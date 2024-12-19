Стамбул и Каппадокия

Погрузитесь в чарующую атмосферу Востока: откройте для себя волшебство такой разной Турции
Описание тура

Стамбул — это город, где Восток встречается с Западом. Его улицы наполнены ароматами свежесваренного кофе и медовой пахлавы. Босфор, как зеркало, отражает красоту двух континентов, соединяя Европу и Азию. Стамбул поражает своим многообразием: от ярких рынков с пряностями до спокойных уголков старого города, где время будто остановилось. Каждый шаг — это погружение в богатую культуру и традиции.

Каппадокия страна прекрасных лошадей.

Здесь правили римляне, персы, хетты, этой территории более 7 тысяч лет. Пещерные города сохранились до наших времён, и здесь до сих пор живут люди. Древние пещеры сейчас занимают квартиры и отели, где можно остановится. Мы увидим множество разнообразных и причудливых долин: Медовая, Белая, Розовая, долина Любви и долина Воображения. Пейзажи кажутся порой нереальными, где-то, видится загадочный Татуин, а где-то пещеры берберов. Это совершенно особый регион Турции со своей традиционной кухней.

Пейзажи Каппадокии будут абсолютно отличны от всего, что Вы когда-либо видели.

Отдельный восторг вызывает ежедневный полёт воздушных шаров на рассвете. Сотни шаров поднимаются вверх и парят над городом. Можно смотреть на этот великолепный вид на высоте, из корзины шара, а можно наслаждаться за завтраком с террасы отеля. Эта территория точно удивит Вас и не оставит равнодушным

Программа тура по дням

1 день

Великолепный век

Сегодня погрузимся в атмосферу Османской империи, прогуливаясь по основным достопримечательностям старого города, оживим картинки прошлого, посмотрим как жили Султаны и их наложницы, выпьем ароматный кофе в здании Медресе 1597 года, если останутся силы посетим шумный базар и секретную картинную галерею в здании бывшей крепостной башни, которому более 1200 лет.

Встречаемся в отеле, заселяемся и в 12:00 отправляемся на главную площадь города Султанахмет (Ипподром), где в Iii в н. э. во времена Римской, а затем Византийской империи проводились гладиаторские бои, гонки колесниц, а с приходом христианства цирки и ипподромы. Это место отличная возможность ощутить атмосферу древнего города и увидеть архитектурные памятники разных эпох.

Начнем наше путешествие с посещения одного из самых известных архитектурных памятников - мечети Айя София. Полюбуемся мозаиками и великолепной внутренней отделкой. Святая София является важным символом как христианства, так и ислама, олицетворяя сложное историческое и культурное наследие региона.

Затем спустимся в подземное водохранилище Vi века - Цистерну Базилика. Погуляем среди 336 колонн, выполненных в разных стилях, отыщем знаменитые головы медузы Горгоны, погрузимся в атмосферу тайн и загадок.

Нагуляв аппетит, пообедаем в колоритном ресторанчике, и отправимся в парк Гюльхане, который приведёт нас к главной резиденции османских султанов с 400-летней историей - дворцу Топкапы.

(Бонус: в конце марта-апреле парк превращается в море из тюльпанов, удивительное зрелище)

Дворец огромный, поэтому после его посещения предлагаю отдохнуть за чашечкой ароматного кофе в здании Медресе 1597 года, построенного по приказу великого визиря Османской империи Хадым Хасан-паши.

Если у вас останутся силы, то предлагаю погрузиться в уникальную атмосферу турецких базаров, где жизнь бьет ключом, воздух пропитан ароматами восточных специй и трав, а на прилавках можно найти абсолютно всё: ювелирные изделия, текстиль, керамику, сладости и множество других товаров.

По пути зайдём в художественную галерею, о которой мало кто знает. В византийский период в этом здании была сторожевая башня, позже тюрьма, церковь, ткацкая мастерская и даже сокровищница Кёсем Султан.

После такого насыщенного дня вкусно и сытно ужинаем и отправляемся в отель отдыхать.

2 день

Принцевы острова

Во времена Византии, принцев и других близких к императорам особ в качестве наказания ссылали на острова, где они коротали время в уединенных монастырях. Мы сегодня отправимся на самый большой из 4х посещаемых островов - о. Бююкада, погуляем по улицам, на свободных от машин, рассмотрим ностальгические деревянные дачи, отведаем Морепродуктов, подышим сосновым воздухом и встретим невероятный закат у монастыря Святого Георгия.

Завтракаем, и в 10.00 отправляемся на причал. Обязательно покупаем на причале свежайший симит (турецкий бублик с кунжутом), чтобы съесть самим или покормить чаек, которые будут сопровождать нас в пути. Садимся на паром, следующий на Принцевы острова, располагаемся поудобнее на палубе и наслаждаемся видом на удаляющийся город. Увидим, как мимо нас проплывает Дворец Топкапы, Айя-София и Голубая мечеть справа, а слева Девичья башня и вокзал Хайдарпаша.

Примерно через час мы будем на самом большом острове архипелага - острове Бююкада. Полный круг по его периметру — около 12 километров. Это приятная прогулка по тихим улочкамдеревни, среди леса и вдоль моря. Остров можно обойти пешком или проехать маршрут на велосипеде.

Мы пройдём среди впечатляющих дач и особняков. Найдём в переулках дом Льва Давыдовича Троцкого, который жил здесь 4 года, после отъезда из Ссср.

Погуляем по сосновому парку с шикарными видами на море и архипелаг. Пообедаем в уютном ресторанчике.

Поднимемся на самую высокую точку острова Бююкада, где стоит православный монастырь Святого Георгия, известный тем, что там излечивали бесноватых.

Здесь, встретим закат с потрясающим видом.

Вечером, уставшие, но довольные также на пароме вернёмся в наш отель.

3 день

Светский Стамбул

Сегодня отправляемся на прогулку по совершенно другому Стамбулу - современному, европейскому, шумному, яркому.

Завтракаем и отправляемся любоваться помпезными интерьерами дворца Долмабахче, посетим гарем, узнаем как жили наложницы султана, а ещё полюбуемся работами Айвазовского в картинной галерее дворца.

Затем отправляемся в самое сердце города - площадь Таксим. Отсюда начинается популярная пешеходная улица - Истикляль с еёвизитной карточкой - красным ретро трамвайчиком, местные называют его ностальжик, маршрут по которому он курсирует за последние 100 лет ни разу не менялся.

Свернём в один из переулков и окажемся на Serdar-i-Ekrem, узкая мощёная улочка с итальянским флёром, старинные исторические дома-памятники, модные и дизайнерские магазины, винтажные секонд-хэнды, кафе. При этом, вся эта красота, извиваясь, поднимается к Галатской башне и открывает взору красивый вид.

На саму Галатскую башню мы подниматься не будем, а посмотрим панораму города с террасы одного из видовых ресторанчиков за чашечкой ароматного чая.

Пойдём дальше, спустимся по самой красивой лестнице Камондо, названную в честь еврейского банкира Авраама Соломона Камондо, который оставил городу настоящую архитектурную жемчужину.

Пройдёмся по Галатскому мосту, который имеет длинную историю. Дело в том, что у современного моста были предшественники, а однажды два берега чуть было не соединили мостом по проекту самого Леонардо да Винчи.

Посетим Галатапорт - современная набережная вдоль Босфора, где можно посмотреть на проплывающие паромы и насладиться его атмосферой. Тут же расположены многочисленные магазинчики известных брендов и множество кафе и ресторанов на любой вкус.

4 день

Аутентичный Стамбул

Цветные домики, антикварные лавки, стильные кафе и невероятные локации для фото… Всё это — харизматичный Балат!

Сегодня на пароме мы доберёмся до района Эйюп. По пути насладимся пейзажами живописного залива Золотой Рог. В Эйюпепересядем на канатную дорогу и поднимемся на холм Пьер Лоти. Захватывающие дух виды с высоты гарантированы! Затем мы на трамвае поедем в колоритный Балат.

Квартал находится в гористой местности, поэтому будьте готовы к крутым подъемам и спускам.

В прошлом Балат был домом для различных этнических и религиозных групп, включая греков, армян и евреев. Сегодня - этоодин из самых популярных районов Стамбула, привлекающими своей оригинальностью и эклектичностью. Пройдём по узким улочкам, его кварталы поразят вас нетипичной для Стамбула архитектурой, обязательно сделаем яркие снимки на фоне разноцветных фасадов, пообедаем в одном из многочисленных кафе, посмотрим Великую школу нации — старейшую греческую православную школу в Стамбуле, именуемую Красным замком и Железную церковь.

Вечером перелёт в Каппадокию.

5 день

Воздушные шары и подземный город

Сегодня встаём пораньше, чтоб встретить рассвет на смотровой площадке. Каждое утро (при хорошей погоде) вверх поднимаются сотни воздушных шаров. А сама долина приобретает розовые оттенки из-за цвета горной породы - зрелище удивительное! Желающие могут полетать на шаре. В 7:00 утра уже надо быть на старте.

После полёта и завтрака отправляемся в Пещерный город. Он уходит на 12 этажей вниз, мы сможем спустится только до 5 этажа, так как дальше проходы становятся слишком узкими и закрыты для посетителей (не рекомендуется для лиц, страдающих клаустрофобией).

Закат встретим в скальном городе Чавушин: пройдём по самому городу, по десяткам комнат и переходов, в скальной церкви ещё сохранились фрески и росписи. Вид сверху прекрасен. Вечером заглянем в один из ресторанчиков Гёреме (можно выбрать один из пещерных ресторанов) и отведаем особенные блюда этого турецкого региона.

6 день

Белая, медовая, розовая, голубиная

Сегодня большая пешая прогулка по Долинам. Начнём с долины Любви: здесь причудливый рельеф. Прямо из земли вырастают огромные фаллические столбы - зрелище потрясающее. Пройдём по каньону, из долины Любви, перейдём в Белую долину, потом в Медовую, заглянем в скальный город Учхисар (здесь пообедаем) и через Голубиную Долину вернёмся в наш Гёреме. Увидим дикие сады и заброшенные виноградники, подивимся на разнообразие горной породы, увидим остатки средневековых голубятен, с которых ещё Дарий Ii отправлял почту и подарки. Большой, интересный и очень насыщенный день. Будьте готовы к большой пешей прогулке. Рельеф технически не сложные, путь длинный и красивый. Вечером

7 день

Прощаемся

На этом наше путешествие заканчивается и на сегодняшний день активностей не предполагается. Вы можете выбрать любой удобный рейс из Невшехира или Кайсери. Если вылет вечерний, то ещё прогуляемся на смотровую площадку, сделаем фото с воздушными шарами над головой. Пройдёмся по сувенирным лавкам - здесь продают необычный кофе с хурмой и фисташками, турки тонкой работы, можно купить интересный кувшин для вина и бесконечное количество сувениров с воздушными шарами. Так же Каппадокия славится своей местной кухней. Только здесь подают мясо, запечённое в горшочке, его поджигают и приносят, пылающим в огне.

Мы уверены, что Турция откроется для Вас большим восторгом и уверены, что это путешествие надолго останется в Вашем сердце!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-х местное проживание (доплата за одноместное размещение 20 200руб.)
  • Завтраки и перекусы на маршрутах
  • Входные билеты: Огни Химеры, Олимпос, Симена
  • Прогулка на кораблике с обедом
  • Сопровождение гида
  • Все необходимые трансферы
  • Автосопровождение багажа
  • Трансфер в Каппадокии Аэропорт (Кайсери или Невшехир) до отеля
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Полёт на воздушном шаре (стоит от 120 до 180$) оплачивается отдельно, при желании полететь
  • Авиабилеты Вашего города до Стамбула и из Гёреме в Ваш город
  • Входные билеты, в дополнительные достопримечательности, не указанные в маршруте
  • Обратный трансфер при вылете, так как все вылетают в разное время и разными рейсами
О чём нужно знать до поездки

Проживание и подселение в турах:

Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах.

Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.

Важно:

Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.

Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение.

Визы
Виза для граждан Рф не нужна
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Светлана
Светлана — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а так же экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Эксперт
по Карелии и Кольскому полуострову, Норвегии, Турции и Узбекистану. Горжусь тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание - сделать так, чтоб наше приключение, стало запоминающемся событием Вашей жизни, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет!

