Сегодня утром, если позволят погодные условия, желающие полетают на воздушном шаре. Каждое утро десятки шаров поднимаются в небо над Каппадокией. Чтобы испытать эти удивительные ощущения, проснуться надо ещё до рассвета. Под руководством опытного пилота шар проплывёт над долинами и останцами, а потом поднимется высоко-высоко, чтобы вы полюбовались тем, как лучи восходящего солнца касаются скал и окрашивают их и всю поверхность земли.

Затем совершим небольшую экскурсию в долину Пашабаг с останцами в форме грибов: двойных и тройных, тонких и длинных, толстых и приземистых, среди которых находятся полицейский участок, церкви и другие постройки. После отправимся в деревню Чавушин на склоне горы и посмотрим на пещерный город, напоминающий гигантский кусок сыра.

Вернёмся в Гёреме, где вечером будет возможность насладиться завораживающим зрелищем — шоу-танцем крутящихся дервишей (оплачивается дополнительно).