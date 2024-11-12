Туры по Каппадокии на машине с гидом

Найдено 3 тура в категории «На машине» в Каппадокии, цены от $540. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство
На машине
3 отзыва
3 дня
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$540 за человека
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
На машине
Конные прогулки
На воздушном шаре
4 отзыва
4 дня
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и устроить профессиональную фотосессию
Начало: Гёреме, время зависит от ваших рейсов
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
83 000 за человека
Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате
На машине
4 дня
Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате
Сделать горшок из глины, попробовать аутентичные блюда и вина и сфотографироваться в турецкой одежде
Начало: Аэропорт Кайсери/Невшехир, по времени вашего рейса
5 апр в 10:00
760 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    12 ноября 2024
    3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство
    Хотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массой вопросов, и на все
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    очень оперативно получил ответы. Скорость с которой Лейла отвечает вообще поразила, в любое время ответа приходилось ждать не больше 3-5 минут. Долго согласовывали с ней отель, Лейла предложила несколько вариантов, и на основании моих комментариев в результате забронировала нам шикарный номер в "пещерном" отеле. В Каппадокии мы провели три прекрасных дня, полетали на шарах, покатались на квадроциклах. В итоге мы получили максимум удовольствия и воспользовались практически всеми рекомендациями Лейлы и ее команды, которая занималась всеми вопросами "на месте". Все было на высшем уровне.

    Хотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массойХотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массойХотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массойХотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массойХотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массой
  • А
    Алена
    15 августа 2024
    3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство
    Георгий - очень знающий и компетентный гид. Он дружелюбный и очень любезный. У нас был собственный частный тур, и на
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    второй день мы изменили маршрут, чтобы угодить моему 6-летнему сыну. Мой сын говорит только по-английски, а другой взрослый говорит только по-русски. Джордж свободно говорит на обоих языках, кроме турецкого.

  • Е
    Екатерина
    26 июня 2023
    Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
    Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела побывать и в Каппадокии
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    и в Стамбуле. Программа, составленная Ольгой была достаточно насыщенной, но всё же у меня было и время для отдыха и личных дел. За это время у меня было 2 фотосессии, могло быть больше, если бы я не простыла. Я посетила в Каппадокии Долины, Поземный город и ещё несколько локаций. Самое незабываемое утро - это фотосессия на фоне шаров, даже ранний подъем не смазал эмоции. Так получилось, что тур для меня был индивидуальным. ОЛьга меня везде сопровождала, если она была не со мной, то всё было организовано, мне не пришлось самой продумывать маршруты. Это очень большой плюс. Также ОЛьга помогла мне с поиском билетов для внутреннего перелета. После пребывания в Каппадокии, мы отправились в Стамбул. В Стамбуле ОЛьга показала мне самые известные достопримечательности, мы гуляли, фотографировались, знакомились с местной кухней. Удобно ещё и то, что благодаря ОЛьге не было проблем с коммуникацией, так как турецкий я не знаю, а английский не все знают в Турции. На время путешествия нам удалось подружиться, она открытый, общительный человек. В целом я довольна поездкой, получила много впечатлений и эмоций, еще и в приятной компании! Было ощущение, что я путешествую с подругой!

    Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела
  • О
    Олеся
    8 июня 2023
    Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
    Спасибо огромное Оленьке за сказочное путешествие, за исполнение мечты, за сотни прекрасных фотографий 👌🥰Забронировали тур ещё до ковида,поехали только в
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    октябре 2022,Оля всегда была с нами на связи, маршрут, экскурсии, локации всё продумано до мелочей, а отели вообще сказка, в Каппадокии мы жили как принцессы, а какие виды. В Стамбуле жили в самом центре, Оля на связи 24/7. До сих пор общаемся, всем, всем рекомендовала и рекомендую ехать в тур с Ольгой,окутала нас заботой,расслабитесь, и будете только получать удовольствие от прекрасных пейзажей, от красоты Стамбула.

  • М
    Марина
    7 июня 2023
    Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
    Мне все очень понравилось! Успела полетать на шаре, побывать на экскурсии и получить классные профессиональные фотографии, которым обзавидовались подруги и
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    восхитилась мужская половина))) любые вопросы в туре быстро решались. И все выше перечисленное благодаря организатору. Я осталась очень довольна и получила массу впечатлений в таком необычном месте!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На машине»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство
  2. Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
  3. Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате
Сколько стоит тур в Каппадокии в декабре 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 540 до 83 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте тур в Каппадокии на 2024 год на машине, 7 ⭐ отзывов, цены от $540. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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