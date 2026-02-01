Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и прокатиться на квадроциклах или лошадях по долинам
Начало: Аэропорты Каппадокии до 18:00
«В этом путешествии у нас будет 2 прекрасных утра, когда мы застанем эффектное зрелище — взмывающиеся вверх воздушные шары»
28 фев в 08:00
7 мар в 08:00
59 000 ₽ за человека
Активный отдых в Каппадокии с полётом на воздушном шаре
Даты и продолжительность тура можно скорректировать под туриста
«Это уникальное время, чтоб увидеть природные красоты притягательной Каппадокии на воздушном шаре своими глазами, не спешно и в достойном бюджете»
9 мар в 10:00
1 мая в 10:00
от 73 500 ₽ за человека
Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием
Восхититься пейзажами, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время сообщ...
«Сегодня утром, если позволят погодные условия, желающие полетают на воздушном шаре»
11 апр в 19:00
3 окт в 19:00
$1050 за человека
