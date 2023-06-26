Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и прокатиться на квадроциклах или лошадях по долинам
Начало: Гёреме, время зависит от ваших рейсов
«Если вы хотите заказать фотосессию, сообщите об этом заранее»
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
59 000 ₽ за человека
Каппадокия с фотографом! Мини-группа 1-6 человек
Планируете поездку компанией более 2 человек?
«фотосессия на фоне летающих шаров»
5 июл в 10:00
12 июл в 10:00
от 76 646 ₽ за человека
Тур в Стамбул и Каппадокию с фотографом
Тур для тех, кто ценит своё время и комфорт
«фото-прогулки по самым инстаграмным локациям в Стамбуле»
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 122 831 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина26 июня 2023Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела побывать и в Каппадокии
- ООлеся8 июня 2023Спасибо огромное Оленьке за сказочное путешествие, за исполнение мечты, за сотни прекрасных фотографий 👌🥰Забронировали тур ещё до ковида,поехали только в
- ММарина7 июня 2023Мне все очень понравилось! Успела полетать на шаре, побывать на экскурсии и получить классные профессиональные фотографии, которым обзавидовались подруги и
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит тур в Каппадокии в июле 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 тура от 59 000 до 122 831. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Каппадокии, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсионные туры будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025