном бюджете! Приключение с драйвом, но в скромном бюджете для столь насыщенного трипа.
В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию и индивидуальный путеводитель-программа.
Программа тура по дням
Перелет в Каппадокию
Программа начинается в аэропорту Стамбула (Saw). Если необходим вылет из аэропорта (Ist), то возможна доплата за перелет.
Международный авиаперелет из России необходимо приобретать с прилетом, не позднее 18:00 в аэропорт Стамбула.
20:00 - вылет в Каппадокию;
21:30 - прибытие в Каппадокию, групповой трансфер до отеля;
22:30 - заселение в отель Каппадокии, стилизованном под скалу.
Полет мечты над Каппадокией
Экскурсия: полет на шаре
6:00 - в фойе отеля вас заберут на групповой полет на воздушном шаре над Каппадокией.
Множество аэростатов почти ежедневно круглый год взлетают над долинами Каппадокии. Идеальные для полетов ландшафты и микроклимат позволяют шару парить очень плавно — поэтому вам не будет страшно. В корзине с вами будет трое сопровождающих, в том числе профессиональные пилоты.
На площадке вы увидите как надувают шары. Курс, которому они следуют, зависит от ветра, но вы точно увидите самые красивые панорамы. Вас впечатлят высокие столбы Долины любви, каменные грибы, возвышающийся город-крепость Учхисар и скальные монастыри Гёреме. Пилоты подскажут названия мест, над которыми вы пролетите.
После захватывающего полета вы получите сертификат и отметите исполнение мечты шампанским. Вы вернетесь в отель, успев на завтрак.
8:00 - завтрак;
Далее свободное время.
По желанию, дополнительная экскурсия Синий тур с обедом.
Пешая часть пути составляет около 6 км. Вы увидите: Гёреме, остановка в долине; подземные города Деринкую, Каймаклы (на выбор гида); храмы и другие постройки долины Соганлы; город Собес (римское наследие); город Мустафа улаш (греческое поселение) с посещением храма Константина и Елены.
По дороге в подземный город вы остановитесь на панорамной площадке долины Гереме. Вы проникнитесь красивыми видами природы и сможете сделать прекрасные фотографии.
Подземный город расположен на несколько этажей ниже уровня земли. В нем много столетий назад мирно жили люди. Вы сможете прогуляться по его тоннелям и коридорам, обнаружите тайные ходы.
Далее вы попадете в долину Соанлы, где сохранились древние христианские пещерные церкви в скалах с яркими фресками. Их прекрасное состояние является заслугой мусульман, которые превращая церкви в мечети, покрывали стены штукатуркой. Она и сберегла древние произведения искусства.
После длительной прогулки по долине, проголодавшись, вы отправляетесь на обед в местный ресторан. Там вы сможете хорошо подкрепиться блюдами местной кухни. Обращаем ваше внимание, что все напитки к обеду оплачиваются отдельно. Причина заключается в обилии каппадокийских вин (ведь это винодельческий регион), которые изготавливаются практически в каждой деревне.
Подкрепившись, вы отправляетесь в древнеримский город Собесос. Это одно из последних исторических открытий местных археологов, сделанное в 2002 году. Раскопки продолжаются и по сей день. Вы увидите напольные мозаики, остатки бань, храмовые комплексы.
Прогулявшись по городу позднеримского - ранневизантийского периода, вы отправляетесь осматривать древнегреческий поселок Мустафалаш. Это одно из самых терпимых к вероисповеданию мест Турции. Здесь мирно уживались греки с турками. Вы посетите церковь Константина и Елены, прослушаете описание легенд, посмотрите фрески на стенах
Затем маршрут вашего путешествия приведет в мастерские, где изготавливают украшения из различных камней. Впечатлившись мастерством работниц, вы сможете купить понравившуюся вещь, их цена совсем невысока.
Экскурсия продолжится дегустацией местных сладких лакомств. Редко кто остается безразличным к ним, большинство туристов становятся их почитателями.
17:30 окончание экскурсии в вашем отеле.
По желанию, дополнительная услуга, посещение Хамам.
13:00 - комфортабельный автомобиль индивидуально отвезет вас в османской хамам.
Приветливый персонал выдаст тапочки и одноразовые шорты, а затем вас ждет несколько часов настоящего турецкого отдыха, который поможет перезагрузиться и расслабиться после интересных прогулок по Каппадокии. Вы попаритесь в сауне и традиционном османском хамаме, поплаваете в бассейне, опробуете мягкий пилинг и знаменитый мыльный массаж, которые смягчат кожу и расслабят мышцы.
16:00 - возвращение в отель.
Большое путешествие по Каппадокии, с обедом
8:00 - завтрак;
9:00 - в фойе отеля вас заберут на групповую русскоязычную экскурсию по Каппадокии с обедом.
Каппадокия-это удивительная Страна и совсем другая Турция. Красный тур вам обещает самые популярные достопримечательности Каппадокии.
Посещение Музея Гёреме под открытым небом. Обзорная экскурсия по церквям и монастырям музея, знакомство с бытом и историей, проживавших здесь монахов. В экскурсию входит посещение церкви Св. Василия, Яблочной церкви, Змеиной церкви, церквей Св. Варвары и Св. Екатерины, мужского и женского монастырей и т. д.
Переезд на террасы Долины Любви- панорамная остановка. Прогулка по долине Пашабаг и посещение развалин и церкви Св. Симеона - 30 мин пешая прогулка.
13:30 обед.
Переезд в город Аванос. Обзорная экскурсия по городу, прогулка по мосту главной реки города - Кызылырмак и посещение Гончарного Центра.
Поездка в долину Деврент (Долина Воображения). Самые интересные фигуры Каппадокии.
Посещение подножия крепости Учисар и панорамная остановка с видом на долину.
Посещение центра ткачества и турецких ковров
16:30 окончание программы в вашем отеле.
Свободный день
Свободный день.
По желанию, фотосъемка в лучших локация Каппадокии.
Насладитесь видом и получите потрясающие фотографии от русских фотографов (см фото в платьях в программе).
Цена зависит от количества локаций.
Пример услуг, по минимальной стоимости фотосессии на фоне воздушных шаров:
Подбор лучших локаций (2 локации); помощь в выборе образа; галерея с фотографиями; Все фотографии с цветокоррекцией (среднее количество фотографий на выходе — 50 в час); Анонс из 10 кадров через 23 дня после фотосессии; трансфер из вашего отеля и обратно.
Дополнительно, по необходимости, выбираете костюмы для фотосъемки, от 1900 руб.
По желанию, дополнительная экскурсия Сафари на ретро-авто по Каппадокии.
6:30 Когда в небо взмывают шары и у вас появляется желание наслаждаться дольше этой очаровательной красотой, предлагаем вам необычную экскурсию на настоящей винтажной-машине по Долинам Каппадокии! Вас заберут из вашего отеля в Каппадокии и далее вы будите останавливаться только на самых красивых площадках в течении 2-х часов.
По желанию, дополнительная экскурсия Турецкая ночь, с ужином и местными алкогольными напитками.
19:30Турецкая ночь это завораживающее вечернее шоу, которые надолго останется в Вашей памяти и позволит по новому взглянуть на культуру и многовековые традиции турецкого народа.
Начинается представление с танца кружащихся Дервишей. Это удивительный ритуал, своего рода медитация, включающая в себя танец, музыку и молитву. Белые одеяния Дервишей развиваются все больше по мере вхождения последних в транс. Сразу за танцем Дервишей начинаются настоящие национальные турецкие танцы, затем Вы можете стать участником разыгрываемой перед Вами турецкой свадьбы, а по завершению насладится игрой на музыкальных инструментах.
Изюминкой турецкой ночи является пленяющий танец живота. Это поистине чарующее представление включает (по желанию) ужин из блюд национальной турецкой кухни.
22:30 возвращение в отель.
Дорога домой
Групповой трансфер в аэропорт;
6:45 - вылет из Каппадокии;
8:10 - прибытие в аэропорт Стамбула (Saw).
Если необходим прилет в аэропорт (Ist), то возможна доплата.
Окончание программы в аэропорту Стамбула. Международный перелет из Стамбула необходимо приобретать, не ранее 12:00.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками
- Групповой трансфер из/в аэропорт Каппадокии
- Внутренние авиаперелеты (20 кг багажа на каждого)
- 1 обзорная экскурсия в сопровождении русскоговорящего гида в мини-группе (единого гида нет - это самостоятельный тур, не групповой!)
- Полет на шаре в долинах Каппадокии (в туре, с началом в ближайший месяц)
- 1 обед по программе
- Международный страховой полис, покрытие covid-19
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты до Стамбула и обратно
- Питание, не входящее в программу
Пожелания к путешественнику
Важно! Участие гида на всем маршруте данного тура не предполагает.
Тур полностью организован и обкатан туристами не раз: трансферы, проживание, внутренние перелеты, экскурсии с русскоговорящими гидами (индивидуальные и групповые). В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования турист получает с курьером по его адресу, за 4 дня до начала тура. Так же они дублируются на эл почту.
На связи ваш личный тревел-агент.