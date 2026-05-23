Описание тура
Если Вы хотите гордо заявлять Я объехал(а) все самое важное в Турции! - тогда этот тур точно для Вас!
Согласно рейтингу 2025 всемирного туристического сайта tripadvisor:
Стамбул - 8 среди направлений Европы
Этот тур - сборник всего лучшего, что есть в наших менее продолжительных турах по Турции! Тур состоит из 4 частей: Стамбул/Каппадокия/озерный край/Памуккале и Эгейское побережье
Турция является одной из лучших туристических стран мира. Большинство туристов, приезжающих на отдых в Турцию, проводит свой отпуск на море, но по этой стране можно бесконечно путешествовать, при этом она будет удивлять вас снова и снова. Турция - современная страна с очаровательной смесью старины и современности, а также Востока и Запада
Каппадокия является одним из тех редких мест, которые должны быть посещены хотя бы раз в жизни. Это страна сказок, таинственных и чарующих. Вот некоторые из невероятных достопримечательностей, ожидающих Вас здесь: сказочные дымоходы, подземные города, полеты на воздушном шаре над этим невероятным ландшафтом.
Стамбул - город прошлого, настоящего и будущего. Стамбул не только соединяет континенты, он также объединяет культуры и людей. Закройте глаза и представьте себя в городе где есть мистика Востока и современность Запада, постоянное путешествие во времени между прошлым и будущим, баланс традиционного и современного. Стамбул является одним из самых посещаемых и важных мест в мире, центральным узлом, соединяющим Азию и Европу, сочетающим прошлое и будущее, объединяющим культуры и людей со всего мира. Посетите Стамбул с нами и почувствуйте гармонию противоположностей.
Земли Анатолии полны бесчисленных остатков цивилизаций, которые украшали эти земли в течение сотен лет. В каком бы повороте мы ни свернули, кажется, что мы сталкиваемся с признаками еще одной цивилизации, которая когда-то доминировала в регионе Центральной Анатолии со своей уникальной культурой.
Эгейское море - регион для всех возрастов. Здесь мы откроем для себя волшебные пейзажи, окруженные оливковыми рощами, скалистыми скалами, сосновыми лесами.
Программа тура по дням
Знакомство Со Стамбулом
Две мечети
Утро начнем с посещения мечети Сулеймание, одной из самых великолепных мечетей Турции. Здесь же расположены гробници султана Сулеймана и его жены Хюррем Султан (Роксоланы). После - переезжаем на север Стамбула к великолепной мечети в стиле османское барокко, наслаждаемся видами Босфора и переезжаем по километровому мосту в Азию.
Анатолия
В азиатской части Стамбула, или Анатолии/Анадолу, как ее называют турки, мы посетим элегантный дворец на Босфоре, который является одной из самых великолепных символических структур изменяющейся идентичности Османской империи 19-го века. Внутреннее убранство поразит Вас своим размахом под стать мощи тогдашней Османской империи. Пообедаем и сделаем несколько фото знаменитой Девичьей Башни издалека.
Современный центр города
Возвращаемся в европейскую часть, посетим площадь Таксим и пройдем от нее по знаменитой улице Истикляль прямо к Галатской башне.
По пути вдоль улицы заглянем в христианскую Церковь - настоящий кусочек Италии в центре Стамбула, от башни спустимся к Галатскому мосту, далее - время возвращаться в отель.
День На Воде
Египетский базар
С утра зайдем на знаменитый Египетский рынок - ароматный центр Стамбула.
Устоять от завораживающих дух деликатесов на Базаре специй непростая задача. Вы увидите разноцветные мозаичные фонари, вяленые колбасы, помидоры, перцы и баклажаны, свисающие с потолков и фасадов магазинов и выстроившихся в ряды лавки на каждом шагу вплоть до выхода с базара.
Принцевы острова
Когда-то эти острова использовались для заточения сыновей византийских королей, сегодня же они известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и своим чистым воздухом.
Начнем это путешествие с поездки на корабле по Босфору и Мраморному морю. Поездка занимает 1,5 часа по направлению к первому острову. После прибытия на самый большой из островов - поднимаемся электротранспортом на самую его вершину, последний 1 км к монастырю и смотровой площадке пройдем пешком. По возвращении к пристани - время для обеда в ресторане с большим выбором морепродуктов.
Во второй половине дня возвращаемся в Стамбул, где у Вас будет немного свободного времени для шоппинга или ресторанов в старинном центре города.
Исторический Центр
Исторический центр
Перемещаемся в самый что ни на есть исторический центр - площадь Ипподром с ее античными артефактами. После - идем на более чем 2 часа в Дворец Топкапы.
Большой Дворец Топкапы был одной из главных резиденций султанов Османской империи на протяжении почти 400 лет. Дворцовый комплекс состоит из четырех основных дворов и множества небольших зданий. На своем пике дворец был домом для 4000 человек и занимал большую территорию с длинной береговой линией. В нем находились мечети, больница, пекарня и монетный двор. Все это Вы увидите изнутри, а бонусом получите еще один великолепный вид на Босфор.
Две мечети
Теперь время посетить две самых знаменитых мечети Стамбула, расположенные друг напротив друга: Голубую и Айя-София (опционально, т. к. вход в нее стал платным). Айя-София знаменита своим массивным куполом, и считается воплощением византийской архитектуры. Она оставалась самым большим собором в мире в течение почти тысячи лет, до 1520 года. Оба сооружения поразят Вас своим размахом и подарят одни из самых незабываемых моментов от пребывания в Стамбуле.
Вечером немного свободного времени и возвращаемся в отель
Знакомство С Каппадокией
С утра выселяемся из отеля в Стамбуле, далее часовой трансфер, затем часовой перелет, и по прилету еще час трансфера в центр Каппадокии и поселение в отель.
Хайкинг
Сегодняшний день посвящен хайкингу. Мы посетим 3 самых красивых долины Каппадокии.
До обеда успеем в одну из них (прогулка займет 1 час).
А после обеда нас ждет главный хайкинговый маршрут тура в долины Каппадокии в окружении причудливых геологических формаций и быта местных жителей. Вы также увидите потрясающие раннехристианские церкви, спрятанные в долинах.
Вечером живописный закат на лучшей смотровой в окрестности Гереме.
Вершины Каппадокии
Выселяемся из отеля и начинаем наш последний день в Каппадокии.
Сегодня - насыщенная программа и всевозможные смотровые площадки Каппадокии (включая Долину Любви). Все это похоже на скульптурный зоопарк, созданный природой. Первоклассные фото для Instagram в каждой из локаций Вам гарантированы!
Долины монахов и воображения
В долине Монахов находятся одни из самых ярких дымоходов фей в Каппадокии с двойными и даже тройными каменными крышами. Этот стиль уникален даже для Каппадокии, и эти дымоходы фей называют дымоходами в форме грибов. Еще более причудливые фигуры мы увидим в долине воображения в этот же день.
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом, в котором когда-то находилась одна из крупнейших общин в регионе, представляет собой удивительный пещерный город, усеянный жилищами, религиозными и светскими помещениями. Здесь мы увидим пещерную мечеть с минаретом, старые образцы каппадокийской архитектуры и религиозные фрески.
Затем - время обеда.
Гончарный городок
Следующая наша остановка - гончарный город, где расположено множество семейных гончарных мастерских. Эти известные гончары делают замечательные сувениры, здесь можно купить все: от простых пепельниц и кружек до декоративных тарелок и шахматных наборов. Мы посетим один из гончарных магазинов-мастерских, а также местный этнографический музей, расположенный в старом османском особняке.
Переезд в Конью
Освободимся в 17-00, затем 3х-часовой переезд в Конью и поселение в отеле на 1 ночь
Окраины Каппадокии
Полет на шаре (платная опция) будем стараться обеспечить Вам в первое же утро в Каппадокии.
Подземный город
Выселяемся из отеля и задаемся вопросом: что такое подземные города Каппадокии? Эти пещерные города троглодитов были созданы еще во времена хеттов и расширялись на протяжении веков, когда различные мародерские армии пересекали Центральную Анатолию в поисках пленников и грабежа. В Каппадокии около 100 подземных городов, мы посетим один из них.
Долина и монастырь
Нас ждет прогулка в живописную долину, одну из тех, над которыми по утрам летают воздушные шары. Очень приятно прогуляться по долине среди церквей 1000-летней давности, в окружении первозданной природы
Обедаем здесь же, в самой же долине.
После обеда посетим старый христианский монастырь.
По пути обратно в отель заедем в магазин со всяческими сладостями и сувенирами.
Ожерелье Турецких Озер
Греческий городок
Начнем знакомство с озерным краем с греческого городка. Городок был основан греками, и до сих пор сохранил свою первозданную красоту и шарм, в окружении причудливых гор.
Третье по размеру озеро Турции
Продолжаем путь на Запад и начнем знакомство с озерами Турции с озера, знаменитого не только своими видами на горы и гладь озера, но и старинной резной мечетью. Рядом с городом мы также заедем на святилище хеттов Бронзового века, стоящее на подземных источниках вот уже 4000 лет.
После смотровых площадок с потрясными видами на озеро - поднимаемся на перевал Национального парка, и спускаемся со склона по другую сторону гор.
Четвертое по размеру озеро Турции
Еще одно озеро на нашем пути на Запад. Озеро - разного цвета в разное время суток, оно окружено яблоневыми и персиковыми садами и известно своими кристально чистыми водами.
Обедаем в городке на озере, обязательно стоит попробовать озерного окуня
Ночуем в провинции Ыспарта.
Турецкий Прованс и хлопковые пейзажи
Турецкий Прованс
Сегодня в этом районе растет около 95% всей турецкой лаванды. Лавандовые кофе и чай, мороженое, печенье, мед, лукум, разнообразные косметические средства: от лавандового воды и мыла до различных кремов, домашняя химия и, бесспорно, лавандовое масло. Оно и косметическое, и лечебное, и кулинарное средство. Все это вы найдете в магазинчиках и на раскладках Турецкие Мальдивы
Далее едем к берегу озера, известного как турецкие Мальдивы. Комментарии излишни смотрите фото этого кратерного озера, дно которого выстлано мрамором.
Пообедать можно будет в ресторане самообслуживания прямо на пляже, перед выездом к Памуккале.
Памуккале и Иераполис
Так называемые белоснежные травертины хлопкового замка возникли на склоне горы в результате осаждения карбоната кальция из воды углекислых источников. Принимать минеральные ванны можно круглый год. В 1988 году Памуккале и руины античного города Иераполиса включены в список Всемирного наследия Юнеско. Памуккале славится не только своими минеральными источниками и белоснежными травертинами. Рядом расположен древний город Хиераполис (Иераполис или Иераполь Фригийский). Руины разбросаны на обширной территории.
Желающие могут за отдельную плату принять термальные ванны в источниках Клеопатры. Мы встретим закат с видом на травертины, а выход из комплекса осуществим через остатки стен античного города и его некрополь.
Ночуем в термальном отеле рядом с Памуккале.
К Морю
С утра - 3,5-часовой переезд к Эгейскому морю
Гигантский каньон
Посетим каньон, который имеет глубину 300 м и длину 18 км, являясь одним из самых глубоких в мире. Он образовался в результате истирания скал проточной водой на протяжении тысячелетий. Мы с Вами пройдем вглубь каньона на максимально возможное в это время года расстояние.
Затем час езды - и купаемся в чудесном Олюденизе (в часе езды от аэропорта), ведь здешний пляж входит в топ-3 пляжей Турции.
Трансфер в аэропорт и вылет обратно
Вечером Вы будете доставлены в аэропорт города Даламан, желательны вылеты в районе 22:00.
Желающие могут продолжить отдых на одном из курортов провинции Мугла (Олюдениз, Фетхие)
Добро Пожаловать В Турцию
Прилет в Стамбул (новый аэропорт Ist), (поселение в отель не ранее 14) после чего - трансфер и поселение в отель
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях (2хместное размещение)
- Завтраки
- Вся наземная транспортировка и трансферы, включая топливо, по маршруту (более 1500 км)
- Обзорные экскурсии по Стамбулу и Каппадокии, античным городам
- Входные билеты к достопримечательностям по программе:
- Принцевы острова
- Айя-София
- Дворец периода заката Империи
- Подземный город
- Замок вырубленный в скале - высшая точка Каппадокии
- Музей под открытым небом
- Хлопковый замок Памуккале
- Развалины античного города
- Главный дворец Османской империи
- Грандиозный каньон
- Посещение прочих попутных локаций (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны)
- Личное сопровождение организатором тура
- Фото и видео-отчеты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Авиабилеты Стамбул-Каппадокия (80-100 евро)
- Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки
- В случае прогнозной скорости ветра более 10 м. с. полеты на шарах отменяют (это ясно лишь за сутки до полета), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии
- Перемещаемся пешком в долинах Каппадокии, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на автомобиле (естественно, Вы на пассажирских сидениях, водить не нужно) - В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями
- Это не треккинг тур, но в турах есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2,5 часов каждый. Есть некрутые подъемы вверх около 1 км. Прошу учесть это, если у Вас есть противопоказания.
Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?
Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям.
Кто покупает билеты?
Вы приобретаете билеты самостоятельно, но мы перед этим подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем делаем все, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.
Пожелания к путешественнику
- С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека
- Для прогулок по пересеченной местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах