Описание тура
Планирутете поездку компанией более 2х человек? Для вас очень приятная скидка!
Ваш Забронированный Тур Состоится Даже Если В Группе Будет Только Один Человек!
Подари себе путешествие в сказку!
Увидим регион Каппадокия во всей красе на нашей индивидуальной экскурсии! Экскурсию проводит профессиональный русскоговорящий гид - узнаете самые интересные факты. На экскурсии передвигаемся на комфортабельном автобусе.
Будем гулять и фотографироваться в самых классных локациях Гереме. Сделаем много классных фото.
И, конечно, главная достопримечательность Каппадокии- сотни воздушных шаров на рассвете! Мечта многих полетать на одном из таких шаров. И она осуществится в нашем туре!;)
А ещё будем кататься на квадроциклах по долинам или вы можете выбрать прогулку на лошадях;)
И, конечно, у вас будет свободное время, чтобы насладиться удочками Гереме, купить сувениры и турецкие сладости для своих родных и друзей!
Вас ждет:
- 4 дня в Каппадокии
- фотосессия на фоне летающих шаров
- экскурсия по Каппадокии с профессиональным гидом
- катание на лошадях или квадроциклах
- не менее 250 фото из поездки с цветокоррекцией и 20 фото с детальной ретушью
- Мини-группа - до 6 человек
Программа тура по дням
Прилетаем в Каппадокию
Прилетаем в аэропорт Каппадокии, Трансфер в отель в Гереме, заселение
Свободное время
Полет на шаре и экскурсия с гидом
6.00 - полет на шаре
8.00 - все возвращаемся в отель
9.00-10.00 - завтрак в отеле
10.00 - выезжаем на экскурсию по Каппадокии с гидом
Мы посетим такие места как:
- Долина любви
- Гореме панорама
- Крепость Учхисар
-Долина голубей
- Оникс
- музей под открытым небом Пашаба
- музей под открытым небомзельве
-Гончарная мастерская
- долина Деврент
17.00 - возвращаемся в отель
Свободное время
Фотосессия на фоне шаров и сафари на квадроциклах
Фотосессия на фоне шаров
6.00- начало фотосессии
8.00 - все возвращаемся в отель
9.00 - завтрак в отеле
Свободное время
17.00-19.00 - катание на квадроциклах или лошадях
Свободное время
Возвращаемся домой
8.00-9.00 завтрак в отеле
11.00-12.00 выселение из отеля, трансфер в аэропорт, возвращаемся домой:-)
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта в Каппадокии и обратно
- Проживание в отеле в Каппадокии (Двухместное размещение)
- Завтраки в отеле
- Экскурсия по Каппадокии с профессиональным гидом
- Билеты в музеи
- Фотосессии на фоне шаров
- Транспорт на время фотосессии
- Катание на квадроциклах или лошадях
- Не менее 250 фото из поездки (исходники в джепег)
- 15 фото с детальной ретушью
- Полная готовность фото до 3х недель
- Консультация, подбор билетов
- Полное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города и обратно (международный и внутренний)
- Обеды и ужины (20-30 евро)
- Полет на воздушном шаре в Каппадокии (180-350 евро - в зависимости от корзины и от сезона)
- Мед страховка (от 800 руб)
О чём нужно знать до поездки
- Гражданам России виза в Турцию не нужна
- Программа тура может быть скорректирована в случае непредвиденных обстоятельств и погоды, а также с учетом ваших пожеланий посетить определенные места, которых нет в программе
- Шары в Каппадокии взлетают не каждое утро, тк каждый раз должны получить разрешение на полет. О том полетят сегодня шары или нет, узнают только в 17.00 каждого дня
- Наша группа до 6 человек
- Какую валюту лучше взять с собой: в Турции принимают все: и евро, и доллары. Я советую взять с собой евро и поменять их на турецкую лиру; Евро вам пригодятся только для оплаты полета на шаре в Каппадокии
- ретушь дополнительных фото 500ршт