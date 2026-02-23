Описание тура
Когда последний раз ты чувствовал, что тебе по-настоящему повезло?
Вот тебе шанс: полететь на воздушном шаре, исследовать древние пещеры и пить турецкий чай под безумно красивый закат. Ты ведь знаешь, что такие моменты — это не для всех, но ты можешь стать частью этого безумного приключения.
Каппадокия — это место, где не просто фотографируешь, а погружаешься в сказку. Камни, вырезанные в скалах, долины, как с другой планеты, и рассветы, которые ты захочешь снимать на видео.
Три дня, и ты забудешь, что такое будни. Вместо них — уникальные виды, захватывающие маршруты, и атмосфера, которую не передаст ни одна картинка.
Что тебя ждёт?
- Полет на воздушном шаре над самыми волшебными долинами Каппадокии. Хочешь почувствовать, как это — быть частью самого красивого рассвета?
- Турецкие сладости, чай и секретный фисташковый кофе — да, прямо в сердце Каппадокии, в панорамном кафе, который погружает в атмосферу восточной магии.
- Прогулки по подземным городам, которые не одни тысячелетия помнят истории, о которых тебе даже не снилось.
- Джип-сафари по сказочной долине, где каждый поворот — это кадр для кинематографа.
- Учхисар — крепость, где ты можешь почувствовать себя настоящим искателем приключений и увидеть пещерных жителей, живущих прямо в скале!
- Долина Любви — загадай желание, а потом поднимем бокал за его исполнение.
- Ты сделаешь так много фото, что все обзавидуются!
Все с комфортом: это путешествие для тех, кто не собирается суетиться, а хочет по-настоящему отдохнуть.
Ты забудешь про стресс и почувствуешь, как легко жить, когда у тебя есть время на всё.
Идеальные маршруты, в которых каждый шаг будет приносить впечатления.
Мы не просто ведем тебя по самым ярким местам. Мы даём тебе возможность пережить каждый момент по-настоящему. Смотри в глаза этой невероятной истории, которая начинается прямо сейчас.
Забронируй место. Пиши в Директ и летим с нами.
Каппадокия ждёт. Готовы?)
Внимание: Тур может проводиться в любые удобные для Вас даты. Группа от 2-х человек.
Программа тура по дням
Привет, сказочная Каппадокия
Вас приветствует регион, озаренный лучами рассветного солнца, складками гор и холмов, трюфельными шапками домов-пирамид, разноцветными долинами и конечно воздушными шарами то ещё комбо!
Прибываем Каппадокию, заселяемся в отель, где у вас будет возможность передохнуть после недолгого перелёта (из аэропорта Стамбул занимает не более 1 часа).
Вечером отправляемся на пешую прогулку по Гёреме, увидим сувенирные лавочки, атмосферные кафе, узкие улочки и поднимемся на смотровую площадку встречать потрясающий закат с видам на город, горящий яркими огоньками, создающий впечатление сказочной долины.
После прогулки ужин в ресторане, где мы познакомимся и обсудим планы на ближайшие дни.
Долина Любви и Воздушные шары
То, ради чего стоит встать в 4:00 утра!)
Один раз в жизни, каждый должен испытать эти эмоции на себе!
Именно сегодня, у вас будут потрясающие виды в течении всего дня, и прекрасная возможность запечатлеть это на камеру. Мы сделаем всё, чтобы вы могли расслабиться и наслаждаться моментом.
В 5 утра за нами заезжает трансфер, чтобы отвезти на стартовую площадку к воздушным шарам. Нас ждут потрясающие виды Каппадокии, энергетика долины и неземные пейзажи. Вы поймаете вайб счастья и насладитесь атмосферой в воздухе паря над скалами. При приземлении вам выдадут сертификат об успешном полете и бокал игристого!)
Здесь каждый сам выбирает ракурс, откуда наблюдать эту невероятную красоту! Если вы не захотите лететь - можно наблюдать за шарами с террасы нашего отеля или пойти на смотровую площадку, где будет возможность сделать insta фото и видео!
Если вы не планируете летать, то в это утро мы совершим прогулку по прекрасной живописной долине на сафари-джипах, в дополнении вы сможете заказать фотосессию в шикарных платьях на фоне воздушных шаров. Но полетать однозначно рекомендуем, чтобы испытать эти эмоции на себе!
После полета/прогулки на джипах, мы возвращаемся в отель и отправляемся на вкусный турецкий завтрак! После завтрака едем рассматривать окрестности загадочной Каппадокии:
в Подземный город, где мы сможем посмотреть и узнать, как раньше здесь жили люди и какие приспособления использовали.
большой город- крепость Учхисар- это самая высокая точка Каппадокии, откуда открываются роскошные панорамы окрестностей. Вы погуляете по древней скальной крепости и прикоснётесь к её истории.
Каждый из вас максимально прочувствует атмосферу этого региона!
Посетим город мастеров Аванос, где вы сможете попробовать что-то слепить из глины своими руками), Обед в ресторане-пещера, где вы сможете оценить и попробовать невероятные изыски турецкой кухни!
Долина Любви, где картинка из туристических буклетов оживает на ваших глазах. Вы увидите знаменитые сказочные грибы в Долине Воображения и сделаете потрясающие фотографии, полюбуетесь на закате кирпично-красным оттенком гор и раскроете с чем связан их необычный цвет, загадаете свое самое заветное желание! Сделаем остановку в панорамном ресторанчике и попробуем знаменитый фисташковый кофе, который приготовят для вас очень интересным способом.
В завершении этого дня вас ждёт бокальчик игристого и ужин в ресторане!!!
День вылета
Сегодня, к сожалению, день вылета! Трансфер доставит вас в аэропорт Невшехир или Кайсери, зависит от ваших планов и удобного вылета (поможем с подбором рейсов). Желающие смогут продлить свое пребывание в прекрасной Каппадокии, поможем с бронированием отеля, подскажем интересные локации.
Чек аут из отеля в 11:00, можно успеть встретить еще один рассвет и затем отправиться в аэропорт, поэтому вылеты можно брать после 11:00, до аэропорта Кайсери ехать 1,5 часа, до Невшехир - 35 минут.
Обнимашки и до новых встреч!)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях Каппадокии (2-х местный номер с раздельными кроватями если вы пара, кровати 2-х спальные если в туре 3 девушки или 3 молодых человека - размещение в 3-х местном номере), возможно проживание в номере сингл - одноместное размещение за дополнительную плату
- Трансферы из/в аэропорт и по всей программе
- Завтраки в отелях
- Сопровождение лицензированным гидом
- Сопровождение проводника тура по всей программе
- Экскурсионная программа по Каппадокии
- Все платные входы по программе
- Сафари на джипах в Каппадокии
- Фото и видео сопровождение от проводника тура
Что не входит в цену
- Перелёты из вашего города в Невшехир (лучше смотреть рейсы из Стамбула, аэропорт Сабиха Гёкчен (5500-7500 руб.)
- Личные расходы на сувениры, шоппинг и другие расходы
- Обеды и ужины в кафе (30-50$ день)
- Полет на шаре (200 - 250 евро)
- Дополнительные экскурсии вне программы
О чём нужно знать до поездки
Тур Состоится В Группе От 2-Х Человек! Оплата: 15% предоплата на площадке Ютревел, остальная часть в два этапа: за неделю до старта 50% от суммы постоплаты, 50% в первый день тура. Оплата в рублях. Так же можно оплатить наличными в долларах или евро по курсу на день оплаты.
Возьмите с собой удобную одежду и обувь. Осень и зима бывают непредсказуемы по климату, средняя температура +12-15С, ранним утром и вечернее время достаточно свежо, рекомендуем взять с собой куртку, толстовку с капюшоном, перчатки, особенно актуально на рассвете для полета на воздушном шаре)
Пожелания к путешественнику
Все перемещения будут на индивидуальном трансфере. Также будем много ходить пешком по Гёреме и окрестностям. Маршруты легкие, без физических нагрузок. Нас ждет много приятных и неспешных прогулок.