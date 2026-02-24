Под высоким синим небом: Каппадокия и окрестности

Описание тура

Каппадокия является одним из тех редких мест, которые должны быть посещены хотя бы раз в жизни. Это страна сказок, таинственных и чарующих. Вот некоторые из невероятных достопримечательностей, ожидающих Вас здесь: сказочные дымоходы, подземные города, полеты на воздушном шаре над этим невероятным ландшафтом.

Программа тура по дням

1 день

Добро Пожаловать в Турцию

Это день прилетов, без программы. Прямых рейсов в Каппадокию нет, поэтому прибываете в Стамбул прямым рейсом на 1 ночь перед утренним вылетом. Обычно этот тур является лишь частью большего 7-дневного тура, поэтому Вы можете выбрать расширенный формат и прилететь в Стамбул на 3 дня раньше, присоединившись к нему, вот ссылка на тур ссылка

2 день

Знакомство С Каппадокией

С утра выселяемся из отеля в Стамбуле, далее часовой трансфер, затем часовой перелет, и по прилету еще час трансфера в центр Каппадокии и поселение в отель.

Хайкинг

Сегодняшний день посвящен хайкингу. Мы посетим 3 самых красивых долины Каппадокии.

До обеда успеем в одну из них (прогулка займет 1 час).

А после обеда нас ждет главный хайкинговый маршрут тура в долины Каппадокии в окружении причудливых геологических формаций и быта местных жителей. Вы также увидите потрясающие раннехристианские церкви, спрятанные в долинах.

Вечером живописный закат на лучшей смотровой в окрестности Гереме.

3 день

Окраины Каппадокии

Полет на шаре (платная опция) будем стараться обеспечить Вам в первое же утро в Каппадокии.

Подземный город

Выселяемся из отеля и задаемся вопросом: что такое подземные города Каппадокии? Эти пещерные города троглодитов были созданы еще во времена хеттов и расширялись на протяжении веков, когда различные мародерские армии пересекали Центральную Анатолию в поисках пленников и грабежа. В Каппадокии около 100 подземных городов, мы посетим один из них.

Каньон и монастырь

Нас ждет прогулка в каньон, образованный рекой тысячи лет назад. Очень приятно прогуляться по долине среди виноградников, тополей и фисташковых деревьев под тихий шум стремительной воды, в окружении богатой дикой природы

Обедаем здесь же, в самом каньоне.

После обеда посетим старый христианский монастырь.

По пути обратно в отель заедем в магазин со всяческими сладостями и сувенирами.

4 день

Вершины Каппадокии

Выселяемся из отеля и начинаем наш последний день в Каппадокии.

Сегодня - насыщенная программа и всевозможные смотровые площадки Каппадокии (включая Долину Любви). Все это похоже на скульптурный зоопарк, созданный природой. Первоклассные фото для Instagram в каждой из локаций Вам гарантированы!

Долины монахов и воображения

В долине Монахов находятся одни из самых ярких дымоходов фей в Каппадокии с двойными и даже тройными каменными крышами. Этот стиль уникален даже для Каппадокии, и эти дымоходы фей называют дымоходами в форме грибов. Еще более причудливые фигуры мы увидим в долине воображения в этот же день.

Музей под открытым небом

Музей под открытым небом, в котором когда-то находилась одна из крупнейших общин в регионе, представляет собой удивительный пещерный город, усеянный жилищами, религиозными и светскими помещениями. Здесь мы увидим пещерную мечеть с минаретом, старые образцы каппадокийской архитектуры и религиозные фрески.

Затем - время обеда.

Гончарный городок

Следующая наша остановка - гончарный город, где расположено множество семейных гончарных мастерских. Эти известные гончары делают замечательные сувениры, здесь можно купить все: от простых пепельниц и кружек до декоративных тарелок и шахматных наборов. Мы посетим один из гончарных магазинов-мастерских, а также местный этнографический музей, расположенный в старом османском особняке.

Трансфер в аэропорт

Вечером - трансфер в аэропорт Кайсери и вылет домой, смотрите рейсы в районе 20:00

Но при желании Вы можете продолжить тур и финишировать на море через 3 дня:

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (2х-местное) в отелях с бесплатным wifi
  • Завтраки
  • Вся транспортировка и трансферы, включая топливо, по маршруту (более 400 км)
  • Обзорные экскурсии по Каппадокии
  • Входные билеты к достопримечательностям по программе:
  • Музей под открытым небом
  • Крепость-муравейник
  • Каньон-трещина в земле
  • Подземный город
  • Посещение прочих локаций в Каппадокии (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны)
  • Личное сопровождение организатором тура
  • Фото и видео-отчеты о поездке
  • Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Стамбул-Каппадокия (85-140$)
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

- В случае прогнозной скорости ветра более 10 м. с. полеты на шарах отменяют (это ясно лишь за сутки до полета), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии
- Перемещаемся пешком в долинах Каппадокии и иногда в Стамбуле, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на автомобиле (естественно, Вы на пассажирских сидениях, водить не нужно)
- В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями

- Это не треккинг, но в турах есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъемы вверх около 1 км. Прошу учесть это, если у Вас есть противопоказания.

Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?

Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям.

Кто покупает билеты?

Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем делаем все, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.

Пожелания к путешественнику

- С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека

- Для прогулок по пересеченной местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах

Визы
Безвизовый въезд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Максим
Максим — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша миссия - делать людей счастливее в small-group путешествиях! Наши преимущества: гибкость к пожеланиям клиента, забота о путешественниках и лояльная ценовая политика. Наши маршруты, обычно, это смесь экскурсионного и фото туров, то
читать дальше

есть всего понемногу, а значит будет соблюден баланс в группе, и никто не будет страдать либо от излишних часов на ногах в безумном треке, от длительных переездов на колесах либо от перенасыщенной музеями программы.

