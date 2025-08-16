Здесь почти ничто не намекает на 21 век: нет шума, присущего мегаполисам, зато сохранились извилистые пещеры
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 12+.
Проживание. 2-местное размещение в стильном бутик-отеле Гёреме, с террасы которого открывается завораживающий вид на город. За доплату возможны 1-местное проживание и повышение категории отеля до премиум-класса.
Питание. Трёхразовое. Будем завтракать в отеле, а обедать и ужинать — в лучших национальных ресторанах с традиционной кухней и уютной атмосферой. Также включены алкогольные напитки и дегустация вин в окружении невероятных пейзажей Красной долины.
Транспорт. Седан или минивэн, в зависимости от количества участников.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта по времени рейса и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
Монастырский комплекс, долины
Встанем ещё до рассвета, чтобы взмыть над Каппадокией на воздушном шаре (по желанию, за доплату). Только представьте: невероятные ландшафты, десятки парящих вокруг шаров и первые лучи солнца — невероятные ощущения!
К завтраку вернёмся в отель, немного отдохнём. Затем посетим музей под открытым небом — монастырский комплекс, где на протяжении столетий верующие жили в пещерах. Погрузимся в историю региона и познакомимся с уникальным стилем церковной росписи.
Заглянем в царство ковров ручной работы и сфотографируемся в традиционных одеждах. Пообедаем национальными блюдами. Устроим трип по долинам Монахов и Воображения и отыщем самые причудливые каменные фигуры. Проводим закат с бокалом вина, любуясь невероятными красками Красной долины.
Поужинаем в одном из лучших ресторанов Гёреме с домашней кухней и самобытной атмосферой. Попробуем самое знаменитое блюдо в этих краях — тести-кебаб. Затем вернёмся в отель.
Деринкую, Учхисар, Аванос
Снова ранний подъём: сделаем эффектные кадры на фоне летящих шаров со смотровой площадки долины Любви. При желании и за доплату можно заказать дополнительную индивидуальную фотосессию, включающую аренду летящего платья.
Позавтракаем в отеле и отправимся исследовать подземный город Деринкую, который уходит под землю на 8 этажей вниз. Далее переместимся в Учхисар, пообедаем в аутентичном ресторане. Изучим крепость, зайдём к гостеприимным хозяевам крошечной чайной в пещере с яркими подушками и фонариками.
Затем поедем дальше — в Аванос, который на протяжении тысячелетий является центром гончарного искусства. Вы узнаете, что нужно дарить каппадокийскому мужчине, чтобы он женился, и своими руками изготовите из глины горшок. Закат проводим, любуясь крепостью Ортахисар. К ужину вернёмся в Гёреме.
Возвращение домой
Если будет желание, ещё раз встанем рано, чтобы сфотографироваться на фоне шаров с террасы отеля, позавтракаем. В течение дня доставим вас в аэропорт ко времени рейса и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€760
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание с алкогольными напитками и винной дегустацией
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все билеты и экскурсии по программе
- Мастер-класс
- Фотосессия в традиционной одежде
Что не входит в цену
- Перелёт в Кайсери/Невшехир и обратно в ваш город
- Полёт на воздушном шаре - от €150
- Дополнительная фотосессия с арендой платья
- Доплата за 1-местное размещение - €140
- Стоимость тура в дизайнерском пещерном отеле премиум-класса со SPA и бассейном составляет: 2-местное размещение - €1090, 1-местное - €1450