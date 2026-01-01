Описание тура
Если ты давно мечтала увидеть город на берегу Босфора
Кормить чаек на крышах
Кататься на паромах и пить самый вкусный чай
Попробовать самую вкусную турецкую кухню
Посетить все самые инстаграмные места и сделать тысячи фото
И даже полететь в Каппадокию на пару дней и подарить себе сказку
Тогда, поехали с нами!
Тебе больше не нужно ждать подругу или уговаривать мужа - у нас уже есть компания и мы зовём тебя с собой!
У нас мини группа- всего 8 девочек!
Программа тура по дням
Добро пожаловать в самый красивый город на земле
Мы встречаемся в аэропорту Стамбула и на организованном трансфере отправляемся в самое сердце города!
Заселение в отель в самом центре Султанахмет
Немного отдохнем после дороги, и отправляемся на приветственный ужин с видом на Босфор
Знакомимся и поднимаем бокалы за наш прекрасный отдых!
Это И Есть Стамбул
Утром мы сделаем красивые кадры с видом на Босфор и затем нас ждет знакомство с Великим городом!
Нас ждет прогулка по самым красивым и знаменитым местам Старого города с профессиональным гидом-
Вы увидите Султанахмет, Константинопольский Ипподром, Айя Софию,
Голубую мечеть, сад дворца Топкапы, колоритный Гранд базар, знаменитые старинные ханы, мечеть Сулеймание
Далее мы посетим старинную Османскую кофейню, где подают очень вкусный кофе
Далее мы отправимся на улицу Истикляль ловить красный трамвайчик и увидеть Галатскую башню
Яркий Стамбул на двух континентах
После завтрака мы пойдем гулять по яркому и красочному району Балат, тот самый район с цветными домиками и обязательно зайдем в антикварное и самое инстаграмное кафе!
После прогулки по Балату, мы сядем на паром и поплывем на Азиатскую часть- в
самый сериальный район Стамбула.
Прогуляемся по красивой улице с яркими домиками, попробуем десерты, заглянем в цветочный магазин Эды из сериала Постучись в мою дверь и увидим дом Кемаля из
Черной любви
После мы отправимся в сад дворца Бейлербейи летняя резиденция султанов- отсюда открываются прекрасные виды на Босфорский мост (по желанию можно зайти во
дворец)
После этого по желанию можно подойти к дому Корханов)))
а далее самая красивая смотровая площадка с видом на Мост))
Роскошный Стамбул
Утром мы сядем на паром и поплывем в Ортакей- одно из самых инстаграмных и красивых мест Стамбула Прекрасная мечеть на берегу Босфора, а над ней знаменитый Босфорский мост
Сделаем красивые кадры на причале, пройдемся по улочкам рядом и попробуем Кумпир который продают только здесь
Далее поедем гулять во двор Дворца Долмабахче - сделаем знаменитые инстаграмные
фотографии на фоне белоснежных ворот и Босфора.
После вернемся в отель собирать чемоданы ведь вечером мы уже летим в Каппадокию!
Каппадокия - это сказка
Утром мы проснемся и увидим волшебство- тысячи шаров взмывающих в небо! сделаем невероятные кадры на террасе нашего отеля
Посмотрим Крепость Учхисар — причудливую 60- метровую скалу, которую стали использовать как крепость еще в период хеттского царства
Долину Любви — мы покажем со смотровой площадки самую фотогеничную долину
региона
Аванос — центр гончарного искусства Каппадокии.
Долину Пашаба — необыкновенные каменные столбы, по форме напоминающие грибы.
А вечером наступает совсем другая атмосфера- в скалах загораются огоньки и город похож на сказку Алладин
Мы отправимся в атмосферный ресторан с видом и будем наслаждаться колоритом
Фотосессия в Кападокии
Ранним утром вместе с фотографом и летящими платьями мы отправимся на самые красивые площадки для фотосессии
После позавтракаем и пойдем гулять по Гереме, снимать классный контент и покупать сувениры
Вечером вылет в Стамбул
До встречи в Стамбуле
Утром мы проснемся в Стамбуле
Выпьем турецкий кофе в атмосферной кофейне и отправимся в аэропорт
Но мы не прощаемся, а говорим Стамбулу - До Новых встреч! Потому что я знаю- этот город украдет ваше сердце!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта в отель и обратно - Мы встретим и проводим вас чтобы вы не заблудились
- Проживание в центре Старого города города
- Приветственный ужин в красивом ресторане
- Экскурсия по историческому центру с гидом
- Перелет в Каппадокию и обратно
- Проживание в атмосферном отеле в Каппадокии с террасой 2 ночи
- Транспортные расходы (трамвай, паромы)
- Летящие платья для фото и видео (мобильная сьемка в Стамбуле на террасе)
- Фотограф в Каппадокии
- Сопровождение организаторов 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Стамбул и обратно
- Обеды/ужины
- Сувениры по вашему желанию
- Входные билеты в платные обьекты (по желанию)
- Полет на шаре (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Девочки, в нашем туре всего 6 мест- мы за камерные, дружные группы и комфортные путешествия) Тур очень активный! Пожалуйста, берите удобную обувь)) Стамбул прекрасный огромный город! Мы много гуляем. много снимаем -но оно того стоит!
Пожелания к путешественнику
Важно: Для вьезда в Турцию загранпаспорт должен быть действителен не менее 4 месяцев с момента вьезда