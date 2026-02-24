3 день

Окраины Каппадокии

Полет на шаре (платная опция) будем стараться обеспечить Вам в первое же утро в Каппадокии.

Подземный город

Выселяемся из отеля и задаемся вопросом: что такое подземные города Каппадокии? Эти пещерные города троглодитов были созданы еще во времена хеттов и расширялись на протяжении веков, когда различные мародерские армии пересекали Центральную Анатолию в поисках пленников и грабежа. В Каппадокии около 100 подземных городов, мы посетим один из них.

Каньон и монастырь

Нас ждет прогулка в каньон, образованный рекой тысячи лет назад. Очень приятно прогуляться по долине среди виноградников, тополей и фисташковых деревьев под тихий шум стремительной воды, в окружении богатой дикой природы

Обедаем здесь же, в самом каньоне.

После обеда посетим старый христианский монастырь.

По пути обратно в отель заедем в магазин со всяческими сладостями и сувенирами.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086