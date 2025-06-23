Описание тура
Подари себе Тур в Стамбул и Каппадокию
7 дней, которые ты запомнишь надолго.
От древних мечетей и Босфора до рассветов под воздушными шарами.
Это путешествие — не просто отдых. Это подарок себе: за труд, за заботу, за всё, что ты каждый день преодолеваешь.
— Уютная и позитивная -группа
—Отели с ширинами терассами, видом на Босфорский мост
— Гиды, которые покажут Турцию с душой
— Забота, внимание к деталям, свобода и вдохновения
—Гастрономические радости
Программа тура по дням
Ужин знакомство и прогулку по центру
Апрельские даты попадают на парад тюльпанов! Встречаемся в новом аэропорту Стамбула (Ist havaliman) в 14:00, где нас ждет комфортабельный трансфер и едем заселяться. Рекомендую прилетать в Стамбул в день старта тура 11:00 - 13:00. Если рейсы раньше на день тура, или вы продлеваете отпуск после тура, то я помогу вам забронировать номер в отеле тура. Так же подробно расскажу как самостоятельно добраться до отеля. На сегодня не запланированы мероприятия. Мы спокойно и без спешки заселяемся в отель, после заселения в отель, мы знакомимся с группой и ужинаем в ресторане с видом на главные достопримечательности города!
Отправляемся на вечернюю прогулку по центру, пройдемся по его улочкам, заглянем в парк Гульхане, увидим самую красивую набережную Сарай буруну, сюда из России прибывает круизный лайнер Астория Гранте.
Так же мы здесь мы будем пробовать самый вкусные турецкие десерты.
После прогулки и ужина, возвращаемся в отель, что бы отдохнуть от перелета.
Сокровища Стамбула
Вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и посмотрите на город с лучших смотровых площадок. Я покажу вам самые живописные места города.
- Гранд Базар самый большой крытый рынок в мире, это настоящий город в городе, состоящий из 66 улиц и 18 ворот, 2000 ателье, мечети, кафе, фонтаны, школа, многочисленные склады, хамам. Имеется даже полицейский участок.
- мечеть Сулеймание- символ Золотого века Стамбула. Рассмотрите гробницы Суйлемана и Роксоланы и насладитесь чудесным видом на Золотой Рог, Галатский мост и Галатскую башню;
- Египетский базар- вам надолго запомнится колоритный восточный рынок с пряным ароматом приправ, специй и сладостей. Покупаем сувениры и сладости.
- А еще мы в секретной локации попробуем самый настоящий Османский кофе!
- Увидите не туристические районы Стамбула и погрузитесь в его колорит, атмосферу!
- Далее отправимся исследовать самобытный и не туристический Балат, его кварталы поразят вас нетипичной для Стамбула архитектурой, разноцветными фасадами, словно созданными для для охоты и атмосферными кафе. Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и единственный христианский храм города, который никогда не прекращал службы и не был превращен в мечеть.
- сегодня будем пробовать вкусняшки - уличный стритфуд Стамбула!
- Выпьем чашку настоящего Османского кофе!
- Далее вас ждет тур по Босфору, где вы сможете увидеть местные достопримечательности с воды, согреетесь турецким чаем, покормите чаек на Босфоре и сделаете невероятные фото на память.
- Возвращение в отель, свободное время до ужина с группой на терассе лаундж бара.
- 18:00 свободное время
Таксим, Истикляль и тот самый красный трамвай
- отправимся в Таксим, на знаменитую улицу Истикляль - символ турецкой свободы и независимости. Здесь - вы увидите кварталы, в которых жили русские дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи.
- Церковь Святого Антония Падуанского — построенная в венецианском неоготическом стиле по проекту итальянца Джулио Монджери, она впечатлит вас изяществом архитектурных элементов.
- выпьем настоящий турецкий кофе, сделаем красивые фотографии с историческим красным трамвайчиком.
- Лестница
- Галатская башня - одно из старейших сооружений города. здесь я вам расскажу о полете над Босфором турецкого Икара.
- Цветочный Пассаж построенный греческим банкиром в 1876году.
- Отель музей Перра Палас, который был построен для пассажиров восточного Экспресса. Мы увидим номер 101 первого президента Турции.
- заглянем в книжный магазин, фишкой которого является его лестница из книг. Интересно, что изначально это был французский клуб, где собирались французы живущие в Стамбуле.
- Кто не ел бутерброд со скумбрией, тот не был в Стамбуле! Отправимся к Галатскому мосту, где готовят самый вкусный знаменитый стрит-фуд балык экмек (рыбу в лаваше).
- Галатапорт, самая красивая набережная в Стамбуле, которая притягивает сюда множество туристов, длина береговой линии — 1,2 километра. огромные туристические лайнеры высотой с многоэтажный дом. Порт принимает одновременно до трех круизных лайнеров.
После вкусного турецкого завтрака в нашем отеле, мы отправимся смотреть и делать атмосферные фото и видео.
18:00 свободное время
Перелет в Каппадокию
Сегодня у нас будет время посетить сердце Стамбула- площадь Султанахмет и также сделать покупки сувениров и сладостей.
И сделать миллион яркие фотографии с чайками на террасе отеля.
- Голубая мечеть (мечеть Султанахмет)
После прогулки возвращаемся в отель и отправляемся в аэропорт и мы летим в Каппадокию, чтобы стать на шаг ближе к мечте - полетать на шарах в Каппадокии!
Я вам даю номер рейса Стамбул Каппадокия, на котором летит вся группа. Если затрудняетесь могу помощь с покупкой.
Вечером заселимся в отель и отдыхаем перед ранним подъемом, ведь утром вас ждет полет на воздушном шаре!
Воздушные шары и подземный город
Раний подьем, в 04:30 желающие отправляются полетать на воздушных шарах. полет на шаре оплачивается дополнительно, не включен в стоимость тура! Из за погодных условий может быть отмена полёта или перенос в другую долину. Стоимость полёта не известна заранее, цена скачет, из за долгой отмены полетов, первый день повышается, если регулярные полеты цена средняя. Цена на полет будет известна за день. Вас ждет полет в лучах восходящего солнца среди скал и в окружении множества шаров, будем наслаждаться атмосферой и парить над скалами, а после приземления вам выдадут сертификат об успешном полете! Выпьем бокал игристого за исполненную мечту и получим сертификат! (если вы не захотите лететь, можно сделать волшебные фото с шарами на смотровой площадке нашего отеля) Далее:
Турецкий завтрак в отеле.
Экскурсия с профессиональным русскоговорящим гидом, который родился в регионе Каппадокии, он расскажет и покажет живописнейшиедолины и основные достопримечательности Каппадокии.
Начнем мы с древнего подземного города. Историки считают, что подземный город мог быть основан в 8 веке до нашей эры. Это настоящий многоэтажный мегаполис под землей, мы увидим древние кухни, кладовые и винодельню, жилые комнаты и стойла животных. Посетим церковь и миссионерскую школу и удивимся, насколько развита инфраструктура подземного города. Далее посетим одну из самых лучших смотровых площадок, которая расположена в древней крепости- бывшая сторожевая башня и самая высокая точка Каппадокии. Вы подниметесь на смотровую площадку замка и полюбуетесь шикарными видами на скалы и долины. Заедем в долину Воображения, долину Любви, Крепость Ортахисар — образованная тысячелетия назад в результате природных катаклизмов, сегодня она напоминает сказочный замок. Монастырь госпиталь в долине Халлыч Победаем в ресторане, где готовят традиционное блюдо этого региона.
Город гончаров Аванос —его жители начали постигать гончарное искусство еще во времена хеттов. Ремесло живет и процветает по сей день. Гончарные изделия из Аваноса продаются во многих странах мира. Вы заглянете в лавки местных мастеров и увидите, какие изящные кувшины, горшки и тарелки они создают своими руками. Увидим, как при нас мастер изготовит очень сложный по форме горшок всего за несколько минут! И попробуем гончарное искусство сами, впечатления не забываемые.
Дегустация местного вина (за дополнительную плату)
Возвращение в отель. Вечером нас ждет ужин, будем есть, пить, веселится и танцевать!
Сокровища Каппадокии
Утро начинается с вкусного завтрака и отправляемся на экскурсию с 10:00 до 17:30
Зеленый тур охватывает южную часть Каппадокии. В этой экскурсии самым важным является посещение подземного города Деринкую и прогулка по одной из самых живописнейших долин Каппадокии — Ихлара. В комплекте с красным туром вы познакомитесь с большей частью Каппадокии.
Гёреме панорама
Крепость Учхисар
Долина Ихлара
Озер Нар
Панорама Долины Голубей
Программа:
Эта экскурсия начинается с одной из самых зрелищных панорам, с которой можно увидеть всё поселение Гёреме и долину до крепости Учхисар.
После мы посетим самый глубокий, самый протяженный и красивейший Каньон Ихлара. Наш путь займёт около часа и ляжет по берегу реки Мелендис.
Затем наш ждёт обед, после которого мы отправимся любоваться на краторное озеро Нар.
Дорога обратно займёт около часа, затем мы сделаем остановку в Долине Голубей, где мы сможем увидеть тысячи голубятен.
И последней остановкой зелёного тура будет центр обработки оникса, где мы получим информацию о драгоценных и полудрагоценных камнях Каппадокии и увидим традиционные ювелирные украшения.
Вы вернётесь в отель около 17.30 с хорошими воспоминаниями из подземного города и прогулки по каньону. Возвращение в отель.
Если из за погодных условий шары не летали первый день, то у вас будет шанс полетать на второй и третий день. Полеты на шарах бронирую заранее, сразу как вы забронировали тур.
Прощание с Каппадокией
Сегодня хорошенько отсыпаемся, завтракаем и собираем вещи и отправляемся в аэропорт для перелета домой.
У каждого будет трансфер на вылет из Каппадокии в Стамбул, вылеты можно смотреть из аэропортов Невшехир и Кайсери
Если затрудняетесь с внутренним рейсом до я Стамбула я вам подберу более удобный рейс для состыковки рейса из Стамбула.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях Стамбула и Каппадокии
- Завтраки
- Трансфер из нового аэропорта до отеля и по всей программе тура
- Прогулка на пароме по Босфору во время которой вы увидите главные достопримечательности с воды
- Передвижения в общественном транспорте города Стамбула
- Входные билеты в музеи по программе тура
- Экскурсия по Каппадокии и Стамбулу с гидом
- Прогулка на лошадях в долинах Каппадокии
- Ну миллион ярких фото и видео от меня
Что не входит в цену
- Авиа перелеты (консультирую)
- Обеды, ужины (10-30)
- Одноместное размещение (доплата от 50)
О чём нужно знать до поездки
Оплата за тур
Здесь оплачиваете бронь тура, остальная сумма наличными в евро в первый день тура. Билет у вас в личном кабинете.
Сопровождаю группу в Каппадокию от 4х туристов, если группа 1-3 туриста, тур гарантирован, отправляю группу в Каппадокию, трансфер, отель и насыщенная программа на 2 дня гарантирована. У вас не будет время скучать, с туристами я на связи 24/7.
На связи с нами
За неделю до поездки, мы пришлем вам ссылку на вашу группу в Whatsapp. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, ознакомиться со всеми инструкциями, задать интересующие вас вопросы организатору.
Деньги
Национальная валюта Турции - турецкая Лира. Вы едите в заграницу, везите с собой доллары и евро, здесь вы них будет обменивать на турецкие лиры. Поменять деньги можно будет в обменных городских пунктах около отеля. Поменять можно доллары, евро.
Карты Российских банков не работают в Стамбуле.
Сим-карты
Если вам нужны местная сим-карта с мобильным интернетом, то можно будет купить в городе. Но я вам рекомендую подключить роуминг на ватсап, что бы оставаться на связи или подключить Еsim.
Подготовка к туру
Наше путешествие не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный, спокойный, доступный большинству людей. В случае если кто-то не хочет длительной прогулки, мы всегда предлагаем опции.
Что взять с собой?
Загран Паспорт
Удобную обувь (кроссовки)
Женщинам платок для посещения мечетей
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Средства личной гигиены
Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе (аптечка первой помощи в автобусе есть)
Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат
Встреча
Встречаемся в первый день тура в новом аэропорту Стамбула в 14:00.
Водитель будет встречать вас с табличкой при выходе из 14 выхода
Затем - групповой трансфер в отель Стамбула, заселение.
Важно заранее сообщить время прилета и номер рейса!
Время
Обратите внимание, что время Стамбула одинаково с московским.
Размещение
За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.
Внимание! По вашему желанию мы можем поселить вас с другим участником нашей группы такого же пола. Обязательно напишите нам об этом. Мы стараемся помочь и объединить наших гостей, но гарантировать не можем, что на ваши даты у кого-то будет такой же запрос.
Погода
Погоду всегда смотрите перед вылетом.
Питание
В программе предусмотрено следующее питание:
все дни завтраки
в Каппадокии, если вы летите без моего сопровождения, включены 2 обеда
Полет бронируем за один или два дня. Изменения в маршруте тура по усмотрению организатора тура.