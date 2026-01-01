Мои заказы

Авторский фототур: Стамбул + Каппадокия

Тур в сказочную Каппадокию, где исполняются ваши мечты
Авторский фототур: Стамбул + КаппадокияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Авторский фототур: Стамбул + КаппадокияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Авторский фототур: Стамбул + КаппадокияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Колоритный Стамбул и романтичная Каппадокия в одном туре! Тебя ждет обновленная программа с новыми и топовыми локациями региона.

Программа тура по дням

1 день

Встреча участников, Истикляль, Таксим, шоппинг

Встречаемся с участниками в новом аэропорту Стамбула до 14:00 и едем на заселение в наш отель. Размещение будет в центральной части города, недалеко от Галатской башни, здесь не такая шумная туристическая часть, есть уютные улочки и винные бары, а вечерами можно наслаждаться десертом Сан-Себастьян с интаграмным видом.

Размещаемся в отеле, немного отдыхаем с дороги, идем на прогулку и обед. После идем изучать город на улучу Истикляль и площадь Таксим, именно здесь лежит маршрут того самого красного трамвая, сделаем с ним фото, зайдем в запретные для нашей страны бренды, возможно даже кто-то устроит себе шоппинг. А вечером, конечно же, попробуем знаменитый десерт Сан-Себастьян. На этой шикарной ноте завершим наш первый день в Стамбуле.

Встреча участников, Истикляль, Таксим, шоппингВстреча участников, Истикляль, Таксим, шоппингВстреча участников, Истикляль, Таксим, шоппинг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Мечети, Базилика, базары и яхта на закате

Завтракаем и отправляемся на прогулку в туристический центр Стамбула. Сегодня ты пройдешь по парку, где когда-то гуляла сама Хюрем Султан, увидишь дворец Топкапы, где снимали Великолепный век, увидишь и зайдешь в знаменитые мечети Айя София и Голубую Мечеть. А еще, спустишься в мистическую Цистерну Базилика. Во старой половине дня пообедаем и обязательно покормим чаек на террасе ресторана, конечно, сделаем инстаграмные фото.

Сытые и довольные посетим Гранд Базар и Египетский рынок, где можно будет купить сувениры и сладости. А после, на закат выйдем на яхте в море, вас ждет индивидуальная прогулка на белоснежной яхте, будем созерцать Стамбул с воды, рассмотрим дворцы, крепости, мечети, мосты, будем делать фот и проводим закат. После поужинаем и вернемся в отель.

Мечети, Базилика, базары и яхта на закатеМечети, Базилика, базары и яхта на закатеМечети, Базилика, базары и яхта на закате
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ортакей, Балат, закат

Этот день начнем с осмотра мечети Ортакей, утром тут не так много туристов и можно сделать красивые кадры с чайками, теплым светом и даже в платье, плюс ко всему выпьем турецкого чая на пароме.

Далее едем в, не менее известный, район Балат. Здесь мы погуляем по улочкам с яркими домиками, будем рассматривать детали, гуляя в спокойном темпе. Найдем аллею с яркими зонтиками и с делаем с ними фото.

Ортакей, Балат, закатОртакей, Балат, закатОртакей, Балат, закат
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Долмабахче, перелет в Каппадокию

Сегодня мы посетим один из самых красивых дворцов Стамбула дворец Долмабахче. Вы пройдете по его широким коридорам, будете удивляться необыкновенной красоты вещам и масштабу, увидите, как жили правители империи в те времена и влюбитесь в этот дворец и парк. Обязательно сделаем фото с видами на Босфор у резных ворот. После небольшого экскурса и восхищений пообедаем в Галата порт, пройдем по нужным магазинам и отправимся в аэропорт, ведь вечером у нас перелет в Каппадокию.

Участникам, которые летят в Каппадокию, эти билеты вам покупает организатор, они включены в стоимость тура. Участники, которые завершают в этот день свой тур, вам необходимо смотреть свой обратный рейс после 18:00, новый аэропорт Стамбула.

Долмабахче, перелет в КаппадокиюДолмабахче, перелет в КаппадокиюДолмабахче, перелет в Каппадокию
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Полет на воздушном шаре, экскурския

Просыпаемся очень рано утром и едем исполнять мечту! Полеты на воздушных шарах проходят только на рассвете, только представьте, как вы около часа парите в небе, видите восходящее солнце, Каппадокию и ее пейзажи с высоты птичьего полета, пролетаете по долинам на расстоянии вытянутой руки… Это чувство не передать словами их можно только прожить.

После полета мы вернемся в отель, позавтракаем и немного отдохнем перед экскурсией, а в обед едем знакомиться с историей и культурой Каппадокии. Ты посетишь древний город Учхисар, пройдемся по подземному городу и посмотрим, как устроен был быт местных, посетим гончарную мастерскую, ювелирную фабрику, Долину любви и завершим нашу программу на инстаграмной смотровой с качелями и видам на Ортахисар.

Полет на воздушном шаре, экскурскияПолет на воздушном шаре, экскурскияПолет на воздушном шаре, экскурския
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Фотосессия, машинки Vintage

Это утро будет возможно еще ярче по эмоциям, ведь тебя ждет невероятная профессиональная фотосессия с кабриолетом и воздушными шарами на рассвете. Сначала мы побываем прямо в гуще событий на площадке, где взлетают воздушные шары, затем прокатимся среди взлетающих шаров на кабриолетах, завершим остановкой на смотровой в долине любви и фото в платьях.

После такого яркого и насыщенного утра мы позавтракаем, по желанию можно будет отдохнуть перед вечерней программой или купить сувениры. А в самое красивое время на закате мы поедем изучать долины Каппадокии на ярких машинках Vintage, посетим древний город Чавушин, несколько ярких смотровых и погуляем по долине Зельве.

Фотосессия, машинки VintageФотосессия, машинки VintageФотосессия, машинки Vintage
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Фото в турецком стиле, аэропорт

Сегодня будет более спокойное утро, любители ранних подъемов могут насладится видами шаров на смотровой отеля или прогуляться в спокойном темпе среди летящих шаров, а любители поспать смогут хорошенько выспаться. Далее мы позавтракаем и отправимся в восточную сказку, ты оденешь красивое платье, прогуляешься среди ковров и турецких светильников, сделаешь невероятные фото в стиле великолепный век. После таких ярких кадров мы попрощаемся с Каппадокией и отправимся в аэропорт.

Для вашего возвращения вы можете выбрать любой удобный для вас рейс начиная с 15:00 из аэропорта Невшехир или Кайсери с пересадкой в Стамбуле или Анталии. Для оптимизации вашего маршрута, поиска удобных и дешевых билетов, покупки билетов у турецких авиакомпаний напрямую без наценки - вы можете обратиться за помощью к организатору тура.

Фото в турецком стиле, аэропортФото в турецком стиле, аэропортФото в турецком стиле, аэропорт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Стамбуле (3 ночи)
  • Проживание в Каппадокии (3 ночи)
  • Завтраки
  • Трансфер из и в аэропорт Стамбула
  • Аренда яхты на закате
  • Входной билет в Цистерну Базилика
  • Входной Билет в Долмабахче
  • Все передвижения на общественном транспорте Стамбула по программе
  • Внутренний перелет Стамбул-Каппадокия
  • Трансфер из и в аэропорт в Каппадокии
  • Экскурсия по Каппадокии с гидом
  • Обед вовремя экскурсии
  • Фотосессия с кабриолетом с проф фотографом
  • Аренда кабриолета
  • Прогулка на Vintage
  • Аренда студии ковров
  • Сопровождение организатора
  • Помощь в покупке и подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Перелет из вашего города
  • Обеды и ужины не по программе
  • Полет на воздушном шаре 150-200 евро
Пожелания к путешественнику

Жду тебя, мой путешественник, если ты позитивный, активный, любишь познавать новое, знакомиться с интересными людьми и ты точно знаешь что такое отдых в группе.

Важно! И я не вижу тебя в своей группе, если ты несешь негатив в любой ситуации, придираешься к каждой мелочи и вечно чем-то недоволен, ты не уважаешь всех участников тура думая только о себе и своих личных нуждах, сам следишь за таймингом группы недоверяя организатору иногда даже кото-то подгоняешь, не соблюдаешь банальные правила безопасности на природе и правила посещения страны или республики, резко реагируешь на просьбы и замечания. Просьба с таким настроем не бронировать мой тур, так как он тебе точно не понравится.

Эти правила я прописала не просто так, к моему сожалению, встречаются очень разные люди, которые могут испортить отдых всей группы, а я этого не хочу.

Спасибо что уделили время и прочли весь текст, до встречи в путешествии!

Визы
Вам потребуется загранпаспорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Маргарита
Маргарита — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствую тебя, дорогой путешественник! Меня зовут Маргарита и я организую туры с июня 2020 года. За это время я самостоятельно провела уже более 75 туров. Сейчас в моем арсенале уже много
читать дальшеуменьшить

направлений: Кавказ (это такие республики как Северная Осетия, Дагестан, также Домбай и Приэльбрусье), Абхазия, Турция, Азербайджан, Калининград и планирую расширять горизонты путешествий. Сейчас я стала больше специализироваться на формате тура, как фото девичники, поэтому парней в моих путешествиях увидишь не часто) В своих турах я всегда стараюсь сохранять дружественную и позитивную атмосферу, обязательно знакомлю группу между собой до путешествия, рассказываю интересные истории и то, что сама знаю о месте и локациях, показываю вам удивительные места и делаю памятные фотографии, а также делаю все от меня зависящие, чтобы в туре вы могли не о чем не думать, а просто отдыхать и заряжаться энергией от вашего путешествия. Что еще тебе нужно знать о моих турах? 1. Группы 7-14 человек 2. Некоторые туры провожу не я лично, а гиды, с которыми я работаю по разным направлениям. Уточняйте данную информацию до бронирования. 3. В туры с моим личным сопровождением я обязательно беру реквизит для фото - это летящие платья, бокальчики и винный столик. 4. Из тура со мной ты обязательно привезешь красивые фото и видео, которые я с удовольствие снимаю на свой телефон. Я не профессиональный фотограф, не обрабатываю фотографии, а снимаю от души со своим видением. Также опираюсь на референсы из пинтерест) 5. Мои туры не про нудные экскурсии, а про позитив, природу, горы и море, атмосферу места, красивую фотографию, вкусную еду и веселье. Жду тебя, мой путешественник, если ты позитивный, активный, любишь познавать новое, знакомиться с интересными людьми и ты точно знаешь что такое отдых в группе. ВАЖНО! И я не вижу тебя в своей группе, если ты несешь негатив в любой ситуации, придираешься к каждой мелочи и вечно чем-то недоволен, ты не уважаешь всех участников тура думая только о себе и своих личных нуждах, сам следишь за таймингом группы недоверяя организатору иногда даже кото-то подгоняешь, не соблюдаешь банальные правила безопасности на природе и правила посещения страны или республики, резко реагируешь на просьбы и замечания. Просьба с таким настроем не бронировать мой тур, так как он тебе точно не понравится. Эти правила я прописала не просто так, к моему сожалению, встречаются очень разные люди, которые могут испортить отдых всей группы, а я этого не хочу. Спасибо что уделили время и прочли весь текст, до встречи в путешествии!

Тур входит в следующие категории Каппадокии

Похожие туры на «Авторский фототур: Стамбул + Каппадокия»

3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство с комфортом в мини-группе
На машине
3 дня
6 отзывов
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство с комфортом в мини-группе
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$540 за человека
Тур в Стамбул и Каппадокию с фотографом
7 дней
Тур в Стамбул и Каппадокию с фотографом
Тур для тех, кто ценит своё время и комфорт
12 июн в 10:00
27 июн в 10:00
от 125 587 ₽ за человека
Стамбул и Каппадокия: максимум впечатлений и активностей
7 дней
-
22%
Стамбул и Каппадокия: максимум впечатлений и активностей
Самый насыщенный тур по Стамбулу и Каппадокии с фотографом на всём маршруте
19 окт в 10:00
5 окт в 10:00
от 109 000 ₽139 000 ₽ за человека
Две звезды одной страны: Стамбул и Каппадокия за 7 дней
7 дней
-
21%
Две звезды одной страны: Стамбул и Каппадокия за 7 дней
Подари себе тур в Стамбул и Каппадокию на 7 дней
22 июн в 10:00
1 ноя в 10:00
от 81 162 ₽102 520 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каппадокии
Все туры из Каппадокии
-7%
119 607 ₽
от 111 064 ₽ за человека