5 день

Я в моменте - Каппадокия

Сегодня именно тот день, когда мы с радостью проснемся рано утром!

Около 5 утра нас будет ждать трансфер из отеля, чтобы отвезти на стартовую площадку для взлета на шарах!

Нас ждут потрясающие виды Каппадокии, энергетика и неземные долины. Целый час мы будем наслаждаться атмосферой и парить над скалами, а после приземления вам выдадут сертификат об успешном полете!

Если вы не захотите лететь - можно наблюдать за шарами с террасы нашего отеля или пойти на смотровую площадку вместе со мной, сделаем вам insta фоточки!

Здесь каждый сам выбирает себе ракурс, откуда наблюдать эту невероятную красоту! Но полетать однозначно рекомендую, хотя бы один раз в жизни каждый должен испытать эти эмоции на себе!

После полета возвращаемся в отель, у нас будет еще 1-2ч. чтобы отдохнуть, но честно говоря, из-за количества эмоций и впечатлений, полученных на этом рассвете, будет очень тяжело уснуть!

В 8:00 - 9:00 утра отправляемся на вкусный национальный турецкий завтрак!

В 10:00 за нами приезжает трансфер и мы отправляемся на экскурсию с местным гидом, который расскажет нам много интересного и ответит на все наши вопросы!

- Подземный город - Всего в этом районе насчитывается 250 подземных поселений, только порядка 35+ доступны для посещения

Церковь Карабаш - здесь увидим фрески из 6 века и на фресках сцены из жизни Иисуса Христа

Змеиная Церковь - 9 век и построена в честь Святого Георгия Наш обед будет прям в яблочном саду!

Античный поселок, который очень схож с Грецией, пройдемся по улицам в поиске ракурсов для фото.

Ортахисар - панорама на среднюю по значимости крепость. Тут попробуем кофе с фисташкой

посетим гончарную мастерскую Аванос - город в Каппадокии, где гончарное мастерство передается из поколения в поколение, попробуем своими руками слепить что-то из глины.

Завершим этот день и проведем закат под бокал игристого, в самом атмосферном панорамном ресторане Гёреме и живой музыкой!



полет на шаре оплачивается дополнительно, не включен в стоимость тура!

