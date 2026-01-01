-
24%
Турция: Стамбул, острова, Каппадокия за 6 дней
Наш тур - это комфортное путешествие, где всё продумано до мелочей, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом
5 окт в 10:00
17 авг в 10:00
от 85 696 ₽
113 445 ₽ за человека
Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием
Восхититься пейзажами, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время сообщ...
11 апр в 19:00
3 окт в 19:00
$1050 за человека
Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии в мини-группе
Исследовать необычные долины, побывать в подземном городе и заглянуть в Аванос
Начало: Аэропорт Кайсери или Невшехира, время - по договор...
10 апр в 10:00
31 окт в 08:00
€790 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «6-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Каппадокии
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Каппадокии в феврале 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 790 до 85 696 со скидкой до 24%.
Забронируйте тур в Каппадокии на 2026 год по теме «6-дневные туры», цены от 790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель