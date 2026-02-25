Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и прокатиться на квадроциклах или лошадях по долинам
Начало: Аэропорты Каппадокии до 18:00
28 фев в 08:00
7 мар в 08:00
59 000 ₽ за человека
-
15%
Турецкий эпик: от империй до природных чудес
Стамбул, Каппадокия, Озёрный край, Памуккале, Анталия
17 апр в 10:00
1 мая в 10:00
от 125 411 ₽
147 503 ₽ за человека
Летнее кольцо на Востоке: Каппадокия, Стамбул, Анталья (всё включено)
Даты тура и его продолжительность можно скорректировать под туриста
1 мая в 10:00
5 сен в 10:00
от 119 000 ₽ за человека
Активный отдых в Каппадокии с полётом на воздушном шаре
Даты и продолжительность тура можно скорректировать под туриста
9 мар в 10:00
1 мая в 10:00
от 73 500 ₽ за человека
-
15%
Турция: каппадокийские сказки и стамбульские легенды
Тур-бестселлер, 24 восторженных отзыва, 2 региона всемирного наследия ЮНЕСКО
17 апр в 10:00
1 мая в 10:00
от 91 646 ₽
107 853 ₽ за человека
Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием
Восхититься пейзажами, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время сообщ...
11 апр в 19:00
3 окт в 19:00
$1050 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Каппадокии
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Каппадокии в феврале 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "Развлечения" можно забронировать 6 авторских туров от 1050 до 125 411 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Каппадокии на 2026 год по теме «Развлечения», 6 ⭐ отзывов, цены от 1050₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель