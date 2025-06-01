Описание тура
4 незабываемых дня в городе на берегу Босфора и 2 дня в сказочной Каппадокии!
Вы увидите Стамбул и самые яркие его достопримечательности, улочки, дворцы, мечети, базары и величественный Босфор!
А потом мы полетим в Каппадокию, где нас ждут три незабываемых дня!
Программа тура по дням
Мерхаба Истанбул
Апрельские даты попадают на парад тюльпанов! Встречаемся в новом аэропорту Стамбула (Ist havaliman) в 14:00, где нас ждет комфортабельный трансфер и едем заселяться. Рекомендую прилетать в Стамбул в день старта тура 11:00 - 13:00. Если рейсы раньше на день тура, или вы продлеваете отпуск после тура, то я помогу вам забронировать номер в отеле тура. Так же подробно расскажу как самостоятельно добраться до отеля. На сегодня не запланированы мероприятия. Мы спокойно и без спешки заселяемся в отель, после заселения в отель, мы знакомимся с группой и ужинаем в ресторане с видом на главные достопримечательности города!
Отправляемся на вечернюю прогулку по центру, пройдемся по его улочкам, заглянем в парк Гульхане, увидим самую красивую набережную Сарай буруну, сюда из России прибывает круизный лайнер Астория Гранте.
Так же мы здесь мы будем пробовать самый вкусные турецкие десерты.
После прогулки и ужина, возвращаемся в отель, что бы отдохнуть от перелета.
Европейский Стамбул
После вкусного турецкого завтрака в нашем отеле, мы отправимся смотреть и делать атмосферные фото и видео.
отправимся в Таксим, на знаменитую улицу Истикляль - символ турецкой свободы и независимости. Здесь - вы увидите кварталы, в которых жили русские дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи.
Церковь Святого Антония Падуанского — построенная в венецианском неоготическом стиле по проекту итальянца Джулио Монджери, она впечатлит вас изяществом архитектурных элементов.
выпьем настоящий турецкий кофе, сделаем красивые фотографии с историческим красным трамвайчиком.
Лестница
Галатская башня - одно из старейших сооружений города. здесь я вам расскажу о полете над Босфором турецкого Икара.
Цветочный Пассаж построенный греческим банкиром в 1876году.
Отель музей Перра Палас, который был построен для пассажиров восточного Экспресса. Мы увидим номер 101 первого президента Турции.
заглянем в книжный магазин, фишкой которого является его лестница из книг. Интересно, что изначально это был французский клуб, где собирались французы живущие в Стамбуле.
Кто не ел бутерброд со скумбрией, тот не был в Стамбуле! Отправимся к Галатскому мосту, где готовят самый вкусный знаменитый стрит-фуд балык экмек (рыбу в лаваше).
Галатапорт, самая красивая набережная в Стамбуле, которая притягивает сюда множество туристов, длина береговой линии — 1,2 километра. огромные туристические лайнеры высотой с многоэтажный дом. Порт принимает одновременно до трех круизных лайнеров.
18:00 свободное время
Экскурсия с гидом
Вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и посмотрите на город с лучших смотровых площадок. Я покажу вам самые живописные места города.
Гранд Базар самый большой крытый рынок в мире, это настоящий город в городе, состоящий из 66 улиц и 18 ворот, 2000 ателье, мечети, кафе, фонтаны, школа, многочисленные склады, хамам. Имеется даже полицейский участок.
мечеть Сулеймание- символ Золотого века Стамбула. Рассмотрите гробницы Суйлемана и Роксоланы и насладитесь чудесным видом на Золотой Рог, Галатский мост и Галатскую башню;
Египетский базар- вам надолго запомнится колоритный восточный рынок с пряным ароматом приправ, специй и сладостей. Покупаем сувениры и сладости.
Площадь Иподромма, Голубая мечеть и Айя София
Далее вас ждет тур по Босфору, где вы сможете увидеть местные достопримечательности с воды, согреетесь турецким чаем, покормите чаек на Босфоре и сделаете невероятные фото на память.
Возвращение в отель, свободное время до ужина с группой на терассе лаундж бара.
Перелёт в Каппадокию
Сегодня у нас есть время до вылета в Каппадокию, кто то захочет погулять по музеям, а кто то вернуться на рынок и купить сувениры.
После прогулки возвращаемся в отель и отправляемся в аэропорт и мы летим в Каппадокию, чтобы стать на шаг ближе к мечте - полетать на шарах в Каппадокии!
Я вам даю номер рейса Стамбул Каппадокия, на котором летит вся группа. Вечером заселимся в отель и отдыхаем перед ранним подъемом, ведь утром вас ждет полет на воздушном шаре!
Экскурсия с гидом знакомство с Каппадокией
Раний подьем, в 04:30 желающие отправляются полетать на воздушных шарах. полет на шаре оплачивается дополнительно, не включен в стоимость тура! Из за погодных условий может быть отмена полёта или перенос в другую долину. Стоимость полёта не известна заранее, цена скачет, из за долгой отмены полетов, первый день повышается, если регулярные полеты цена средняя. Цена на полет будет известна за день. Вас ждет полет в лучах восходящего солнца среди скал и в окружении множества шаров, будем наслаждаться атмосферой и парить над скалами, а после приземления вам выдадут сертификат об успешном полете! Выпьем бокал игристого за исполненную мечту и получим сертификат! (если вы не захотите лететь, можно сделать волшебные фото с шарами на смотровой площадке нашего отеля)
Завтрак в отеле шведский стол и далее за нами приезжает гид. Экскурсия с 10:00 до 18:00
Каппадокия: скальные монастыри, подземные города и живописные долины.
В программе экскурсии:
Крепость Ортахисар — образованная тысячелетия назад в результате природных катаклизмов, сегодня она напоминает сказочный замок. Мы поднимемся на ее вершину и полюбуемся с высоты фантастическими пейзажами.
Деревня Мустафапаша — много веков назад здесь жили в мире и согласии греческие и турецкие семьи. От гида вы узнайте, из чего складывалась местная культура и что заставило людей навсегда покинуть свои жилища.
Пещерный монастырь Кешлик — вы погуляете по каменным тоннелям, заглянете в огромную столовую и отыщете святой источник. А также посетите церковь Архангела и часовню Святого Стефана.
Долина Соганлы — вы услышите историю ярких тряпичных кукол, ставших важными символами Каппадокии. А также осмотрите старинные церкви: Змеиную, Деревянную, Карабаш и Святой Варвары.
Подземный город Деринкую — многоярусное древнее поселение, состоящее из множества тоннелей и тайных ходов. Вы погуляете по ним и узнаете, как жили здесь люди много веков назад.
Долина Голубей — одно из самых красивых мест Каппадокии. От гида вы узнаете, зачем местные фермеры вырезали в мягком вулканическом камне домики для птиц.
Свободное время
Конная прогулка и возвращение домой
Сегодня есть ещё одна возможность полетать на воздушном шаре.
Завтрак с видом на Каппадокию с 08:00 до 09:00 — свежие турецкие блюда, ароматы, неспешная атмосфера и панорама. Сегодня после турецкого завтрака в отеле нас ждут новые приключения:
06:00 Прогулка на кабриолете на рассвете — тишина, воздух, воздушные шары на горизонте, древние долины и ощущение полной свободы. 2 часа прогулки и фотосессия на телефон, с эти нам поможет водитель, он знает ракурсы и позы, подскажет и заделает фотографии и видео на миллион!
Возвращение в отель, завтракаем, собираем вещи и отправляемся в аэропорт для перелета домой. У каждого будет трансфер на вылет из Каппадокии, вылеты можно смотреть из аэропортов Невшехир и Кайсери
Берите билеты вылета из двух аэропортов Невшехир и Кайсери после 14:00
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях Стамбула и Каппадокии
- Завтраки
- Трансфер из нового аэропорта до отеля и обратно по программе тура
- Прогулка на кабриолете
- Прогулка на пароме по Босфору во время которой вы увидите главные достопримечательности с воды
- Передвижения в общественном транспорте города Стамбула
- Входные билеты в музеи по программе тура
- Экскурсия по Каппадокии и Стамбулу с гидом
- Сопровождение организатора
- Ну миллион ярких фото и видео от меня
Что не входит в цену
- Авиа перелеты (консультирую)
- Обеды, ужины (10-30)
- Одноместное размещение (доплата от 30)
- Полёт на шаре (200-и выше в зависимости от периода, сезона, погодных условий)
О чём нужно знать до поездки
Оплата за тур
Здесь оплачиваете бронь тура, остальная сумма наличными в евро в первый день тура. Билет у вас в личном кабинете.
Сопровождаю группу в Каппадокию от 4х туристов, если группа 1-3 туриста, тур гарантирован, отправляю группу в Каппадокию, трансфер, отель и насыщенная программа на 2 дня гарантирована. У вас не будет время скучать, с туристами я на связи 24/7.
На связи с нами
За неделю до поездки, мы пришлем вам ссылку на вашу группу в Whatsapp. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, ознакомиться со всеми инструкциями, задать интересующие вас вопросы организатору.
Деньги
Национальная валюта Турции - турецкая Лира. Вы едите в заграницу, везите с собой доллары и евро, здесь вы них будет обменивать на турецкие лиры. Поменять деньги можно будет в обменных городских пунктах около отеля. Поменять можно доллары, евро.
Карты Российских банков не работают в Стамбуле.
Сим-карты
Если вам нужны местная сим-карта с мобильным интернетом, то можно будет купить в городе. Но я вам рекомендую подключить роуминг на ватсап, что бы оставаться на связи или подключить Еsim.
Подготовка к туру
Наше путешествие не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный, спокойный, доступный большинству людей. В случае если кто-то не хочет длительной прогулки, мы всегда предлагаем опции.
Что взять с собой?
Загран Паспорт
Удобную обувь (кроссовки)
Женщинам платок для посещения мечетей
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Средства личной гигиены
Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе (аптечка первой помощи в автобусе есть)
Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат
Встреча
Встречаемся в первый день тура в новом аэропорту Стамбула в 14:00.
Водитель будет встречать вас с табличкой при выходе из 14 выхода
Затем - групповой трансфер в отель Стамбула, заселение.
Важно заранее сообщить время прилета и номер рейса!
Время
Обратите внимание, что время Стамбула одинаково с московским.
Размещение
За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.
Внимание! По вашему желанию мы можем поселить вас с другим участником нашей группы такого же пола. Обязательно напишите нам об этом. Мы стараемся помочь и объединить наших гостей, но гарантировать не можем, что на ваши даты у кого-то будет такой же запрос.
Погода
Погоду всегда смотрите перед вылетом.
Питание
В программе предусмотрено следующее питание:
все дни завтраки
в Каппадокии, если вы летите без моего сопровождения, включены 2 обеда
Полет бронируем за один или два дня. Изменения в маршруте тура по усмотрению организатора тура.
Сувениры из Каппадокии
Регион уникален местными ремёслами:
Что привезти:
Керамика/горшки из Аваноса — традиционное ремесло из вулканической глины.
Турецкие ковры и килымы (kilim): ручная работа — памятный подарок.
Локальные вина — Каппадокия известна винодельнями.
Турецкий лукум, специи, чай, кофе.
Маленькие декоративные изделия: мини-статуэтки, магниты, украшения.
Пожелания к путешественнику
В случае уселения скорости ветра более 10 м. с. полеты на шарах отменяют (это ясно лишь за сутки до полета). Цена соответственно тоже меняется, каждый день.