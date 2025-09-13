Мои заказы

Невероятная Каппадокия

Восхититься волшебными пейзажей, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город
Каппадокия удивительна и просто ломится от достопримечательностей, захватывающих видов и развлечений.

Мы исследуем пещерные монастыри и подземные города, повеселимся, угадывая очертания животных и предметов в причудливых каменных останцах.

Вы сможете попробовать турецкое
блюдо, которое готовят только здесь, испытать яркие эмоции во время полёта в рассветном небе и расслабиться в традиционном хамаме. И всю поездку вы будете «ахать» от увиденного — это мы вам гарантируем!

Ближайшие даты:
4
окт
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 9 лет.
Тур подходит энергичным туристам, которые могут проходить налегке 10-16 км в день. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. Мы будем проходить до 16 км в день в среднем темпе, без рюкзаков. Отставать от группы нельзя, так как легко потеряться, поэтому оцените свои силы.
В 3-й день путешествия перемещаемся на междугородних автобусах.
Для граждан России виза не требуется.
Валюта — турецкая лира. Можно взять доллары или евро.

Проживание. В гостиницах, в 2-3-местных номерах с удобствами. Если вы едете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, остальное питание (в кафе и перекусы) — за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Гёреме

Встречаемся и отправляемся Гёреме — туристический центр Каппадокии, где скалы-останцы причудливых форм органично соседствуют с домами, а в некоторых обустроены отели и кафе.
На ночь остановимся в гостинице.

2 день

Долина Авджилар, крепость Учхисар, музей быта

Утром отправимся в долину Авджилар недалеко от Гёреме, где среди удивительных останцев, похожих на огромные шатры, обнаружим церкви, голубятни и жилые помещения. Вы узнаете, зачем местным жителям понадобились голуби.
Петляя по лабиринту, подойдём к крепости Учхисар — некогда части защитных укреплений. Только представьте: вырубленная в огромной скале, она имеет систему внутренних переходов, позволяющих подняться на самый верх, а её высота — около 70 метров. Отсюда открывается невероятная панорама, и в ясную погоду видно покрытую снегом вершину вулкана.
Заглянем в музей быта и вернёмся в Гёреме. Вечером желающие расслабятся в традиционном хамаме.

3 день

Подземный город Деринкую, Аванос

После завтрака едем в Невшехир, вблизи которого находится самый крупный турецкий подземный город Деринкую из нескольких этажей, часть которых уходит вглубь земли. На территории есть даже школа и церковь, вентиляционные шахта и жилища. Здесь могло проживать 20 тысяч человек.
Нагулявшись, направимся в Аванос — центр керамики и ковроткачества с древних времён. Пройдёмся по старой части города, парку и посетим гончарные мастерские, где понаблюдаем за работой профессионалов и при желании купим их изделия.
Вернёмся в Гёреме и дойдём до смотровой площадки и полюбуемся центром Каппадокии в вечерних огнях.

4 день

Музей под открытым небом, Розовая и Красная долины

Сегодня исследуем долину Мечей с заострёнными останцами. В музее под открытым небом посмотрим на пещерные монастыри и христианские храмы, выдолбленными в скалах. На каменных стенах увидим работы иконоборческого периода, пройдём сквозь загадочные проходы и заглянем в затерянные церкви.
Вернёмся в Гёреме через Розовую и Красную долины. В лучах заката полюбуемся пейзажем, напоминающим каменное море, застывшее навечно.

5 день

Полёт на воздушном шаре, долина Пашабаг, пещерный город Чавушин

Сегодня утром, если позволят погодные условия, желающие полетают на воздушном шаре. Каждое утро десятки шаров поднимаются в небо над Каппадокией. Чтобы испытать эти удивительные ощущения, проснуться надо ещё до рассвета. Под руководством опытного пилота шар проплывёт над долинами и останцами, а потом поднимется высоко-высоко, чтобы вы полюбовались тем, как лучи восходящего солнца касаются скал и окрашивают их и всю поверхность земли.

Затем совершим небольшую экскурсию в долину Пашабаг с останцами в форме грибов: двойных и тройных, тонких и длинных, толстых и приземистых, среди которых находятся полицейский участок, церкви и другие постройки. После отправимся в деревню Чавушин на склоне горы и посмотрим на пещерный город, напоминающий гигантский кусок сыра.

Вернёмся в Гёреме, где вечером будет возможность насладиться завораживающим зрелищем — шоу-танцем крутящихся дервишей (оплачивается дополнительно).

6 день

Велопрогулка по долине Любви, отъезд

Сегодня возьмём велосипеды и поедем в долину Любви — символ Каппадокии. Оказавшись там, вы сразу поймёте, откуда пошло такое название. Долина находится всего в 4 километрах от Гёреме, поэтому прогулка займёт не более 3 часов.
В 15:00 программа закончится, после чего вам нужно будет самостоятельно добраться до аэропорта.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1125
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Работа гида
  • Трансфер из аэропорта Кайсери в Гёреме
  • Все описанные экскурсии и прогулки с гидом и входные билеты по программе
  • Аренда велосипедов на 3 часа
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Кайсери и обратно
  • Обеды (часто походные перекусы) и ужины - 10-15 евро в день
  • Доплата за 1-местное размещение в Гёреме - 120-140 евро
  • Трансфер в аэропорт Кайсери в заключительный день
  • Индивидуальные трансферы и переезды на такси
  • Медицинская страховка
  • Полёт на воздушном шаре - около 100-200 евро с человека (цена колеблется в зависимости от сезона и спроса)
  • Дополнительные развлечения и экскурсии: хамам, катание на квадроцикле, лошадях и т. д
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время будет сообщено дополнительно. С участниками, прилетевшими накануне или другими рейсами, встречаемся в отеле Гёреме в 1-й день тура во второй половине дня. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер
Завершение: В последний день тура программа заканчивается в 15:00. Мы рекомендуем приобретать билеты на рейсы после 18:00 из Кайсери (или Невшехира) или за доплату остаться на ночь в Гёреме и улететь на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Каппадокии
Провёл экскурсии для 105 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Николай. Моя команда уже 16 лет создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным
достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

