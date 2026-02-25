-
15%
Турецкий эпик: от империй до природных чудес
Стамбул, Каппадокия, Озёрный край, Памуккале, Анталия
«Начнем это путешествие с поездки на корабле по Босфору и Мраморному морю»
17 апр в 10:00
1 мая в 10:00
от 125 411 ₽
147 503 ₽ за человека
Летнее кольцо на Востоке: Каппадокия, Стамбул, Анталья (всё включено)
Даты тура и его продолжительность можно скорректировать под туриста
«А после вечерней морской прогулки вы отправитесь в старинные десертные дома и подберете сладкое для красивого завершения дня»
1 мая в 10:00
5 сен в 10:00
от 119 000 ₽ за человека
-
15%
Турция: каппадокийские сказки и стамбульские легенды
Тур-бестселлер, 24 восторженных отзыва, 2 региона всемирного наследия ЮНЕСКО
«Начнем это путешествие с поездки на корабле по Босфору и Мраморному морю»
17 апр в 10:00
1 мая в 10:00
от 91 646 ₽
107 853 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Каппадокии
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Каппадокии в феврале 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 91 646 до 125 411 со скидкой до 15%.
Водные туры в Каппадокии на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026