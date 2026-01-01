Описание тура
Колоритный Стамбул и романтичная Каппадокия в одном туре! Тебя ждет обновленная программа с новыми и топовыми локациями региона.
Программа тура по дням
Встреча участников, Истикляль, Таксим, шоппинг
Встречаемся с участниками в новом аэропорту Стамбула до 14:00 и едем на заселение в наш отель. Размещение будет в центральной части города, недалеко от Галатской башни, здесь не такая шумная туристическая часть, есть уютные улочки и винные бары, а вечерами можно наслаждаться десертом Сан-Себастьян с интаграмным видом.
Размещаемся в отеле, немного отдыхаем с дороги, идем на прогулку и обед. После идем изучать город на улучу Истикляль и площадь Таксим, именно здесь лежит маршрут того самого красного трамвая, сделаем с ним фото, зайдем в запретные для нашей страны бренды, возможно даже кто-то устроит себе шоппинг. А вечером, конечно же, попробуем знаменитый десерт Сан-Себастьян. На этой шикарной ноте завершим наш первый день в Стамбуле.
Мечети, Базилика, базары и яхта на закате
Завтракаем и отправляемся на прогулку в туристический центр Стамбула. Сегодня ты пройдешь по парку, где когда-то гуляла сама Хюрем Султан, увидишь дворец Топкапы, где снимали Великолепный век, увидишь и зайдешь в знаменитые мечети Айя София и Голубую Мечеть. А еще, спустишься в мистическую Цистерну Базилика. Во старой половине дня пообедаем и обязательно покормим чаек на террасе ресторана, конечно, сделаем инстаграмные фото.
Сытые и довольные посетим Гранд Базар и Египетский рынок, где можно будет купить сувениры и сладости. А после, на закат выйдем на яхте в море, вас ждет индивидуальная прогулка на белоснежной яхте, будем созерцать Стамбул с воды, рассмотрим дворцы, крепости, мечети, мосты, будем делать фот и проводим закат. После поужинаем и вернемся в отель.
Ортакей, Балат, закат
Этот день начнем с осмотра мечети Ортакей, утром тут не так много туристов и можно сделать красивые кадры с чайками, теплым светом и даже в платье, плюс ко всему выпьем турецкого чая на пароме.
Далее едем в, не менее известный, район Балат. Здесь мы погуляем по улочкам с яркими домиками, будем рассматривать детали, гуляя в спокойном темпе. Найдем аллею с яркими зонтиками и с делаем с ними фото.
Долмабахче, перелет в Каппадокию
Сегодня мы посетим один из самых красивых дворцов Стамбула дворец Долмабахче. Вы пройдете по его широким коридорам, будете удивляться необыкновенной красоты вещам и масштабу, увидите, как жили правители империи в те времена и влюбитесь в этот дворец и парк. Обязательно сделаем фото с видами на Босфор у резных ворот. После небольшого экскурса и восхищений пообедаем в Галата порт, пройдем по нужным магазинам и отправимся в аэропорт, ведь вечером у нас перелет в Каппадокию.
Участникам, которые летят в Каппадокию, эти билеты вам покупает организатор, они включены в стоимость тура. Участники, которые завершают в этот день свой тур, вам необходимо смотреть свой обратный рейс после 18:00, новый аэропорт Стамбула.
Полет на воздушном шаре, экскурския
Просыпаемся очень рано утром и едем исполнять мечту! Полеты на воздушных шарах проходят только на рассвете, только представьте, как вы около часа парите в небе, видите восходящее солнце, Каппадокию и ее пейзажи с высоты птичьего полета, пролетаете по долинам на расстоянии вытянутой руки… Это чувство не передать словами их можно только прожить.
После полета мы вернемся в отель, позавтракаем и немного отдохнем перед экскурсией, а в обед едем знакомиться с историей и культурой Каппадокии. Ты посетишь древний город Учхисар, пройдемся по подземному городу и посмотрим, как устроен был быт местных, посетим гончарную мастерскую, ювелирную фабрику, Долину любви и завершим нашу программу на инстаграмной смотровой с качелями и видам на Ортахисар.
Фотосессия, машинки Vintage
Это утро будет возможно еще ярче по эмоциям, ведь тебя ждет невероятная профессиональная фотосессия с кабриолетом и воздушными шарами на рассвете. Сначала мы побываем прямо в гуще событий на площадке, где взлетают воздушные шары, затем прокатимся среди взлетающих шаров на кабриолетах, завершим остановкой на смотровой в долине любви и фото в платьях.
После такого яркого и насыщенного утра мы позавтракаем, по желанию можно будет отдохнуть перед вечерней программой или купить сувениры. А в самое красивое время на закате мы поедем изучать долины Каппадокии на ярких машинках Vintage, посетим древний город Чавушин, несколько ярких смотровых и погуляем по долине Зельве.
Фото в турецком стиле, аэропорт
Сегодня будет более спокойное утро, любители ранних подъемов могут насладится видами шаров на смотровой отеля или прогуляться в спокойном темпе среди летящих шаров, а любители поспать смогут хорошенько выспаться. Далее мы позавтракаем и отправимся в восточную сказку, ты оденешь красивое платье, прогуляешься среди ковров и турецких светильников, сделаешь невероятные фото в стиле великолепный век. После таких ярких кадров мы попрощаемся с Каппадокией и отправимся в аэропорт.
Для вашего возвращения вы можете выбрать любой удобный для вас рейс начиная с 15:00 из аэропорта Невшехир или Кайсери с пересадкой в Стамбуле или Анталии. Для оптимизации вашего маршрута, поиска удобных и дешевых билетов, покупки билетов у турецких авиакомпаний напрямую без наценки - вы можете обратиться за помощью к организатору тура.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Стамбуле (3 ночи)
- Проживание в Каппадокии (3 ночи)
- Завтраки
- Трансфер из и в аэропорт Стамбула
- Аренда яхты на закате
- Входной билет в Цистерну Базилика
- Входной Билет в Долмабахче
- Все передвижения на общественном транспорте Стамбула по программе
- Внутренний перелет Стамбул-Каппадокия
- Трансфер из и в аэропорт в Каппадокии
- Экскурсия по Каппадокии с гидом
- Обед вовремя экскурсии
- Фотосессия с кабриолетом с проф фотографом
- Аренда кабриолета
- Прогулка на Vintage
- Аренда студии ковров
- Сопровождение организатора
- Помощь в покупке и подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Перелет из вашего города
- Обеды и ужины не по программе
- Полет на воздушном шаре 150-200 евро
Пожелания к путешественнику
Жду тебя, мой путешественник, если ты позитивный, активный, любишь познавать новое, знакомиться с интересными людьми и ты точно знаешь что такое отдых в группе.
Важно! И я не вижу тебя в своей группе, если ты несешь негатив в любой ситуации, придираешься к каждой мелочи и вечно чем-то недоволен, ты не уважаешь всех участников тура думая только о себе и своих личных нуждах, сам следишь за таймингом группы недоверяя организатору иногда даже кото-то подгоняешь, не соблюдаешь банальные правила безопасности на природе и правила посещения страны или республики, резко реагируешь на просьбы и замечания. Просьба с таким настроем не бронировать мой тур, так как он тебе точно не понравится.
Эти правила я прописала не просто так, к моему сожалению, встречаются очень разные люди, которые могут испортить отдых всей группы, а я этого не хочу.
Спасибо что уделили время и прочли весь текст, до встречи в путешествии!