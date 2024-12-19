Описание тура

Стамбул — это город, где Восток встречается с Западом. Его улицы наполнены ароматами свежесваренного кофе и медовой пахлавы. Босфор, как зеркало, отражает красоту двух континентов, соединяя Европу и Азию. Стамбул поражает своим многообразием: от ярких рынков с пряностями до спокойных уголков старого города, где время будто остановилось. Каждый шаг — это погружение в богатую культуру и традиции.

Каппадокия страна прекрасных лошадей.

Здесь правили римляне, персы, хетты, этой территории более 7 тысяч лет. Пещерные города сохранились до наших времён, и здесь до сих пор живут люди. Древние пещеры сейчас занимают квартиры и отели, где можно остановится. Мы увидим множество разнообразных и причудливых долин: Медовая, Белая, Розовая, долина Любви и долина Воображения. Пейзажи кажутся порой нереальными, где-то, видится загадочный Татуин, а где-то пещеры берберов. Это совершенно особый регион Турции со своей традиционной кухней.

Пейзажи Каппадокии будут абсолютно отличны от всего, что Вы когда-либо видели.

Отдельный восторг вызывает ежедневный полёт воздушных шаров на рассвете. Сотни шаров поднимаются вверх и парят над городом. Можно смотреть на этот великолепный вид на высоте, из корзины шара, а можно наслаждаться за завтраком с террасы отеля. Эта территория точно удивит Вас и не оставит равнодушным