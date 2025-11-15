Мои заказы

Каппадокия с фотографом! Мини-группа 1-6 человек

Планируете поездку компанией более 2 человек?
Описание тура

Планирутете поездку компанией более 2х человек? Для вас очень приятная скидка!
Ваш Забронированный Тур Состоится Даже Если В Группе Будет Только Один Человек!
Подари себе путешествие в сказку!

Увидим регион Каппадокия во всей красе на нашей индивидуальной экскурсии! Экскурсию проводит профессиональный русскоговорящий гид - узнаете самые интересные факты. На экскурсии передвигаемся на комфортабельном автобусе.

Будем гулять и фотографироваться в самых классных локациях Гереме. Сделаем много классных фото.
И, конечно, главная достопримечательность Каппадокии- сотни воздушных шаров на рассвете! Мечта многих полетать на одном из таких шаров. И она осуществится в нашем туре!;)

А ещё будем кататься на квадроциклах по долинам или вы можете выбрать прогулку на лошадях;)

И, конечно, у вас будет свободное время, чтобы насладиться удочками Гереме, купить сувениры и турецкие сладости для своих родных и друзей!

Вас ждет:

  • 4 дня в Каппадокии
  • фотосессия на фоне летающих шаров
  • экскурсия по Каппадокии с профессиональным гидом
  • катание на лошадях или квадроциклах
  • не менее 250 фото из поездки с цветокоррекцией и 20 фото с детальной ретушью
  • Мини-группа - до 6 человек

Программа тура по дням

1 день

Прилетаем в Каппадокию

Прилетаем в аэропорт Каппадокии, Трансфер в отель в Гереме, заселение

Свободное время

2 день

Полет на шаре и экскурсия с гидом

6.00 - полет на шаре

8.00 - все возвращаемся в отель

9.00-10.00 - завтрак в отеле

10.00 - выезжаем на экскурсию по Каппадокии с гидом

Мы посетим такие места как:

- Долина любви

- Гореме панорама

- Крепость Учхисар

-Долина голубей

- Оникс

- музей под открытым небом Пашаба

- музей под открытым небомзельве

-Гончарная мастерская

- долина Деврент

17.00 - возвращаемся в отель

Свободное время

3 день

Фотосессия на фоне шаров и сафари на квадроциклах

Фотосессия на фоне шаров
6.00- начало фотосессии

8.00 - все возвращаемся в отель

9.00 - завтрак в отеле
Свободное время

17.00-19.00 - катание на квадроциклах или лошадях

Свободное время

4 день

Возвращаемся домой

8.00-9.00 завтрак в отеле

11.00-12.00 выселение из отеля, трансфер в аэропорт, возвращаемся домой:-)

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта в Каппадокии и обратно
  • Проживание в отеле в Каппадокии (Двухместное размещение)
  • Завтраки в отеле
  • Экскурсия по Каппадокии с профессиональным гидом
  • Билеты в музеи
  • Фотосессии на фоне шаров
  • Транспорт на время фотосессии
  • Катание на квадроциклах или лошадях
  • Не менее 250 фото из поездки (исходники в джепег)
  • 15 фото с детальной ретушью
  • Полная готовность фото до 3х недель
  • Консультация, подбор билетов
  • Полное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города и обратно (международный и внутренний)
  • Обеды и ужины (20-30 евро)
  • Полет на воздушном шаре в Каппадокии (180-350 евро - в зависимости от корзины и от сезона)
  • Мед страховка (от 800 руб)
О чём нужно знать до поездки
  • Гражданам России виза в Турцию не нужна
  • Программа тура может быть скорректирована в случае непредвиденных обстоятельств и погоды, а также с учетом ваших пожеланий посетить определенные места, которых нет в программе
  • Шары в Каппадокии взлетают не каждое утро, тк каждый раз должны получить разрешение на полет. О том полетят сегодня шары или нет, узнают только в 17.00 каждого дня
  • Наша группа до 6 человек
  • Какую валюту лучше взять с собой: в Турции принимают все: и евро, и доллары. Я советую взять с собой евро и поменять их на турецкую лиру; Евро вам пригодятся только для оплаты полета на шаре в Каппадокии
  • ретушь дополнительных фото 500ршт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ольга
Ольга — Тревел-эксперт
Профессиональный фотограф с 2017 года. Организовываю туры с 2021 года! И уже 3 года живу в Каппадокии! Индивидуальный подход к каждой фотоссесии и туру! Окутаю Вас заботой! Вам предстоит только расслабиться и наслаждаться Вашим путешествием!

