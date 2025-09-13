Мы исследуем пещерные монастыри и подземные города, повеселимся, угадывая очертания животных и предметов в причудливых каменных останцах.
Вы сможете попробовать турецкое
окт
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 9 лет.
Тур подходит энергичным туристам, которые могут проходить налегке 10-16 км в день. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. Мы будем проходить до 16 км в день в среднем темпе, без рюкзаков. Отставать от группы нельзя, так как легко потеряться, поэтому оцените свои силы.
В 3-й день путешествия перемещаемся на междугородних автобусах.
Для граждан России виза не требуется.
Валюта — турецкая лира. Можно взять доллары или евро.
Проживание. В гостиницах, в 2-3-местных номерах с удобствами. Если вы едете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, остальное питание (в кафе и перекусы) — за свой счёт.
Программа тура по дням
Встреча и переезд в Гёреме
Встречаемся и отправляемся Гёреме — туристический центр Каппадокии, где скалы-останцы причудливых форм органично соседствуют с домами, а в некоторых обустроены отели и кафе.
На ночь остановимся в гостинице.
Долина Авджилар, крепость Учхисар, музей быта
Утром отправимся в долину Авджилар недалеко от Гёреме, где среди удивительных останцев, похожих на огромные шатры, обнаружим церкви, голубятни и жилые помещения. Вы узнаете, зачем местным жителям понадобились голуби.
Петляя по лабиринту, подойдём к крепости Учхисар — некогда части защитных укреплений. Только представьте: вырубленная в огромной скале, она имеет систему внутренних переходов, позволяющих подняться на самый верх, а её высота — около 70 метров. Отсюда открывается невероятная панорама, и в ясную погоду видно покрытую снегом вершину вулкана.
Заглянем в музей быта и вернёмся в Гёреме. Вечером желающие расслабятся в традиционном хамаме.
Подземный город Деринкую, Аванос
После завтрака едем в Невшехир, вблизи которого находится самый крупный турецкий подземный город Деринкую из нескольких этажей, часть которых уходит вглубь земли. На территории есть даже школа и церковь, вентиляционные шахта и жилища. Здесь могло проживать 20 тысяч человек.
Нагулявшись, направимся в Аванос — центр керамики и ковроткачества с древних времён. Пройдёмся по старой части города, парку и посетим гончарные мастерские, где понаблюдаем за работой профессионалов и при желании купим их изделия.
Вернёмся в Гёреме и дойдём до смотровой площадки и полюбуемся центром Каппадокии в вечерних огнях.
Музей под открытым небом, Розовая и Красная долины
Сегодня исследуем долину Мечей с заострёнными останцами. В музее под открытым небом посмотрим на пещерные монастыри и христианские храмы, выдолбленными в скалах. На каменных стенах увидим работы иконоборческого периода, пройдём сквозь загадочные проходы и заглянем в затерянные церкви.
Вернёмся в Гёреме через Розовую и Красную долины. В лучах заката полюбуемся пейзажем, напоминающим каменное море, застывшее навечно.
Полёт на воздушном шаре, долина Пашабаг, пещерный город Чавушин
Сегодня утром, если позволят погодные условия, желающие полетают на воздушном шаре. Каждое утро десятки шаров поднимаются в небо над Каппадокией. Чтобы испытать эти удивительные ощущения, проснуться надо ещё до рассвета. Под руководством опытного пилота шар проплывёт над долинами и останцами, а потом поднимется высоко-высоко, чтобы вы полюбовались тем, как лучи восходящего солнца касаются скал и окрашивают их и всю поверхность земли.
Затем совершим небольшую экскурсию в долину Пашабаг с останцами в форме грибов: двойных и тройных, тонких и длинных, толстых и приземистых, среди которых находятся полицейский участок, церкви и другие постройки. После отправимся в деревню Чавушин на склоне горы и посмотрим на пещерный город, напоминающий гигантский кусок сыра.
Вернёмся в Гёреме, где вечером будет возможность насладиться завораживающим зрелищем — шоу-танцем крутящихся дервишей (оплачивается дополнительно).
Велопрогулка по долине Любви, отъезд
Сегодня возьмём велосипеды и поедем в долину Любви — символ Каппадокии. Оказавшись там, вы сразу поймёте, откуда пошло такое название. Долина находится всего в 4 километрах от Гёреме, поэтому прогулка займёт не более 3 часов.
В 15:00 программа закончится, после чего вам нужно будет самостоятельно добраться до аэропорта.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1125
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Работа гида
- Трансфер из аэропорта Кайсери в Гёреме
- Все описанные экскурсии и прогулки с гидом и входные билеты по программе
- Аренда велосипедов на 3 часа
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Кайсери и обратно
- Обеды (часто походные перекусы) и ужины - 10-15 евро в день
- Доплата за 1-местное размещение в Гёреме - 120-140 евро
- Трансфер в аэропорт Кайсери в заключительный день
- Индивидуальные трансферы и переезды на такси
- Медицинская страховка
- Полёт на воздушном шаре - около 100-200 евро с человека (цена колеблется в зависимости от сезона и спроса)
- Дополнительные развлечения и экскурсии: хамам, катание на квадроцикле, лошадях и т. д
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки