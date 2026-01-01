Найдено 3 тура в категории « 6-дневные туры » в Каппадокии, цены от 790 ₽, скидки до 24%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности 6 дней 24% Турция: Стамбул, острова, Каппадокия за 6 дней Наш тур - это комфортное путешествие, где всё продумано до мелочей, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом от 85 696 ₽ 113 445 ₽ за человека Пешая На воздушном шаре На велосипеде Велотуры 6 дней Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием Восхититься пейзажами, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время сообщ... $1050 за человека На машине 6 дней Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии в мини-группе Исследовать необычные долины, побывать в подземном городе и заглянуть в Аванос Начало: Аэропорт Кайсери или Невшехира, время - по договор... €790 за человека Все туры Каппадокии

