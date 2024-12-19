Описание тура
Стамбул — это город, где Восток встречается с Западом. Его улицы наполнены ароматами свежесваренного кофе и медовой пахлавы. Босфор, как зеркало, отражает красоту двух континентов, соединяя Европу и Азию. Стамбул поражает своим многообразием: от ярких рынков с пряностями до спокойных уголков старого города, где время будто остановилось. Каждый шаг — это погружение в богатую культуру и традиции.
Программа тура по дням
Великолепный век
Сегодня погрузимся в атмосферу Османской империи, прогуливаясь по основным достопримечательностям старого города, оживим картинки прошлого, посмотрим как жили Султаны и их наложницы, выпьем ароматный кофе в здании Медресе 1597 года, если останутся силы посетим шумный базар и секретную картинную галерею в здании бывшей крепостной башни, которому более 1200 лет.
Встречаемся в отеле, заселяемся и в 12:00 отправляемся на главную площадь города Султанахмет (Ипподром), где в Iii в н. э. во времена Римской, а затем Византийской империи проводились гладиаторские бои, гонки колесниц, а с приходом христианства цирки и ипподромы. Это место отличная возможность ощутить атмосферу древнего города и увидеть архитектурные памятники разных эпох.
Начнем наше путешествие с посещения одного из самых известных архитектурных памятников - мечети Айя София. Полюбуемся мозаиками и великолепной внутренней отделкой. Святая София является важным символом как христианства, так и ислама, олицетворяя сложное историческое и культурное наследие региона.
Затем спустимся в подземное водохранилище Vi века - Цистерну Базилика. Погуляем среди 336 колонн, выполненных в разных стилях, отыщем знаменитые головы медузы Горгоны, погрузимся в атмосферу тайн и загадок.
Нагуляв аппетит, пообедаем в колоритном ресторанчике, и отправимся в парк Гюльхане, который приведёт нас к главной резиденции османских султанов с 400-летней историей - дворцу Топкапы.
(Бонус: в конце марта-апреле парк превращается в море из тюльпанов, удивительное зрелище)
Дворец огромный, поэтому после его посещения предлагаю отдохнуть за чашечкой ароматного кофе в здании Медресе 1597 года, построенного по приказу великого визиря Османской империи Хадым Хасан-паши.
Если у вас останутся силы, то предлагаю погрузиться в уникальную атмосферу турецких базаров, где жизнь бьет ключом, воздух пропитан ароматами восточных специй и трав, а на прилавках можно найти абсолютно всё: ювелирные изделия, текстиль, керамику, сладости и множество других товаров.
По пути зайдём в художественную галерею, о которой мало кто знает. В византийский период в этом здании была сторожевая башня, позже тюрьма, церковь, ткацкая мастерская и даже сокровищница Кёсем Султан.
После такого насыщенного дня вкусно и сытно ужинаем и отправляемся в отель отдыхать.
Принцевы острова
Во времена Византии, принцев и других близких к императорам особ в качестве наказания ссылали на острова, где они коротали время в уединенных монастырях. Мы сегодня отправимся на самый большой из 4х посещаемых островов - о. Бююкада, погуляем по улицам, на свободных от машин, рассмотрим ностальгические деревянные дачи, отведаем Морепродуктов, подышим сосновым воздухом и встретим невероятный закат у монастыря Святого Георгия.
Завтракаем, и в 10.00 отправляемся на причал. Обязательно покупаем на причале свежайший симит (турецкий бублик с кунжутом), чтобы съесть самим или покормить чаек, которые будут сопровождать нас в пути. Садимся на паром, следующий на Принцевы острова, располагаемся поудобнее на палубе и наслаждаемся видом на удаляющийся город. Увидим, как мимо нас проплывает Дворец Топкапы, Айя-София и Голубая мечеть справа, а слева Девичья башня и вокзал Хайдарпаша.
Примерно через час мы будем на самом большом острове архипелага - острове Бююкада. Полный круг по его периметру — около 12 километров. Это приятная прогулка по тихим улочкамдеревни, среди леса и вдоль моря. Остров можно обойти пешком или проехать маршрут на велосипеде.
Мы пройдём среди впечатляющих дач и особняков. Найдём в переулках дом Льва Давыдовича Троцкого, который жил здесь 4 года, после отъезда из Ссср.
Погуляем по сосновому парку с шикарными видами на море и архипелаг. Пообедаем в уютном ресторанчике.
Поднимемся на самую высокую точку острова Бююкада, где стоит православный монастырь Святого Георгия, известный тем, что там излечивали бесноватых.
Здесь, встретим закат с потрясающим видом.
Вечером, уставшие, но довольные также на пароме вернёмся в наш отель.
Светский Стамбул
Сегодня отправляемся на прогулку по совершенно другому Стамбулу - современному, европейскому, шумному, яркому.
Завтракаем и отправляемся любоваться помпезными интерьерами дворца Долмабахче, посетим гарем, узнаем как жили наложницы султана, а ещё полюбуемся работами Айвазовского в картинной галерее дворца.
Затем отправляемся в самое сердце города - площадь Таксим. Отсюда начинается популярная пешеходная улица - Истикляль с еёвизитной карточкой - красным ретро трамвайчиком, местные называют его ностальжик, маршрут по которому он курсирует за последние 100 лет ни разу не менялся.
Свернём в один из переулков и окажемся на Serdar-i-Ekrem, узкая мощёная улочка с итальянским флёром, старинные исторические дома-памятники, модные и дизайнерские магазины, винтажные секонд-хэнды, кафе. При этом, вся эта красота, извиваясь, поднимается к Галатской башне и открывает взору красивый вид.
На саму Галатскую башню мы подниматься не будем, а посмотрим панораму города с террасы одного из видовых ресторанчиков за чашечкой ароматного чая.
Пойдём дальше, спустимся по самой красивой лестнице Камондо, названную в честь еврейского банкира Авраама Соломона Камондо, который оставил городу настоящую архитектурную жемчужину.
Пройдёмся по Галатскому мосту, который имеет длинную историю. Дело в том, что у современного моста были предшественники, а однажды два берега чуть было не соединили мостом по проекту самого Леонардо да Винчи.
Посетим Галатапорт - современная набережная вдоль Босфора, где можно посмотреть на проплывающие паромы и насладиться его атмосферой. Тут же расположены многочисленные магазинчики известных брендов и множество кафе и ресторанов на любой вкус.
Аутентичный Стамбул
Цветные домики, антикварные лавки, стильные кафе и невероятные локации для фото… Всё это — харизматичный Балат!
Сегодня на пароме мы доберёмся до района Эйюп. По пути насладимся пейзажами живописного залива Золотой Рог. В Эйюпепересядем на канатную дорогу и поднимемся на холм Пьер Лоти. Захватывающие дух виды с высоты гарантированы! Затем мы на трамвае поедем в колоритный Балат.
Квартал находится в гористой местности, поэтому будьте готовы к крутым подъемам и спускам.
В прошлом Балат был домом для различных этнических и религиозных групп, включая греков, армян и евреев. Сегодня - этоодин из самых популярных районов Стамбула, привлекающими своей оригинальностью и эклектичностью. Пройдём по узким улочкам, его кварталы поразят вас нетипичной для Стамбула архитектурой, обязательно сделаем яркие снимки на фоне разноцветных фасадов, пообедаем в одном из многочисленных кафе, посмотрим Великую школу нации — старейшую греческую православную школу в Стамбуле, именуемую Красным замком и Железную церковь.
Вечером перелёт в Каппадокию.
Каппадокия страна прекрасных лошадей.
Здесь правили римляне, персы, хетты, этой территории более 7 тысяч лет. Пещерные города сохранились до наших времён, и здесь до сих пор живут люди. Древние пещеры сейчас занимают квартиры и отели, где можно остановится. Мы увидим множество разнообразных и причудливых долин: Медовая, Белая, Розовая, долина Любви и долина Воображения. Пейзажи кажутся порой нереальными, где-то, видится загадочный Татуин, а где-то пещеры берберов. Это совершенно особый регион Турции со своей традиционной кухней.
Пейзажи Каппадокии будут абсолютно отличны от всего, что Вы когда-либо видели.
Отдельный восторг вызывает ежедневный полёт воздушных шаров на рассвете. Сотни шаров поднимаются вверх и парят над городом. Можно смотреть на этот великолепный вид на высоте, из корзины шара, а можно наслаждаться за завтраком с террасы отеля. Эта территория точно удивит Вас и не оставит равнодушным.
Воздушные шары и подземный город
Сегодня встаём пораньше, чтоб встретить рассвет на смотровой площадке. Каждое утро (при хорошей погоде) вверх поднимаются сотни воздушных шаров. А сама долина приобретает розовые оттенки из-за цвета горной породы - зрелище удивительное! Желающие могут полетать на шаре. В 7:00 утра уже надо быть на старте.
После полёта и завтрака отправляемся в Пещерный город. Он уходит на 12 этажей вниз, мы сможем спустится только до 5 этажа, так как дальше проходы становятся слишком узкими и закрыты для посетителей (не рекомендуется для лиц, страдающих клаустрофобией).
Закат встретим в скальном городе Чавушин: пройдём по самому городу, по десяткам комнат и переходов, в скальной церкви ещё сохранились фрески и росписи. Вид сверху прекрасен. Вечером заглянем в один из ресторанчиков Гёреме (можно выбрать один из пещерных ресторанов) и отведаем особенные блюда этого турецкого региона.
Белая, медовая, розовая, голубиная
Сегодня большая пешая прогулка по Долинам. Начнём с долины Любви: здесь причудливый рельеф. Прямо из земли вырастают огромные фаллические столбы - зрелище потрясающее. Пройдём по каньону, из долины Любви, перейдём в Белую долину, потом в Медовую, заглянем в скальный город Учхисар (здесь пообедаем) и через Голубиную Долину вернёмся в наш Гёреме. Увидим дикие сады и заброшенные виноградники, подивимся на разнообразие горной породы, увидим остатки средневековых голубятен, с которых ещё Дарий Ii отправлял почту и подарки. Большой, интересный и очень насыщенный день. Будьте готовы к большой пешей прогулке. Рельеф технически не сложные, путь длинный и красивый. Вечером
Прощаемся
На этом наше путешествие заканчивается и на сегодняшний день активностей не предполагается. Вы можете выбрать любой удобный рейс из Невшехира или Кайсери. Если вылет вечерний, то ещё прогуляемся на смотровую площадку, сделаем фото с воздушными шарами над головой. Пройдёмся по сувенирным лавкам - здесь продают необычный кофе с хурмой и фисташками, турки тонкой работы, можно купить интересный кувшин для вина и бесконечное количество сувениров с воздушными шарами. Так же Каппадокия славится своей местной кухней. Только здесь подают мясо, запечённое в горшочке, его поджигают и приносят, пылающим в огне.
Мы уверены, что Турция откроется для Вас большим восторгом и уверены, что это путешествие надолго останется в Вашем сердце!
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-х местное проживание (доплата за одноместное размещение 20 200руб.)
- Завтраки и перекусы на маршрутах
- Входные билеты: Огни Химеры, Олимпос, Симена
- Прогулка на кораблике с обедом
- Сопровождение гида
- Все необходимые трансферы
- Автосопровождение багажа
- Трансфер в Каппадокии Аэропорт (Кайсери или Невшехир) до отеля
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Страховка
- Полёт на воздушном шаре (стоит от 120 до 180$) оплачивается отдельно, при желании полететь
- Авиабилеты Вашего города до Стамбула и из Гёреме в Ваш город
- Входные билеты, в дополнительные достопримечательности, не указанные в маршруте
- Обратный трансфер при вылете, так как все вылетают в разное время и разными рейсами
О чём нужно знать до поездки
Проживание и подселение в турах:
Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах.
Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.
Важно:
Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.
Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение.