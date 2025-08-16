Возраст участников — 12+.

Проживание. 2-местное размещение в стильном бутик-отеле Гёреме, с террасы которого открывается завораживающий вид на город. За доплату возможны 1-местное проживание и повышение категории отеля до премиум-класса.

Питание. Трёхразовое. Будем завтракать в отеле, а обедать и ужинать — в лучших национальных ресторанах с традиционной кухней и уютной атмосферой. Также включены алкогольные напитки и дегустация вин в окружении невероятных пейзажей Красной долины.

Транспорт. Седан или минивэн, в зависимости от количества участников.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. Не требуется.