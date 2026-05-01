Описание тура
Этот тур для тех, кто хочет весело и с легкостью провести свой уикенд. Тут не будет тонны информации, только самые интересные факты об истории и топовых локациях Стамбула и Каппадокии. Вы попадаете в дружескую атмосферу, где сможете полностью расслабиться, окунуться в местный колорит и попробовать главные национальные блюда Турции. Еще скажу по секрету - я спец по крутому контенту, так что без крутых фото и видео никто не уедет! (см. фото ниже) Если тебе откликнулось, жду тебя в моем туре! Готовься ловить один вайб и наслаждаться Турцией!
Программа тура по дням
Ho geldiniz в Стамбуле
До старта тура будет создан общий чат группы, где заранее обсудим все детали путешествия и будем поддерживать связь!
Ну что ж, поздравляю, Вы уже в Стамбуле!
В аэропорту Вас встретить комфортабельный трансфер и привезет прямо в отель, где вы сможете отдохнуть после перелета и сходу начинаем наслаждаться жизнью и шумом Стамбула)
Вечером за вкусным ужином мы поближе познакомимся друг с другом и обсудим планы на следующие 7 дней!
Стамбул - Погружение
Сегодня сопровождать нашу экскурсию будет профессиональный русскоговорящий гид, который интересно расскажет о самых интересных событиях города.
Главная площадь Султанахмет;
Терраса с чайками с панорамным видом, где покормим их с рук!
Увидим главную мечеть Айя София, которая до 2020 года носила статус собора и являлась самым древним собором в мире!
Заглянем внутрь Сулеймание и Голубой мечети, прогуляемся по площади древнего Ипподрома
улицу Истикляль, где можно запрыгнуть и прокатиться на ретро трамвае зайцем (только тсс, это будет наш с вами секрет).
Отправимся к башне Галата
День завершим вкуснейшим ужином, где вы попробуете популярный в Турции десерт - Сан-Себастьян! P.S: Шоппинг включен в план - Zara, H&M, Nike и другие. Все, что пожелает ваша душа! После программы с гидом мы сделаем свободное время для каждого.
А это точно Стамбул? Дворец Долмабахче, яхта
Сегодня будет день контрастов - окунемся в прошлое и настоящее Стамбула!
День начнем с посещение Дворца Долмабахче - архитектурное сокровище Стамбула и самая европейская резиденция султанов Османской империи.
Дальше отправимся туда, где веет духом прошлого - в район Балат.
Погрузимся в настоящий быт Турков, увидим современный город другими глазами.
Посетим Галата порт, где посмотрим на современный Стамбул!
После прогулки отправимся на приватной яхте по Босфору. Проплывем между двух континентов - между Европой и Азией. Насладимся видом на город пока приятный ветерок будет развивать наши волосы и встретим прекрасный закат на обратном пути!
Летим летать в Каппадокию
Утром есть свободное время, чтобы докупить сувениры, сладости себе и близким!
А также посетить Гранд-Базар — один из самых крупных крытых рынков в мире, который давно стал популярнейшей достопримечательностью старого Стамбула. (В зависимости от времени перелета в Каппадокию)
Потому что сегодня мы уже выезжаем в аэропорт, чтобы стать еще на один шаг ближе к мечте - полетать на шарах в Каппадокии!
Прилетаем в Каппадокию, едем в отель, заселяемся и отправляемся на ужин, знакомимся с местной Каппадокийской кухней. Ложимся отдыхать и спать раньше, завтра нас ждет один из лучших рассветов в вашей жизни!
Я в моменте - Каппадокия
Сегодня именно тот день, когда мы с радостью проснемся рано утром!
Около 5 утра нас будет ждать трансфер из отеля, чтобы отвезти на стартовую площадку для взлета на шарах!
Нас ждут потрясающие виды Каппадокии, энергетика и неземные долины. Целый час мы будем наслаждаться атмосферой и парить над скалами, а после приземления вам выдадут сертификат об успешном полете!
Если вы не захотите лететь - можно наблюдать за шарами с террасы нашего отеля или пойти на смотровую площадку вместе со мной, сделаем вам insta фоточки!
Здесь каждый сам выбирает себе ракурс, откуда наблюдать эту невероятную красоту! Но полетать однозначно рекомендую, хотя бы один раз в жизни каждый должен испытать эти эмоции на себе!
После полета возвращаемся в отель, у нас будет еще 1-2ч. чтобы отдохнуть, но честно говоря, из-за количества эмоций и впечатлений, полученных на этом рассвете, будет очень тяжело уснуть!
В 8:00 - 9:00 утра отправляемся на вкусный национальный турецкий завтрак!
В 10:00 за нами приезжает трансфер и мы отправляемся на экскурсию с местным гидом, который расскажет нам много интересного и ответит на все наши вопросы!
- Подземный город - Всего в этом районе насчитывается 250 подземных поселений, только порядка 35+ доступны для посещения
Церковь Карабаш - здесь увидим фрески из 6 века и на фресках сцены из жизни Иисуса Христа
Змеиная Церковь - 9 век и построена в честь Святого Георгия
Наш обед будет прям в яблочном саду!
Античный поселок, который очень схож с Грецией, пройдемся по улицам в поиске ракурсов для фото.
Ортахисар - панорама на среднюю по значимости крепость. Тут попробуем кофе с фисташкой
посетим гончарную мастерскую Аванос - город в Каппадокии, где гончарное мастерство передается из поколения в поколение, попробуем своими руками слепить что-то из глины.
Завершим этот день и проведем закат под бокал игристого, в самом атмосферном панорамном ресторане Гёреме и живой музыкой!
полет на шаре оплачивается дополнительно, не включен в стоимость тура!
Долины и окрестности Каппадоккии
Второе утро, когда вы не почувствуете усталости!
Утром на рассвете нас забирают ретро кабриолеты из отеля. Мы проедем по топовым локация, чтобы сполна насладиться живописными видами и сделать фото с разных ракурсов, в погоне за шарами! (при условии хорошей погоды и полета шаров на рассвете)
Сегодня по плану:
У нас будет свободное время, чтобы погулять по нашему городку Гёреме, купить сувениры и просто насладиться атмосферой.
Так же в это время можно организовать прогулки на лошадях или квадроциклах по долинам, 1-2ч.
Сегодня посетим:
Самая большая крепость - Учхисар - это символ Каппадокии, откуда открывается панорамный вид на долины. Здесь я знаю идеальные ракурсы для хороших фото!
Следующая Долина - Любви - где скалы похожи на ракеты! или проверим, насколько развито ваше воображение!
Это надо смотреть и вы все поймете сами!
Красная долина - наша закатная точка, но только сегодня мы отправимся в небольшой треккинг по долине, где кроме нас никого не будет!
Ну и по традиции, проведем закат вместе, вкусно поужинаем и попробуем местный тести кебаб - блюдо, придуманное в Каппадокии.
До встречи
Сегодня, к сожалению, наш тур подходит к концу!
Я с вами не прощаюсь. Пополнив копилку классных путешествий, мы ждём новых встреч с вами в других прекрасных уголках нашего мира и моих турах!
У каждого будет трансфер вход ваш вылет из Каппадокии, вылеты можно смотреть из аэропортов Невшехир и Кайсери.
Выселение из отеля до 11:00, можно встретить еще один рассвет и отправиться в аэропорт, поэтому вылеты можно брать после 11:00, до аэропорта Кайсери ехать 1:10ч, Невшехир - 35 минут
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях Стамбула и Каппадокии (двухместное размещение)
- Трансферы из/в аэропорт и по всей программе
- Завтраки в отелях
- Посещение Дворца Долмабахче
- Морская прогулка на яхте по Босфору
- Перемещения на общественном транспорте по Стамбулу
- 2 дня с лицензированными гидом в Стамбуле
- День с лицензированный гидом в Каппадокии
- Сопровождение проводника тура по всей программе
- Экскурсии и маршруты по Стамбулу и Каппадокии
- Все платные входы по программе
- Утренняя прогулка на кабриолетах
- Фото и видео сопровождение от проводника тура
Что не входит в цену
- Перелёты из вашего города в Стамбул и обратно
- Внутренние перелеты Стамбул - Каппадокия - Стамбул
- Личные расходы на сувениры, шоппинг и другие расходы
- Обеды и ужины в кафе (40-50$ день)
- Полет на шаре (200 - 250 евро)
О чём нужно знать до поездки
Программа тура предполагает много пеших прогулок, рекомендую с собой взять удобную обувь, а также теплую одежду, потому что вечерам бывает прохладно даже летом!
Перед выездом каждого участника добавляю в общий чат для того, чтобы учесть пожелания каждого по поездке и ответить на все интересующие вопросы!
Для меня очень важно, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно, поэтому я с большим вниманием отношусь к каждому!
Жду именно тебя в моем туре!
Крутые фото и незабываемые впечатления Гарантированы!
Пожелания к путешественнику
Быть в хорошем настроении:)
Визы
Россиянам визу в Турцию не нужна