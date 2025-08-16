Мои заказы

Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате

Сделать горшок из глины, попробовать аутентичные блюда и вина и сфотографироваться в турецкой одежде
Каппадокия — это мир восточной сказки, которую рассказывала Шахерезада, где время словно замерло столетия назад.

Здесь почти ничто не намекает на 21 век: нет шума, присущего мегаполисам, зато сохранились извилистые пещеры
и причудливые валуны, многовековые святыни и подземные города, улочки пестрят витиеватыми коврами и красочными турецкими фонариками, а на фоне звучит мелодичная суфийская музыка. Мы проведём здесь незабываемый отпуск: изучим древности и перепробуем национальные блюда.

Устроим фотосессию в рассветных лучах на фоне воздушных шаров, облачимся в традиционные одежды и проводим закат с бокалом вина в Красной долине.

А также своими руками изготовим глиняный горшок и узнаем, что принято дарить каппадокийскому мужчине, чтобы он женился.

Ближайшие даты:
19
сен
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+.

Проживание. 2-местное размещение в стильном бутик-отеле Гёреме, с террасы которого открывается завораживающий вид на город. За доплату возможны 1-местное проживание и повышение категории отеля до премиум-класса.

Питание. Трёхразовое. Будем завтракать в отеле, а обедать и ужинать — в лучших национальных ресторанах с традиционной кухней и уютной атмосферой. Также включены алкогольные напитки и дегустация вин в окружении невероятных пейзажей Красной долины.

Транспорт. Седан или минивэн, в зависимости от количества участников.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта по времени рейса и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

Подготовка к путешествию
2 день

Монастырский комплекс, долины

Встанем ещё до рассвета, чтобы взмыть над Каппадокией на воздушном шаре (по желанию, за доплату). Только представьте: невероятные ландшафты, десятки парящих вокруг шаров и первые лучи солнца — невероятные ощущения!

К завтраку вернёмся в отель, немного отдохнём. Затем посетим музей под открытым небом — монастырский комплекс, где на протяжении столетий верующие жили в пещерах. Погрузимся в историю региона и познакомимся с уникальным стилем церковной росписи.

Заглянем в царство ковров ручной работы и сфотографируемся в традиционных одеждах. Пообедаем национальными блюдами. Устроим трип по долинам Монахов и Воображения и отыщем самые причудливые каменные фигуры. Проводим закат с бокалом вина, любуясь невероятными красками Красной долины.

Поужинаем в одном из лучших ресторанов Гёреме с домашней кухней и самобытной атмосферой. Попробуем самое знаменитое блюдо в этих краях — тести-кебаб. Затем вернёмся в отель.

Монастырский комплекс, долины
3 день

Деринкую, Учхисар, Аванос

Снова ранний подъём: сделаем эффектные кадры на фоне летящих шаров со смотровой площадки долины Любви. При желании и за доплату можно заказать дополнительную индивидуальную фотосессию, включающую аренду летящего платья.

Позавтракаем в отеле и отправимся исследовать подземный город Деринкую, который уходит под землю на 8 этажей вниз. Далее переместимся в Учхисар, пообедаем в аутентичном ресторане. Изучим крепость, зайдём к гостеприимным хозяевам крошечной чайной в пещере с яркими подушками и фонариками.

Затем поедем дальше — в Аванос, который на протяжении тысячелетий является центром гончарного искусства. Вы узнаете, что нужно дарить каппадокийскому мужчине, чтобы он женился, и своими руками изготовите из глины горшок. Закат проводим, любуясь крепостью Ортахисар. К ужину вернёмся в Гёреме.

Деринкую, Учхисар, Аванос
4 день

Возвращение домой

Если будет желание, ещё раз встанем рано, чтобы сфотографироваться на фоне шаров с террасы отеля, позавтракаем. В течение дня доставим вас в аэропорт ко времени рейса и попрощаемся.

Возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€760
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание с алкогольными напитками и винной дегустацией
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все билеты и экскурсии по программе
  • Мастер-класс
  • Фотосессия в традиционной одежде
Что не входит в цену
  • Перелёт в Кайсери/Невшехир и обратно в ваш город
  • Полёт на воздушном шаре - от €150
  • Дополнительная фотосессия с арендой платья
  • Доплата за 1-местное размещение - €140
  • Стоимость тура в дизайнерском пещерном отеле премиум-класса со SPA и бассейном составляет: 2-местное размещение - €1090, 1-местное - €1450
Место начала и завершения?
Аэропорт Кайсери/Невшехир, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Каппадокии
Основатель авторских туров с подходом «всё под ключ». Всю организацию и расходы наша команда берёт на себя, а гости только наслаждаются путешествием. Грамотно спланировать маршрут, выбрать самые колоритные кафешки и найти, что спрятано от глаз путешественников — это всё к нам. Можете быть уверены, что ваш отдых пройдёт идеально. Полное сопровождение в турах 24/7 — с нашей командой вы в безопасности.
