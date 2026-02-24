Описание тура
Каппадокия является одним из тех редких мест, которые должны быть посещены хотя бы раз в жизни. Это страна сказок, таинственных и чарующих. Вот некоторые из невероятных достопримечательностей, ожидающих Вас здесь: сказочные дымоходы, подземные города, полеты на воздушном шаре над этим невероятным ландшафтом.
Запланированы регулярные туры - давай с нами!
Программа тура по дням
Добро Пожаловать в Турцию
Это день прилетов, без программы. Прямых рейсов в Каппадокию нет, поэтому прибываете в Стамбул прямым рейсом на 1 ночь перед утренним вылетом. Обычно этот тур является лишь частью большего 7-дневного тура, поэтому Вы можете выбрать расширенный формат и прилететь в Стамбул на 3 дня раньше, присоединившись к нему, вот ссылка на тур ссылка
Знакомство С Каппадокией
С утра выселяемся из отеля в Стамбуле, далее часовой трансфер, затем часовой перелет, и по прилету еще час трансфера в центр Каппадокии и поселение в отель.
Хайкинг
Сегодняшний день посвящен хайкингу. Мы посетим 3 самых красивых долины Каппадокии.
До обеда успеем в одну из них (прогулка займет 1 час).
А после обеда нас ждет главный хайкинговый маршрут тура в долины Каппадокии в окружении причудливых геологических формаций и быта местных жителей. Вы также увидите потрясающие раннехристианские церкви, спрятанные в долинах.
Вечером живописный закат на лучшей смотровой в окрестности Гереме.
Окраины Каппадокии
Полет на шаре (платная опция) будем стараться обеспечить Вам в первое же утро в Каппадокии.
Подземный город
Выселяемся из отеля и задаемся вопросом: что такое подземные города Каппадокии? Эти пещерные города троглодитов были созданы еще во времена хеттов и расширялись на протяжении веков, когда различные мародерские армии пересекали Центральную Анатолию в поисках пленников и грабежа. В Каппадокии около 100 подземных городов, мы посетим один из них.
Каньон и монастырь
Нас ждет прогулка в каньон, образованный рекой тысячи лет назад. Очень приятно прогуляться по долине среди виноградников, тополей и фисташковых деревьев под тихий шум стремительной воды, в окружении богатой дикой природы
Обедаем здесь же, в самом каньоне.
После обеда посетим старый христианский монастырь.
По пути обратно в отель заедем в магазин со всяческими сладостями и сувенирами.
Вершины Каппадокии
Выселяемся из отеля и начинаем наш последний день в Каппадокии.
Сегодня - насыщенная программа и всевозможные смотровые площадки Каппадокии (включая Долину Любви). Все это похоже на скульптурный зоопарк, созданный природой. Первоклассные фото для Instagram в каждой из локаций Вам гарантированы!
Долины монахов и воображения
В долине Монахов находятся одни из самых ярких дымоходов фей в Каппадокии с двойными и даже тройными каменными крышами. Этот стиль уникален даже для Каппадокии, и эти дымоходы фей называют дымоходами в форме грибов. Еще более причудливые фигуры мы увидим в долине воображения в этот же день.
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом, в котором когда-то находилась одна из крупнейших общин в регионе, представляет собой удивительный пещерный город, усеянный жилищами, религиозными и светскими помещениями. Здесь мы увидим пещерную мечеть с минаретом, старые образцы каппадокийской архитектуры и религиозные фрески.
Затем - время обеда.
Гончарный городок
Следующая наша остановка - гончарный город, где расположено множество семейных гончарных мастерских. Эти известные гончары делают замечательные сувениры, здесь можно купить все: от простых пепельниц и кружек до декоративных тарелок и шахматных наборов. Мы посетим один из гончарных магазинов-мастерских, а также местный этнографический музей, расположенный в старом османском особняке.
Трансфер в аэропорт
Вечером - трансфер в аэропорт Кайсери и вылет домой, смотрите рейсы в районе 20:00
Но при желании Вы можете продолжить тур и финишировать на море через 3 дня:
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (2х-местное) в отелях с бесплатным wifi
- Завтраки
- Вся транспортировка и трансферы, включая топливо, по маршруту (более 400 км)
- Обзорные экскурсии по Каппадокии
- Входные билеты к достопримечательностям по программе:
- Музей под открытым небом
- Крепость-муравейник
- Каньон-трещина в земле
- Подземный город
- Посещение прочих локаций в Каппадокии (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны)
- Личное сопровождение организатором тура
- Фото и видео-отчеты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Авиабилеты Стамбул-Каппадокия (85-140$)
- Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки
- В случае прогнозной скорости ветра более 10 м. с. полеты на шарах отменяют (это ясно лишь за сутки до полета), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии
- Перемещаемся пешком в долинах Каппадокии и иногда в Стамбуле, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на автомобиле (естественно, Вы на пассажирских сидениях, водить не нужно)
- В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями
- Это не треккинг, но в турах есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъемы вверх около 1 км. Прошу учесть это, если у Вас есть противопоказания.
Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?
Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям.
Кто покупает билеты?
Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем делаем все, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.
Пожелания к путешественнику
- С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека
- Для прогулок по пересеченной местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах